Βαριές διώξεις εις βάρος των συλληφθέντων που κατηγορούνται για απάτες με επιστροφές ΦΠΑ

Ποινική δίωξη για σειρά σοβαρών αδικημάτων ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των συλληφθέντων για το κύκλωμα με την έκδοση εικονικών τιμολογίων, που φέρεται να αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ.

Η δίωξη περιλαμβάνει κατά περίπτωση αδικήματα για:

– Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων

– Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

– Άμεση συνέργεια στην απάτη

– Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων φόρων

– Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη

– Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ

– Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη

– Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ

– Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

– Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων

Οι συλληφθέντες παραπέμπονται να απολογηθούν σε ανακριτή.