Αιθιοπία: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 200 τραυματίες – Ξύλινη σκαλωσιά κατέρρευσε μέσα σε εκκλησία

Τουλάχιστον 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε αυτοσχέδια σκαλωσιά σε εκκλησία στην πόλη Αρέρτι στην Αιθιοπία.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ, επικαλούμενα τον αρχηγό της αστυνομίας, ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών μπορεί να αυξηθεί, καθώς την ώρα του δυστυχήματος μέσα στην εκκλησία βρίσκονταν εκατοντάδες άνθρωποι. Οι περισσότεροι ήταν προσκυνητές.

🚨⛪ ALERTE | En Éthiopie, au moins 36 personnes ont été TUÉES et plus de 200 BLESSÉES après l’effondrement d’un échafaudage sur une église à Arerti. pic.twitter.com/6y0rVFMOXk — L’Écho Chrétien (@lechochretien) October 1, 2025

Η ξύλινη σκαλωσιά κατέρρευσε την ώρα που γίνονταν οικοδομικές εργασίες στην εκκλησία του Αρέρτι. Η πόλη βρίσκεται 70 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας της Αιθιοπίας, Αντίς Αμπέμπα.

Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση στην Αιθιοπία EBC, η σκαλωσιά κατέρρευσε γύρω στις 7.45 τοπική ώρα. Φωτογραφίες που ανάρτησε η EBC στο Facebook δείχνουν μια πελώρια σκαλωσιά, φτιαγμένη από μακριά και λεπτά ξύλα, πριν από την καταστροφή και στη συνέχεια πολλούς ανθρώπους να προσπαθούν να βοηθήσουν τους τραυματίες, μέσα στο κτίριο.

Κινητοποίηση υγειονομικών μονάδων

Ο Σιγιούμ Αλτάγε, αναπληρωτής διευθυντής του νοσοκομείου στο Αρέρτι, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι το ιατρικό προσωπικό, σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό, παρέχει βοήθεια στα θύματα. Έξι ασθενείς με σοβαρά τραύματα, που παραπέμφθηκαν σε άλλες υγειονομικές μονάδες, καθώς δεν υπήρχε χώρος για να τους παρασχεθεί φροντίδα.

Από τους 200 τραυματίες, περισσότεροι από 70 άνθρωποι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της πόλης, ενώ ασθενείς με ελαφρά τραύματα μεταφέρθηκαν σε κοντινά κέντρα υγείας. Λόγω της κλίμακας της τραγωδίας, έχουν κινητοποιηθεί μονάδες υγείας και από άλλες περιοχές.

Το Αρέρτι βρίσκεται στην περιφέρεια της Αμχάρα, τη δεύτερη πολυπληθέστερη στην Αιθιοπία, όπου σημειώνονται σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ των ομοσπονδιακών δυνάμεων και των ανταρτών. Οι περισσότεροι από τους κατοίκους της ανήκουν στην Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία, μια από τις παλαιότερες χριστιανικές εκκλησίες στον κόσμο. Υπολογίζεται ότι το 35% των Αιθιόπων είναι μέλη της.