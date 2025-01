Περισσότεροι από εκατό άνθρωποι σε μια αγροτική περιοχή της Αιθιοπίας εγκαταλείπουν πανικοβλημένοι τα σπίτια τους καθώς το ηφαίστειο Dofan δείχνει έτοιμο να εκραγεί.

H ηφαιστειακή δραστηριότητα άρχισε γύρω στις 17:00 τοπική ώρα την Πέμπτη (2/1),όπως μεταδίδει το BBC.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από το Αιθιοπικό Ινστιτούτο Γεωλογίας στη σελίδα του στο Facebook, διακρίνονται ατμοί και θραύσματα να εκτοξεύονται από το ηφαίστειο.

Τις τελευταίες εβδομάδες, έχουν σημειωθεί πάνω από δώδεκα σεισμικές δονήσεις στην περιοχή Αουάς Φεντάλε, μια περιοχή της Αιθιοπίας που είναι επιρρεπής σε σεισμούς.

Ο Άμπντου Άλι, επικεφαλής τοπικός αξιωματούχος, δήλωσε στην αιθιοπική ιστοσελίδα FBC ότι έχει ξεκινήσει διαδικασία εκκένωσης για την ασφάλεια των κατοίκων.

Επιπλέον ανέφερε πως οι σεισμοί γίνονται ολοένα και πιο ισχυροί, με αποτέλεσμα να γίνονται αισθητοί και στην πρωτεύουσα Αντίς Αμπέμπα.

🚨👀 Ethiopia: In the Dulecha district, where a seismic swarm has been ongoing since December 22, volcanic activity has intensified. A new vent has formed at the Dofen volcano. It has been ejecting substantial amounts of gas, rocks, and mud, suspected to be linked to magma… pic.twitter.com/TWHNIqbFx5

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 3, 2025