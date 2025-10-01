Χαρίτσης στην απεργιακή συγκέντρωση: Δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη να διαλύσει κάθε δικαίωμα
«Ο κόσμος της εργασίας βρίσκεται στον δρόμο για να διεκδικήσει πλέον τα αυτονόητα», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης
Στην απεργιακή συγκέντρωση της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ στην πλατεία Κλαυθμώνος παρευρέθηκε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.
Ο κ. Χαρίτσης, σε δηλώσεις που πραγματοποίησε τόνισε ότι «σήμερα είναι μέρα γενικής, μαζικής, πανελλαδικής απεργίας. Ο κόσμος της εργασίας βρίσκεται στον δρόμο για να διεκδικήσει πλέον τα αυτονόητα».
Όπως σημείωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, «δεν μπορεί το μέλλον του κόσμου της δουλειάς να είναι το δεκατριάωρο της κυρίας Κεραμέως και του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν μπορεί να είναι η διάλυση κάθε έννοιας εργασιακής αξιοπρέπειας. Δεν μπορεί να είναι ο εργασιακός μεσαίωνας που επιφυλάσσουν στους νέους και τις νέες».
Υπογράμμισε, επίσης, ότι «η Νέα Αριστερά είναι παρούσα με όλες της τις δυνάμεις για να στηρίξει τον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων. Γιατί ο αγώνας των εργαζομένων είναι αγώνας ολόκληρης της κοινωνίας».
Καταληκτικά, ο κ. Χαρίτσης επισήμανε πως «δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον για τη χώρα μας χωρίς τον κόσμο της εργασίας στο επίκεντρο. Δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη να διαλύσει κάθε δικαίωμα, να διαλύσει κάθε αξιοπρέπεια των εργαζομένων στη χώρα μας».
Όσα ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης:
Σημειώνεται ότι στην ίδια συγκέντρωση βρέθηκαν τόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, όσο και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.
