Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 13:10
Σεισμός στην Πύλο
Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 11:50
Γιατί θα ηχήσουν την Τετάρτη οι σειρήνες σε όλη τη χώρα
Αγορά εργασίας: 5 στους 10 εργοδότες δεν βρίσκουν τους κατάλληλους υπαλλήλους
Οικονομικές Ειδήσεις 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:55

Αγορά εργασίας: 5 στους 10 εργοδότες δεν βρίσκουν τους κατάλληλους υπαλλήλους

Τι αποκαλύπτει έρευνα του ομίλου ManpowerGroup για την αγορά εργασίας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Είναι η μακροζωία θέμα προσωπικότητας; Ποιοι ζουν περισσότερο;

Είναι η μακροζωία θέμα προσωπικότητας; Ποιοι ζουν περισσότερο;

Spotlight

Στην πρόσφατη έρευνα του ομίλου ManpowerGroup για τις Προοπτικές Απασχόλησης για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 ενσωματώνονται πρόσθετες ερωτήσεις που εξετάζουν τις στρατηγικές προσέλκυσης και διακράτησης ταλέντων από εργοδότες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της απασχόλησης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι Έλληνες εργοδότες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις στην προσέλκυση και διακράτηση ταλέντων, με την προσέλκυση κατάλληλων υποψηφίων να παραμένει η κορυφαία δυσκολία (54%).

Οι εργοδότες στην Ελλάδα αναφέρουν ως βασικά εμπόδια:

  • Βελτίωση της εμπειρίας των υποψηφίων (26%)
  • Διαχείριση μεγάλου όγκου αιτήσεων (25%)
  • Στελέχωση σύνθετων τεχνικών θέσεων (23%)
  • Μείωση του χρόνου πρόσληψης (23%)
  • Περιορισμένοι πόροι (22%)
  • Ανάγκη εκμάθησης νέων εργαλείων προσλήψεων AI (22%)
  • Αυξανόμενη χρήση εργαλείων ΤΝ από υποψηφίους (21%)

Αντίστοιχα, σε παγκόσμιο επίπεδο, η προσέλκυση κατάλληλων υποψηφίων είναι επίσης η μεγαλύτερη πρόκληση (46%), ενώ η στελέχωση τεχνικών ρόλων (29%) και η εμπειρία των υποψηφίων (26%) ακολουθούν.

Οι Εργοδότες στην Ελλάδα Αξιολογούν τη Διαδικασία Πρόσληψης

Μόλις 42% των Ελλήνων εργοδοτών δηλώνουν εμπιστοσύνη ότι η διαδικασία πρόσληψης που εφαρμόζουν είναι αποτελεσματική.

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα το 10% των εργοδοτών τη χαρακτηρίζουν άριστη, το 32% καλή και το 48% δίκαιη. Μικρότερα ποσοστά τη θεωρούν κακή (ελλιπή) (7%) ή πολύ κακή (ελλιπή) (2%).

Αντίθετα, σε παγκόσμιο επίπεδο, το ποσοστό εμπιστοσύνης ότι η διαδικασία είναι αποτελεσματική φτάνει το 67%, δείχνοντας μεγαλύτερη σιγουριά για την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων.

Εξελίξεις στη Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού

Οι μόνιμοι εργαζόμενοι παραμένουν καθοριστικοί για τις κρίσιμες λειτουργίες μιας επιχείρησης, όπως η διοίκηση, η εξυπηρέτηση πελατών και η γενικότερη λειτουργική υποστήριξη με τα ποσοστά αξιοποίησης να φτάνουν το 64%, 56% και 47%, αντίστοιχα στην Ελλάδα.

Παράλληλα, ένα σημαντικό ποσοστό μόνιμου προσωπικού αξιοποιείται και πέρα από τις βασικές λειτουργίες:

  • 33% για εποχιακή ή έκτακτη υποστήριξη,
  • 34% για κάλυψη εξειδικευμένων βραχυπρόθεσμων αναγκών,
  • 41% συμμετέχει ενεργά σε εκπαίδευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων.

Την ίδια στιγμή, οι προσωρινοί εργαζόμενοι και συμβασιούχοι αξιοποιούνται κυρίως για την κάλυψη έκτακτων ή εποχιακών αναγκών (29%) και για εξειδικευμένες βραχυπρόθεσμες εργασίες (24%). Η τάση αυτή παρατηρείται και διεθνώς, με τους προσωρινούς εργαζομένους να πλησιάζουν αριθμητικά τους μόνιμους.

Η σύγκλιση αυτή δείχνει ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να στηρίζονται στο μόνιμο προσωπικό για τον πυρήνα των λειτουργιών τους, ενώ αξιοποιούν τους προσωρινούς εργαζόμενους για να ενισχύσουν την ευελιξία τους και να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς.

Στρατηγικές Διακράτησης Προσωπικού

Η αναγνώριση των εργαζομένων βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των αποτελεσματικών στρατηγικών διακράτησης, με ποσοστό 36%. Ακολουθούν η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και ο έλεγχος του φόρτου εργασίας με 31%, η ευελιξία στο ωράριο εργασίας με 30%, τα εργασιακά καθήκοντα που ενισχύουν το ενδιαφέρον και την εμπλοκή ακολουθούν με 26% και οι ευκαιρίες εκπαίδευσης με 25%. Επιπλέον, το 23% των εργοδοτών δίνει έμφαση στη δυνατότητα επιλογής τοποθεσίας εργασίας, το 19% στην αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων και το 14% στην ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων.

Η σημασία της αναγνώρισης των εργαζομένων αναδεικνύεται ιδιαίτερα έντονη σε συγκεκριμένους κλάδους στην Ελλάδα, όπως η Βιομηχανία και οι Κατασκευές (49%) καθώς και τα Χρηματο-Οικονομικά και Real Estate (42%), υπογραμμίζοντας ότι η επιβράβευση και η αναγνώριση αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη διακράτηση ταλέντων σε αυτούς τους κλάδους.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής βρίσκεται στην κορυφή με 46%, ακολουθούμενη από:

  • Ευελιξία ωραρίου – 40%
  • Αναγνώριση εργαζομένων – 39%
  • Ευκαιρίες εκπαίδευσης – 38%
  • Δυνατότητα επιλογής τοποθεσίας εργασίας – 38%
  • Ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων – 10%

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στην Ελλάδα, η αναβάθμιση τεχνολογικών εργαλείων είχε αναδειχθεί ως κορυφαία στρατηγική το 2024, ενώ παγκοσμίως η ισορροπία ζωής-εργασίας διατηρεί σταθερά την πρωτοκαθεδρία.

Πηγή: ot

Economy
Σύνταξη
Σύνταξη
Η Ελλάδα πληρώνει ακριβά την κλιματική αλλαγή – Αστρονομικά νούμερα σε έκθεση της ΕΕ
Ακραία φαινόμενα 30.09.25

Η Ελλάδα πληρώνει ακριβά την κλιματική αλλαγή – Αστρονομικά νούμερα σε έκθεση της ΕΕ

Διπλάσιοι οι περιβαλλοντικοί φόροι στη χώρα μας από τον μέσο όρο της ΕΕ - Στο 19,2% η ενεργειακή φτώχεια -Τι αποκαλύπτει νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Το μασούρι ξανάρχεται: Γιατί η ΕΚΤ μας συμβουλεύει να κρατάμε τουλάχιστον 70-100 ευρώ o καθένας σε μετρητά;
Σρατηγική Ετοιμότητας 30.09.25

Το μασούρι ξανάρχεται: Γιατί η ΕΚΤ μας συμβουλεύει να κρατάμε τουλάχιστον 70-100 ευρώ o καθένας σε μετρητά;

Η ΕΚΤ συνιστά στα νοικοκυριά να έχουν μετρητά που να φτάνουν για περίπου τρεις μέρες. Πρόκειται για μέρος της ευρύτερης «Ευρωπαϊκής Σρατηγικής Ετοιμότητας», σε περιόδους κρίσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βρυξέλλες: «Χτίζουν» σχέδιο για τη στεγαστική κρίση με ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις
Τύπου Airbnb 29.09.25

Οι Βρυξέλλες «χτίζουν» σχέδιο για τη στεγαστική κρίση με ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Η επιδεινούμενη στεγαστική κρίση βάζει σε «κίνηση» την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ψάχνει τρόπους περιορισμού της κερδοσκοπίας στην αγορά ακινήτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου: Υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ διαχειριστών και φορέα του έργου
Εμβληματικό έργο 29.09.25

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου: Υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ διαχειριστών και φορέα του έργου

Προχωρά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Αιγύπτου (GREGY). Υπεγράφη το Μνημόνιο βάσει του οποίου δρομολογείται η επόμενη φάση μελετών της υποθαλάσσιας σύνδεσης.

Σύνταξη
Capital Link: Στις 30 Σεπτεμβρίου το 15ο ετήσιο συνέδριο για την επιχειρησιακή αριστεία στη ναυτιλία
Οικονομικές Ειδήσεις 29.09.25

Capital Link: Στις 30 Σεπτεμβρίου το 15ο ετήσιο συνέδριο για την επιχειρησιακή αριστεία στη ναυτιλία

Tο Συνέδριο της Capital Link παρουσιάζει την Επιχειρησιακή Αριστεία στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, και διερευνά τις Βέλτιστες Πρακτικές του κλάδου σε όλους τους σημαντικούς τομείς

Σύνταξη
Μακροχρόνια φροντίδα στην Ευρώπη: Έλλειψη πόρων και προσωπικού – Πολύ χαμηλές δαπάνες στην Ελλάδα
Κίνδυνος παραμέλησης 29.09.25

Μακροχρόνια φροντίδα στην Ευρώπη: Έλλειψη πόρων και προσωπικού – Πολύ χαμηλές δαπάνες στην Ελλάδα

Η Ευρώπη έχει μπροστά της μια νέα κρίση να αντιμετωπίσει. Πρόκειται για τις ανάγκες για μακροχρόνια φροντίδα, κυρίως των ηλικιωμένων. Η μείωση γεννήσεων και οι ανεπαρκείς δαπάνες εντείνουν το πρόβλημα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ελλάδα πληρώνει ακριβά την κλιματική αλλαγή – Αστρονομικά νούμερα σε έκθεση της ΕΕ
Ακραία φαινόμενα 30.09.25

Η Ελλάδα πληρώνει ακριβά την κλιματική αλλαγή – Αστρονομικά νούμερα σε έκθεση της ΕΕ

Διπλάσιοι οι περιβαλλοντικοί φόροι στη χώρα μας από τον μέσο όρο της ΕΕ - Στο 19,2% η ενεργειακή φτώχεια -Τι αποκαλύπτει νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
«Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει αποκαλυφθεί ολόκληρο το χωριό Κάλλιο»- Κατά 52% μειώθηκε η επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου σε τέσσερα χρόνια
Λειψυδρία 30.09.25

«Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει αποκαλυφθεί ολόκληρο το χωριό Κάλλιο»- Κατά 52% μειώθηκε η επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου σε τέσσερα χρόνια

Το χρονικό της μείωσης της έκτασης της λίμνης του Μόρνου τα τελευταία τέσσερα χρόνια μέσα από video του ΜΕΤΕΟ που προδημοσιεύει το in αλλά και συγκλονιστικές φωτογραφίες με τα σημεία που «στέγνωσαν»

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Και η Βούλτεψη θέτει θέμα Μυλωνάκη: Διαφοροποίηση από τη γραμμή Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 30.09.25

Και η Βούλτεψη θέτει θέμα Μυλωνάκη: Διαφοροποίηση από τη γραμμή Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μετά τον Ευάγγελο Λιάκο και η Σοφία Βούλτεψη θεωρεί ότι ο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ πρέπει να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η σιωπή του Μαξίμου και ο αγώνας να κερδίσουν χρόνο για τις επιδοτήσεις.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τραγωδία στο Παρίσι: Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής έπεσε από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου
Κόσμος 30.09.25

Τραγωδία στο Παρίσι: Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής έπεσε από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου

Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής στη Γαλλία, Νκοσινάθι Εμμανουέλ Μθεθβά, βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση από τον 22ο όροφο ενός ξενοδοχείου στο Παρίσι. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται

Σύνταξη
Σημανδράκος ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μου έλεγε ότι ο Γιώργος (φραπές) έπρεπε να πληρωθεί» – Όσα είπε για Αυγενάκη αλλά και τη συνάντηση στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 30.09.25

Σημανδράκος ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μου έλεγε ότι ο Γιώργος (φραπές) έπρεπε να πληρωθεί» – Όσα είπε για Αυγενάκη αλλά και τη συνάντηση στο Μαξίμου

Ο κ. Σημανδράκος σχολίασε επίσης και τις υποθέσεις των δεσμευμένων ΑΦΜ και απάντησε στις αιχμές των προηγούμενων προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά της τότε διευθύντριας κ. Τυχεροπούλου.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream
Κόσμος 30.09.25

Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream

Η σύλληψη ενός Ουκρανού πολίτη στην Πολωνία φέρνει νέα δεδομένα στην πολύκροτη υπόθεση των εκρήξεων που κατέστρεψαν τους αγωγούς Nord Stream το 2022, προκαλώντας γεωπολιτικούς τριγμούς στην Ευρώπη

Σύνταξη
Καθόλου σέξι, πολύ άνετα, πανταχού παρόντα – Το μυστικό της άκομψης γοητείας των Birkenstock
Παράδοξο της μόδας 30.09.25

Καθόλου σέξι, πολύ άνετα, πανταχού παρόντα – Το μυστικό της άκομψης γοητείας των Birkenstock

Όταν δύο αδέλφια, ο Johannes και ο Johann Adam Birkenstock, άρχισαν να κατασκευάζουν παπούτσια σε ένα μικρό χωριουδάκι κοντά στη Φρανκφούρτη τη δεκαετία του 1770, δεν μπορούσαν να φανταστούν τι ξεκινούσαν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Super League: Επίσημα στην Τρίπολη και με αλλαγή ώρας το ΟΦΗ – Άρης
Ποδόσφαιρο 30.09.25

Super League: Επίσημα στην Τρίπολη και με αλλαγή ώρας το ΟΦΗ – Άρης

Με ανακοίνωση της η Super League έκανε γνωστό ότι αλλάζει έδρα η σαββατιάτικη αναμέτρηση των κιτρινόμαυρων με την ομάδα της Κρήτης και θα διεξαχθεί στην πόλη της Αρκαδίας, ενώ θα ξεκινήσει και μισή ώρα νωρίτερα (18.00).

Σύνταξη
ΒορΟινά στη Θεσσαλονίκη
Τα Νέα της Αγοράς 30.09.25

ΒορΟινά στη Θεσσαλονίκη

Τα αγαπημένα ΒορΟινά, η κορυφαία οινική εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, στο ετήσιο ραντεβού του Φθινοπώρου!!!

Σύνταξη
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

