Περισσότεροι από 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από τροχαίο δυστύχημα στη νότια Αιθιοπία, ανακοίνωσε την Κυριακή η τοπική υγειονομική αρχή.

Η πολιτεία Σιντάμα βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Αιθιοπίας, περίπου 300 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Αντίς Αμπέμπα.

Το Περιφερειακό Γραφείο Υγείας της Σιντάμα ανέφερε στο Facebook ότι «ένα τροχαίο δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε 66 ανθρώπους μέχρι στιγμής», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το περιστατικό συνέβη στην ανατολική ζώνη, στη γέφυρα Gelana στην Bona Zuria Woreda, σύμφωνα με το γραφείο. «Τέσσερις τραυματισμένοι επιβάτες λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη στο Γενικό Νοσοκομείο της Μπόνα», πρόσθεσε.

Οι θολές εικόνες που μοιράστηκε το γραφείο υγείας έδειχναν μια ομάδα ανθρώπων γύρω από ένα όχημα, μερικώς βυθισμένο στο νερό, με πολλούς να φαίνεται ότι προσπαθούν να το βοηθήσουν να βγει από τα νερά.

Σε άλλες εικόνες που μοιράστηκε το γραφείο φαίνονταν πτώματα, καλυμμένα με μπλε σεντόνια, που κείτονταν στο έδαφος.

Το γραφείο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στα θύματα του δυστυχήματος και δήλωσε ότι θα διατεθούν περισσότερες πληροφορίες όταν τις λάβει.

#Tragic traffic accident!

👉The number of people who lost their lives in a traffic accident in Bona Zura Woreda, Sidama Region, Ethiopia has reached 71

👉It is very sad, heartbreaking, rest in peace! pic.twitter.com/e5052vcLzo

— 𝐴𝑙𝑏𝑖𝑠𝑜 𝐴𝑐ℎ𝑎 𝐴𝑙𝑡𝑜@🇪🇹 (@AlbisoAchaAlto) December 29, 2024