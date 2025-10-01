Η Κυπριακή Δημοκρατία γιόρτασε την 65η επέτειο της Ανεξαρτησίας – H στρατιωτική παρέλαση και τα ελληνικά F-16

Την ημέρα της Ανεξαρτησίας της γιορτάζει την 1η Οκτωβρίου η Κυπριακή Δημοκρατία, που φέτος συμπληρώνει 65 χρόνια. Στο πλαίσιο των εορτασμών η Κυπριακή Δημοκρατία πραγματοποιεί και την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση.

Η παρέλαση στην Κυπριακή Δημοκρατία

Όπως αναφέρει το philenews η παρέλαση ξεκίνησε στις 9 το πρωί στη λεωφόρο Ιωσήφ Χατζηιωσήφ στον Στρόβολο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος δέχθηκε τον χαιρετισμό, πλαισιωμένος από την Πρόεδρο της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Νικήτα Κακλαμάνη, τον Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα, τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Θανάση Δαβάκη και τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγο Γεώργιο Τσιτσικώστα.

Σε αυτή συμμετείχαν μηχανοκίνητα και πεζοπόρα τμήματα, αλλά και πτητικά μέσα της Εθνικής Φρουράς, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Άμυνας, του Τμήματος Δασών και των Υγειονομικών Υπηρεσιών.

Τα ελληνικά F-16

Μέσα στο 2025 η Εθνική Φρουρά έχει προμηθευτεί και άλλα νέα οπλικά συστήματα, τα οποία έκαναν επίσης την εμφάνισή τους.

Στον κυπριακό ουρανό πέταξαν τα νέα ελικόπτερα H145M, τα οποία παρελήφθησαν τον περασμένο Μάϊο, στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο.

Εντυπωσιακή ήταν σύμφωνα με τα κυπριακά ΜΜΕ, και η παρουσία των ελληνικών F-16, τα οποία επίσης πέταξαν στον κυπριακό ουρανό, στο πλαίσιο της παρουσίας τους στην παρέλαση.

Παρόντες ήταν πρέσβεις και ακόλουθοι άμυνας ξένων χωρών, επίσημοι και πλήθος πολιτών. Η τελετή ξεκίνησε με 21 χαιρετιστήριους κανονιοβολισμούς.

Χριστοδουλίδης: Ύψιστος στόχος η απελευθέρωση της πατρίδας μας

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του μετά την στρατιωτική παρέλαση δήλωσε πως «ήρθαμε εδώ για να τιμήσουμε όλους αυτούς που σήμερα υπερασπίζονται την Κυπριακή Δημοκρατία. Μια Κυπριακή Δημοκρατία που συμπληρώνει 65 χρόνια ύπαρξης, μια Κυπριακή Δημοκρατία που σε νηπιακή ηλικία δέχθηκε βαθύτατο πλήγμα, αλλά παρόλα αυτά με τον κυπριακό λαό να αντιστέκεται κατάφερε 30 χρόνια αργότερα να γίνει κράτος μέλος της ΕΕ, να αναβαθμίζεται συνεχώς και η δικής μας υποχρέωση σήμερα είναι να πράττουμε καθημερινά ό,τι είναι δυνατόν για να την αναβαθμίζουμε ακόμη περισσότερο αλλά και για να πετύχουμε τον ύψιστο μας στόχο που δεν είναι τίποτε άλλο από την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας».

Σημείωσε δε πως «αγωνιζόμενοι για τον στόχο της απελευθέρωσης, έχουμε υποχρέωση να ενισχύουμε με πράξεις κι όχι με λόγια, όλους τους παράγοντες ισχύος της χώρας μας. Στο εσωτερικό μια ισχυρή αποτρεπτική δύναμη, μια ισχυρή οικονομία, ένα κράτος δικαίου, η αντιμετώπιση της διαφθοράς και όλων των άλλων προκλήσεων που έχουμε ενώπιον μας. Σε διεθνές επίπεδο, με μια εξωστρεφή εξωτερική πολιτική που αποδεικνύει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέρος των λύσεων στις περιφερειακές και διεθνείς προκλήσεις, αναβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο την υπόταση της. Και με την ενίσχυση όλων των παραγόντων ισχύος της χώρας μας, εσωτερικών και εξωτερικών, την ίδια στιγμή ενισχύουμε τη διαπραγματευτική μας φαρέτρα σε σχέση με την επίτευξη του υπ΄αριθμόν ένα στόχου, την απελευθέρωση και την επανένωση».