Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα με τουλάχιστον 71 νεκρούς στην Αιθιοπία

Σε ανάρτηση στο Facebook το βράδυ της Κυριακής, η Διεύθυνση Πρόληψης και Ελέγχου Κυκλοφορίας της Αστυνομικής Επιτροπής της Σιντάμα στην Αιθιοπία ανέφερε ότι «68 άνδρες και τρεις γυναίκες έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής στο δυστύχημα», επικαλούμενη τον Επικεφαλής Επιθεωρητή Ντάνιελ Σανκούρα.

Η Σιντάμα βρίσκεται περίπου 300 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Αντίς Αμπέμπα.

Σε οπτικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε από την υπηρεσία διακρίνονται άνθρωποι γύρω από παραμορφωμένο όχημα, εν μέρει βυθισμένο στα νερά του ποταμού.



Το όχημα, ένα φορτηγό, «έπεσε μέσα στη χαράδρα του ποταμού Γκελάνα», διευκρίνισαν οι δυνάμεις της τάξης σε ανακοίνωσή τους αργά το βράδυ της 29ης Δεκεμβρίου.

Ο Γουοσενιέλε Σιμιόν, εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης της Σιντάμα, επιβεβαίωσε επίσης στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι 71 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

«Πέντε βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και υποβάλλονται σε θεραπεία στο Γενικό Νοσοκομείο της Μπόνα», πρόσθεσε ο Γουοσενιέλε τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου.

Οι θολές εικόνες που μοιράστηκε το Περιφερειακό Γραφείο Υγείας της Σιντάμα έδειχναν μια μάζα ανθρώπων γύρω από ένα όχημα, μερικώς βυθισμένο στο νερό, με πολλούς να φαίνεται ότι προσπαθούν να το βγάλουν από τα νερά.

Εικόνες δείχνουν πτώματα, σκεπασμένα με μπλε καλύμματα, παραταγμένα στο έδαφος.

