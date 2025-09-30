Στο κενό οι πιέσεις Τραμπ – Στα ύψη οι εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου

Σε υψηλό 16 μηνών παραμένουν «κολλημένες» τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες οι εξαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου διά θαλλάσης παρά τις επίμονες πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ στους αγοραστές να εγκαταλείψουν το πετρέλαιο της Μόσχας.

Ο μέσος όρος τετραήμερων αποστολών από τα λιμάνια της χώρας ήταν 3,62 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα έως τις 28 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg, οι μεγαλύτερες από τον Μάιο του 2024.

Και αυτό, παρά το γεγονός ότι όλο το τελευταίο διάστημα ο Τραμπ ασκεί πιέσεις σε αγοραστές, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, της Τουρκίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, να σταματήσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

«Απείθεια»

Ακόμα και μετά από μήνες πιέσεων, η Ινδία δεν δείχνει κανένα σημάδι μείωσης, με αξιωματούχους να λένε στην Ουάσινγκτον ότι σε μια τέτοια περίπτωση, η χώρα θα έπρεπε να βρει εναλλακτικέςπηγές προμήθειας και θα οδηγούνταν πάλι σε προμηθευτές που έχουν υποστεί κυρώσεις, το Ιράν και τη Βενεζουέλα.

Σημειωτέον ότι Ινδία δέχτηκε πρόσθετο δασμό 25% από τις ΗΠΑ, προκειμένου να της ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.Τι έγινε; Ενώ η ποσότητα αργού πετρελαίου σε δεξαμενόπλοια που δείχνουν ένα ινδικό λιμάνι ως προορισμό τους έχει μειωθεί απότομα, ο όγκος σε πλοία που δεν δείχνουν προορισμό πέρα ​​από τη Διώρυγα του Σουέζ έχει εκτοξευθεί. Μεγάλο μέρος αυτού του αργού πετρελαίου είναι πιθανό να καταλήξει σε ινδικά διυλιστήρια, γράφει το Bloomberg.

Τον προηγούμενο μήνα, η ινδική εταιρεία διύλισης Nayara Energy Ltd. δέχθηκε κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο μήνες αργότερα, η εταιρεία ανακτά τον δρόμο της, βασιζόμενη ακόμη περισσότερο από ό,τι προηγουμένως στο ρωσικό αργό.

Η Κίνα, που είναι σήμερα ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου, δήλωσε ότι επιθυμεί να εμβαθύνει τους ενεργειακούς δεσμούς της με τη Μόσχα, αντί να τους μειώσει. Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου δήλωσε τις προηγούμενες μέρες ότι θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά του, όταν οι ΗΠΑ κάλεσαν την G-7 να επιβάλει στην Κίνα δασμούς έως και 100%.

Στην Ευρώπη, η Ουγγαρία και η Σλοβακία αντέδρασαν στις εκκλήσεις να τερματίσουν τις αγορές. Ο oύγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν αρνήθηκε, υποστηρίζοντας ότι η διακοπή των εισαγωγών καυσίμων από τη Ρωσία θα προκαλούσε άμεσα πτώση 4% στην οικονομική παραγωγή της χώρας.

Ο πρόεδρος της Σλοβακίας Πέτερ Πελεγκρίνι έστειλε παρόμοιο μήνυμα, επικαλούμενος τεχνολογικά εμπόδια και περιορισμένη χωρητικότητα σε εναλλακτικές διαδρομές.

Ο Τραμπ φαίνεται να μην τα πήγε καλύτερα με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς η χώρα συνεχίζει να εισάγει περίπου 300.000 βαρέλια ρωσικού αργού πετρελαίου την ημέρα.

Εξαγωγές αργού πετρελαίου

Συνολικά 36 δεξαμενόπλοια φόρτωσαν 26,75 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού αργού πετρελαίου την εβδομάδα έως τις 28 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων και αναφορές λιμενικών πρακτόρων, έναντι 331 δεξαμενόπλοιων που φόρτωσαν 23,69 εκατομμύρια βαρέλια μία εβδομάδα νωρίτερα.

Οι εξαγωγές από το λιμάνι Πριμόρσκ της Βαλτικής παρέμειναν σταθερές σε περίπου 1,25 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σε 12 δεξαμενόπλοια, αριθμός ρεκόρ, ενώ οι ροές από το Κοζμίνο ανέκαμψαν έντονα.

Αξία Εξαγωγών

Η ακαθάριστη αξία των εξαγωγών της Μόσχας αυξήθηκε κατά περίπου 240 εκατομμύρια δολάρια στα 1,57 δισεκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα έως τις 28 Σεπτεμβρίου, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο τριών εβδομάδων.

Η τιμή των φορτίων Urals από τη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα αυξήθηκε κατά περίπου 1,80 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 56,38 δολάρια και 56,59 δολάρια το βαρέλι αντίστοιχα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Η τιμή του βασικού ESPO βαθμού Ειρηνικού υποχώρησε κατά 0,30 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 62,65 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές παράδοσης στην Ινδία αυξήθηκαν κατά 1,90 δολάρια το βαρέλι στα 67,18 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο σε οκτώ εβδομάδες, σύμφωνα με στοιχεία της Argus Media.

Σε μέσο όρο τεσσάρων εβδομάδων, η τιμή εξαγωγής του ρωσικού Urals από τη Βαλτική αυξήθηκε κατά 0,50 δολάρια το βαρέλι και διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 55 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα φορτία της Μαύρης Θάλασσας αυξήθηκαν κατά 0,40 δολάρια στα 55,22 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του Pacific ESPO μειώθηκε κατά 0,40 δολάρια το βαρέλι, διαμορφούμενη κατά μέσο όρο στα 62,80 δολάρια το βαρέλι.

Χρησιμοποιώντας αυτό το μέτρο, η αξία των εξαγωγών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη από την περίοδο έως τις 21 Σεπτεμβρίου και διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε περίπου 1,46 δισεκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα.

Ροές ανά προορισμό

Οι παρατηρούμενες αποστολές προς τους ασιάτες πελάτες της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν εμφανίζουν τελικό προορισμό, αυξήθηκαν σε 3,23 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα στις 28 ημέρες έως τις 28 Σεπτεμβρίου, από τα αναθεωρημένα 3,19 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα κατά την περίοδο έως τις 21 Σεπτεμβρίου. Η ροή αργού πετρελαίου προς τις ασιατικές χώρες είναι η υψηλότερη από τον Μάιο του 2024.

Ενώ η ποσότητα του ρωσικού αργού πετρελαίου που κατευθύνεται στην Ινδία φαίνεται να μειώνεται απότομα, υπάρχουν αρκετές ποσότητες σε πλοία που δεν έχουν ακόμη δείξει τελικό προορισμό για να αντιστραφεί αυτό το μοτίβο.

Τα ινδικά διυλιστήρια δεν σχεδιάζουν να απομακρυνθούν από το ρωσικό αργό. Αντ’ αυτού, οι αγορές αναμένεται να παραμείνουν ενεργές για την παράδοση τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, αν και οι όγκοι ενδέχεται να μην φτάσουν τα υψηλά που παρατηρήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Οι ροές σε δεξαμενόπλοια που σηματοδοτούν ινδικά λιμάνια μειώθηκαν στα 960.000 βαρέλια την ημέρα τις τέσσερις εβδομάδες έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αλλά υπάρχει το ισοδύναμο περισσότερων από 1 εκατομμυρίου βαρελιών την ημέρα σε πλοία που δεν έχουν ακόμη δείξει τελικό προορισμό.

Από αυτά, περίπου 800.000 βαρέλια την ημέρα βρίσκονται σε πλοία από τα δυτικά λιμάνια της Ρωσίας που δείχνουν τον προορισμό τους ως Πορτ Σάιντ ή τη Διώρυγα του Σουέζ, ή σε εκείνα από λιμάνια του Ειρηνικού χωρίς σαφές σημείο παράδοσης, και άλλα 240.000 βαρέλια την ημέρα βρίσκονται σε δεξαμενόπλοια που δεν έχουν ακόμη σηματοδοτήσει προορισμό.

Οι ροές προς την Τουρκία τις τέσσερις εβδομάδες έως τις 28 Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν σε περίπου 340.000 βαρέλια την ημέρα. Οι αποστολές προς τη Συρία μειώθηκαν σε περίπου 35.000 βαρέλια την ημέρα.

Πηγή: ΟΤ