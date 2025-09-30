Ένας άνδρας από τη Φλόριντα κατηγορείται για βασανισμό ζώων, αφού φέρεται να σκότωσε, να μαγείρεψε και να έφαγε δύο από τα παγόνια του για να «στείλει ένα μήνυμα» στη γειτόνισσά του.

Ο 61χρονος Craig Vogt συνελήφθη στις 23 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πάσκο, όπως ανέφερε η εφημερίδα Miami Herald.

Ο άνδρας φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τα δύο παγόνια επειδή η γειτόνισσά του συνέχιζε να τα ταΐζει. Είχε γράψει στη γειτόνισσα ένα γράμμα στο οποίο της έλεγε ότι θα συνέχιζε να σκοτώνει τα παγόνια του, τα οποία είχε ως κατοικίδια, αν εκείνη συνέχιζε να τα ταΐζει, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεσή του, η οποία δεν ανέφερε πόσα παγόνια είχε.

Ο άνδρας «παραδέχτηκε ότι σκότωσε το πουλί κόβοντας του το λαιμό από εκδίκηση, στη συνέχεια το άφησε να αιμορραγήσει και αργότερα το έφαγε αφού το μαγείρεψε σε ένα τηγάνι», ανέφερε στην ένορκη κατάθεση.

Καθώς τον μετέφεραν στη φυλακή, ο άνδρας είπε στους αστυνομικούς ότι θα σκοτώσει όλα τα παγόνια του, για να εμποδίσει οποιονδήποτε να τα πάρει, σύμφωνα με την αναφορά του γραφείου του σερίφη.