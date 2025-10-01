Έπος με Γκάμπριελ: Μπερδεύτηκε και πήγε να κάνει «ζντο» με τον Παναθηναϊκό (vid)

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στην πρεμιέρα της Euroleague κόντρα στην Μπάγερν στο ΟΑΚΑ, όμως αυτός που έκλεψε την παράσταση και τις εντυπώσεις και παραλίγο να γίνει viral ήταν ο Ουένιεν Γκάμπριελ.

Ο σέντερ της Μπάγερν, συνηθισμένος από την προηγούμενη σεζόν στα καθιερωμένα «ζντο» με την ομάδα των «πρασίνων», ακολούθησε τη συνήθεια και κατευθύνθηκε για λίγο προς τους παίκτες του Παναθηναϊκού, αντί για τους συμπαίκτες του.

Το μπέρδεμα έγινε αμέσως αντιληπτό από τον ίδιο, ο οποίος γρήγορα γύρισε στη σωστή πλευρά, αλλά η σκηνή δεν πέρασε απαρατήρητη από το κοινό.

Το βίντεο από τα social του Παναθηναϊκού με την γκάφα του Γκάμπριελ

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γκάμπριελ την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό και είχε πολύ καλή παρουσία, όμως το καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος και αποχώρησε.