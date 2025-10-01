Βέφα Αλεξιάδου: Πόσο πουλήθηκε η βίλα της στη Χαλκιδική – Ποιοι οι κληρονόμοι και ποιος ο νέος ιδιοκτήτης

Η πολυτελής εξοχική κατοικία που κατείχε η αγαπημένη τηλεοπτική μαγείρισσα Βέφα Αλεξιάδου, που βρίσκονταν στην Χαλκιδική, πουλήθηκε από τις εγγονές της το περασμένο καλοκαίρι.

Ποιος αγόρασε την οικία και σε ποιο ποσό

Ο νέος ιδιοκτήτης είναι ένας Βούλγαρος και το ποσό που έδωσε για να την αποκτήσει είναι 2,2 εκατ. ευρώ.

Η αγαπημένη φίλη της Βέφας Αλεξιάδου, Λάγια Δουλκερίδου μίλησε στον ALPHA για την ιδιαίτερη σχέση τους αλλά και για τις δύσκολες τελευταίες στιγμές της.

«Γνωριζόμαστε περισσότερο από 40 χρόνια και κάθε φορά που ήταν σε δύσκολη περίοδο, όπως και την περίοδο που ο άντρας της ήταν στα τελευταία του, με είχε καλέσει στην Αθήνα, γιατί εγώ μένω Θεσσαλονίκη, για να της συμπαρασταθώ 15 μέρες πριν πεθάνει ο άντρας της, μέχρι και την κηδεία του.

Τα τελευταία τρία χρόνια ήμουν κοντά, να της δείξω την βοήθειά μου, αλλά όσο περνούσε ο καιρός, η κατάστασή της επιδεινωνόταν σε βαθμό που ήταν αφόρητο το άγχος και για εμένα, γιατί αισθανόμουν, ότι έπρεπε να φροντίσω έναν άνθρωπο, που ήτανε εγκαταλελειμμένος από τους πάντες» είπε χαρακτηριστικά για τη Βέφα Αλεξιάδου.

Βέφα Αλεξιάδου: Οι δύο εγγονές που κληρονόμησαν την περιουσία της γιαγιά τους

«Όντως ήταν ένας χώρος, που συναντιόμασταν όλοι οι φίλοι και γνωστοί. Πουλήθηκε από τις εγγονές της σε έναν Βούλγαρο και προς τιμήν της θέλει να κάνει μία πλακέτα με το όνομά της», συμπλήρωσε η φίλη για την αείμνηστη τηλεοπτική μαγείρισσα Βέφα Αλεξιάδου.