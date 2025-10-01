Βοιωτία: Φυλάκιση ενός μήνα στην 62χρονη που έθαψε την μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξη

Σε φυλάκιση 14 μηνών εκ των οποίων θα εκτίσει μόνο τον έναν, καταδικάστηκε από το δικαστήριο η 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ από τη Βοιωτία.

Η γυναίκα είχε αποκρύψει τον θάνατο της μητέρας της και την έθαψε σε πρόχειρο τάφο, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη και τα επιδόματα που της αναλογούσαν.

Η υπόθεση έφτασε στο δικαστήριο της Θήβας την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, όπου η κατηγορούμενη βρέθηκε αντιμέτωπη με την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Η έδρα αποφάσισε την επιβολή ποινής φυλάκισης διάρκειας ενός μήνα.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη προανακριτική διαδικασία με εντολή του εισαγγελέα, ώστε να κριθεί εάν υπάρχουν στοιχεία που να στοιχειοθετούν τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και της απάτης σε βάρος του Δημοσίου σε βαθμό κακουργήματος.

Βοιωτία: Τα πρώτα στοιχεία για τον θάνατο της μητέρας της 62χρονης – Τι λέει το πόρισμα του ανθρωπολόγου

Τα πρώτα στοιχεία από το πόρισμα της ανθρωπολόγου, που εξέτασε τη σορό της 91χρονης από τη Βοιωτία, δεν δείχνουν ότι ο θάνατός της προκλήθηκε από εγκληματική ενέργεια.

Η ηλικιωμένη φαίνεται ότι πέθανε από φυσικά αίτια. Κατά την εξέταση της σορού φέρεται ότι δεν έχουν εντοπιστεί κακώσεις.

Ωστόσο, η ανθρωπολόγος δεν ήταν ακόμη σε θέση να πει πότε ακριβώς πέθανε η γυναίκα στη Βοιωτία. Ωστόσο, είπε ότι θάνατος προσδιορίζεται χρονικά μεταξύ του 2021 και του 2023. Την ηλικιωμένη είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού η 62χρονη κόρη της, για να παίρνει τη σύνταξή της.