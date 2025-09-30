newspaper
Στο κενό οι πιέσεις Τραμπ – Στα ύψη οι εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου
Διεθνής Οικονομία 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:33

Στο κενό οι πιέσεις Τραμπ – Στα ύψη οι εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου

Ολο το τελευταίο διάστημα ο Τραμπ ασκεί πιέσεις σε αγοραστές να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία – Τι δείχνουν τα στοιχεία πως κατάφερε

Spotlight

Σε υψηλό 16 μηνών παραμένουν «κολλημένες» τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες οι εξαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου διά θαλλάσης παρά τις επίμονες πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ στους αγοραστές να εγκαταλείψουν το πετρέλαιο της Μόσχας.

Ο μέσος όρος τετραήμερων αποστολών από τα λιμάνια της χώρας ήταν 3,62 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα έως τις 28 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg, οι μεγαλύτερες από τον Μάιο του 2024.

Και αυτό, παρά το γεγονός ότι όλο το τελευταίο διάστημα ο Τραμπ ασκεί πιέσεις σε αγοραστές, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, της Τουρκίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, να σταματήσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

«Απείθεια»

Ακόμα και μετά από μήνες πιέσεων, η Ινδία δεν δείχνει κανένα σημάδι μείωσης, με αξιωματούχους να λένε στην Ουάσινγκτον ότι σε μια τέτοια περίπτωση, η χώρα θα έπρεπε να βρει εναλλακτικέςπηγές προμήθειας και θα οδηγούνταν πάλι σε προμηθευτές που έχουν υποστεί κυρώσεις, το Ιράν και τη Βενεζουέλα.

Σημειωτέον ότι Ινδία δέχτηκε πρόσθετο δασμό 25% από τις ΗΠΑ, προκειμένου να της ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.Τι έγινε; Ενώ η ποσότητα αργού πετρελαίου σε δεξαμενόπλοια που δείχνουν ένα ινδικό λιμάνι ως προορισμό τους έχει μειωθεί απότομα, ο όγκος σε πλοία που δεν δείχνουν προορισμό πέρα ​​από τη Διώρυγα του Σουέζ έχει εκτοξευθεί. Μεγάλο μέρος αυτού του αργού πετρελαίου είναι πιθανό να καταλήξει σε ινδικά διυλιστήρια, γράφει το Bloomberg.

Τον προηγούμενο μήνα, η ινδική εταιρεία διύλισης Nayara Energy Ltd. δέχθηκε κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο μήνες αργότερα, η εταιρεία ανακτά τον δρόμο της, βασιζόμενη ακόμη περισσότερο από ό,τι προηγουμένως στο ρωσικό αργό.

Η Κίνα, που είναι σήμερα ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου, δήλωσε ότι επιθυμεί να εμβαθύνει τους ενεργειακούς δεσμούς της με τη Μόσχα, αντί να τους μειώσει. Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου δήλωσε τις προηγούμενες μέρες ότι θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά του, όταν οι ΗΠΑ κάλεσαν την G-7 να επιβάλει στην Κίνα δασμούς έως και 100%.

Στην Ευρώπη, η Ουγγαρία και η Σλοβακία αντέδρασαν στις εκκλήσεις να τερματίσουν τις αγορές. Ο oύγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν αρνήθηκε, υποστηρίζοντας ότι η διακοπή των εισαγωγών καυσίμων από τη Ρωσία θα προκαλούσε άμεσα πτώση 4% στην οικονομική παραγωγή της χώρας.

Ο πρόεδρος της Σλοβακίας Πέτερ Πελεγκρίνι έστειλε παρόμοιο μήνυμα, επικαλούμενος τεχνολογικά εμπόδια και περιορισμένη χωρητικότητα σε εναλλακτικές διαδρομές.

Ο Τραμπ φαίνεται να μην τα πήγε καλύτερα με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς η χώρα συνεχίζει να εισάγει περίπου 300.000 βαρέλια ρωσικού αργού πετρελαίου την ημέρα.

Εξαγωγές αργού πετρελαίου

Συνολικά 36 δεξαμενόπλοια φόρτωσαν 26,75 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού αργού πετρελαίου την εβδομάδα έως τις 28 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων και αναφορές λιμενικών πρακτόρων, έναντι 331 δεξαμενόπλοιων που φόρτωσαν 23,69 εκατομμύρια βαρέλια μία εβδομάδα νωρίτερα.

Οι εξαγωγές από το λιμάνι Πριμόρσκ της Βαλτικής παρέμειναν σταθερές σε περίπου 1,25 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σε 12 δεξαμενόπλοια, αριθμός ρεκόρ, ενώ οι ροές από το Κοζμίνο ανέκαμψαν έντονα.

Αξία Εξαγωγών

Η ακαθάριστη αξία των εξαγωγών της Μόσχας αυξήθηκε κατά περίπου 240 εκατομμύρια δολάρια στα 1,57 δισεκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα έως τις 28 Σεπτεμβρίου, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο τριών εβδομάδων.

Η τιμή των φορτίων Urals από τη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα αυξήθηκε κατά περίπου 1,80 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 56,38 δολάρια και 56,59 δολάρια το βαρέλι αντίστοιχα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Η τιμή του βασικού ESPO βαθμού Ειρηνικού υποχώρησε κατά 0,30 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 62,65 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές παράδοσης στην Ινδία αυξήθηκαν κατά 1,90 δολάρια το βαρέλι στα 67,18 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο σε οκτώ εβδομάδες, σύμφωνα με στοιχεία της Argus Media.

Σε μέσο όρο τεσσάρων εβδομάδων, η τιμή εξαγωγής του ρωσικού Urals από τη Βαλτική αυξήθηκε κατά 0,50 δολάρια το βαρέλι και διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 55 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα φορτία της Μαύρης Θάλασσας αυξήθηκαν κατά 0,40 δολάρια στα 55,22 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του Pacific ESPO μειώθηκε κατά 0,40 δολάρια το βαρέλι, διαμορφούμενη κατά μέσο όρο στα 62,80 δολάρια το βαρέλι.

Χρησιμοποιώντας αυτό το μέτρο, η αξία των εξαγωγών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη από την περίοδο έως τις 21 Σεπτεμβρίου και διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε περίπου 1,46 δισεκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα.

Ροές ανά προορισμό

Οι παρατηρούμενες αποστολές προς τους ασιάτες πελάτες της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν εμφανίζουν τελικό προορισμό, αυξήθηκαν σε 3,23 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα στις 28 ημέρες έως τις 28 Σεπτεμβρίου, από τα αναθεωρημένα 3,19 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα κατά την περίοδο έως τις 21 Σεπτεμβρίου. Η ροή αργού πετρελαίου προς τις ασιατικές χώρες είναι η υψηλότερη από τον Μάιο του 2024.

Ενώ η ποσότητα του ρωσικού αργού πετρελαίου που κατευθύνεται στην Ινδία φαίνεται να μειώνεται απότομα, υπάρχουν αρκετές ποσότητες σε πλοία που δεν έχουν ακόμη δείξει τελικό προορισμό για να αντιστραφεί αυτό το μοτίβο.

Τα ινδικά διυλιστήρια δεν σχεδιάζουν να απομακρυνθούν από το ρωσικό αργό. Αντ’ αυτού, οι αγορές αναμένεται να παραμείνουν ενεργές για την παράδοση τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, αν και οι όγκοι ενδέχεται να μην φτάσουν τα υψηλά που παρατηρήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Οι ροές σε δεξαμενόπλοια που σηματοδοτούν ινδικά λιμάνια μειώθηκαν στα 960.000 βαρέλια την ημέρα τις τέσσερις εβδομάδες έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αλλά υπάρχει το ισοδύναμο περισσότερων από 1 εκατομμυρίου βαρελιών την ημέρα σε πλοία που δεν έχουν ακόμη δείξει τελικό προορισμό.

Από αυτά, περίπου 800.000 βαρέλια την ημέρα βρίσκονται σε πλοία από τα δυτικά λιμάνια της Ρωσίας που δείχνουν τον προορισμό τους ως Πορτ Σάιντ ή τη Διώρυγα του Σουέζ, ή σε εκείνα από λιμάνια του Ειρηνικού χωρίς σαφές σημείο παράδοσης, και άλλα 240.000 βαρέλια την ημέρα βρίσκονται σε δεξαμενόπλοια που δεν έχουν ακόμη σηματοδοτήσει προορισμό.

Οι ροές προς την Τουρκία τις τέσσερις εβδομάδες έως τις 28 Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν σε περίπου 340.000 βαρέλια την ημέρα. Οι αποστολές προς τη Συρία μειώθηκαν σε περίπου 35.000 βαρέλια την ημέρα.

Πηγή: ΟΤ

Ηλεκτρισμός
ΑΔΜΗΕ: Τρία εμπόδια για τα έργα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

ΑΔΜΗΕ: Τρία εμπόδια για τα έργα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

Τράπεζες
Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε νέο χάσμα πλούσιων και φτωχών – Έτσι μπορούμε να το αποτρέψουμε
Social Europe 30.09.25

Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε νέο χάσμα πλούσιων και φτωχών – Έτσι μπορούμε να το αποτρέψουμε

Όπως κάθε νέα τεχνολογία, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε νέο χάσμα εισοδήματος, υπέρ των κατόχων του κεφαλαίου. Τρεις είναι οι πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε την αύξηση των ανισοτήτων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ποιες χώρες της Ευρώπης έχουν φόρο περιουσίας
Tax the rich 29.09.25

Ποιες χώρες της Ευρώπης φορολογούν τον πλούτο

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταργήσει τους φόρους περιουσίας τις τελευταίες δεκαετίες. Από το 2025, μόνο τρεις εξακολουθούν να επιβάλλουν φόρο επί της ατομικής καθαρής περιουσίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μακροχρόνια φροντίδα στην Ευρώπη: Έλλειψη πόρων και προσωπικού – Πολύ χαμηλές δαπάνες στην Ελλάδα
Κίνδυνος παραμέλησης 29.09.25

Μακροχρόνια φροντίδα στην Ευρώπη: Έλλειψη πόρων και προσωπικού – Πολύ χαμηλές δαπάνες στην Ελλάδα

Η Ευρώπη έχει μπροστά της μια νέα κρίση να αντιμετωπίσει. Πρόκειται για τις ανάγκες για μακροχρόνια φροντίδα, κυρίως των ηλικιωμένων. Η μείωση γεννήσεων και οι ανεπαρκείς δαπάνες εντείνουν το πρόβλημα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι «χρυσές» συμβουλές για να βρείτε το ιδανικό σπίτι – Ευελιξία, υπομονή και διάθεση για αναζήτηση
Διεθνής Οικονομία 29.09.25

Οι «χρυσές» συμβουλές για να βρείτε το ιδανικό σπίτι – Ευελιξία, υπομονή και διάθεση για αναζήτηση

Η αναζήτηση για σπίτι, είτε αυτό είναι προς αγορά είτε προς ενοικίαση, ενέχει μεγάλο άγχος και πολλή αγωνία, με τους ενδιαφερόμενους να πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι για όλα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΟΟΣΑ: Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Μεγάλο το χάσμα στην Ελλάδα 28.09.25

Γένους θηλυκού η άμισθη εργασία - Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες

Η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη τριάδα με τις χώρες στις οποίες οι γυναίκες εξακολουθούν να επωμίζονται τις περισσότερες ώρες σε άμισθη εργασία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κυρώσεις στο Ιράν και θνησιμότητα: Η μελέτη που «καίει» τις πρακτικές της Δύσης – τι λέει για ΟΗΕ
Χιλιάδες θάνατοι 28.09.25

Κυρώσεις στο Ιράν και θνησιμότητα: Η μελέτη που «καίει» τις πρακτικές της Δύσης – τι λέει για ΟΗΕ

Μπορεί οι κυρώσεις να φαίνονται αδύναμες να ρίξουν καθεστώτα και να αλλάξουν κυβερνήσεις, αλλά επιστήμονες αποκαλύπτουν ότι σκοτώνουν πάνω από 560.000 ανθρώπους ετησίως.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι κροίσοι πλέον δεν παίζουν με όρους Νταβός – «Οι χαλαροί σπασίκλες του ’90 θα τα τινάξουν όλα στον αέρα»
Financial Times 28.09.25

Οι κροίσοι πλέον δεν παίζουν με όρους Νταβός – «Οι χαλαροί σπασίκλες του ’90 θα τα τινάξουν όλα στον αέρα»

Ο διακεκριμένος Ιταλός πολιτικός επιστήμονας Τζουλιάνο ντα Έμπολι δεν κρύβει τους έντονους φόβους του στους Financial Times για τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν πλέον ανοιχτά οι τεχνολογικοί κολοσσοί ξεφεύγοντας από το «μαντρί» του Νταβός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γιατί οι δεξιοί λαϊκιστές σε Ελλάδα και Ευρώπη κλείνουν το «μάτι» σε αριστερές οικονομικές θέσεις;
Διεθνής Οικονομία 28.09.25

Γιατί οι δεξιοί λαϊκιστές σε Ελλάδα και Ευρώπη κλείνουν το «μάτι» σε αριστερές οικονομικές θέσεις;

Τα κόμματα που βρίσκονται στο δεξιό πολιτικό φάσμα στην Ευρώπη φαίνεται να ρέπουν προς αριστερές οικονομικές απόψεις, με απώτερο στόχο την μεγαλύτερη απήχηση στους πολίτες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Χρυσός: Γιατί παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο – Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων
Το «τουρκικό χαρτοφυλάκιο» 28.09.25

Γιατί ο χρυσός παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο - Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων

Ο χρυσός είναι η καλύτερη προστασία σε οικονομική κρίση - Με την πάροδο των ετών, τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας διαμάντια που παράγονται σε εργαστήριο κατέστρεψαν την αγορά λόγω της πτώσης των τιμών

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε νέο χάσμα πλούσιων και φτωχών – Έτσι μπορούμε να το αποτρέψουμε
Social Europe 30.09.25

Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε νέο χάσμα πλούσιων και φτωχών – Έτσι μπορούμε να το αποτρέψουμε

Όπως κάθε νέα τεχνολογία, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε νέο χάσμα εισοδήματος, υπέρ των κατόχων του κεφαλαίου. Τρεις είναι οι πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε την αύξηση των ανισοτήτων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 3.

Σύνταξη
Ο Jay-Z ανακοίνωσε στον Bad Bunny ότι θα είναι ο headliner του Super Bowl Halftime Show – «Έκανα εκατό pull-ups»
Πρωταγωνιστικός ρόλος 30.09.25

Ο Jay-Z ανακοίνωσε στον Bad Bunny ότι θα είναι ο headliner του Super Bowl Halftime Show – «Έκανα εκατό pull-ups»

«Αυτό που έχει κάνει ο Bad Bunny για το Πουέρτο Ρίκο είναι πραγματικά συναρπαστικό. Είναι τιμή μας να τον έχουμε στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου», δήλωσε ο Jay-Z.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τραμπ σε Πούτιν: Θα έπρεπε να έχεις νικήσει σε μια βδομάδα κι εσύ πολεμάς εδώ και 4 χρόνια
«Είναι κρίμα» 30.09.25

Τραμπ σε Πούτιν: Θα έπρεπε να έχεις νικήσει σε μια βδομάδα κι εσύ πολεμάς εδώ και 4 χρόνια

«Είσαι χάρτινη τίγρη;», ρώτησε ο Τραμπ τον Πούτιν. Αυτό υποστήριξε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τη διάρκεια ομιλίας του προς τη στρατιωτική ηγεσία της χώρα του.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
O Αρτέτα περιμένει δύσκολο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό – Τι είπε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής της Άρσεναλ
Champions League 30.09.25

O Αρτέτα περιμένει δύσκολο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό – Τι είπε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής της Άρσεναλ

Η Άρσεναλ φιλοξενεί την Τετάρτη το βράδυ τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική του Champions League και ο Μικέλ Αρτέτα δήλωσε ότι περιμένει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα του.

Σύνταξη
Εμπιστοσύνη, γενναιοδωρία και πνευματική οξυδέρκεια – H εξωκοσμική περίπτωση της Τίλντα Σουίντον
«Διαρκής» 30.09.25

Εμπιστοσύνη, γενναιοδωρία και πνευματική οξυδέρκεια – H εξωκοσμική περίπτωση της Τίλντα Σουίντον

Μια νέα έκθεση και ένα βιβλίο εξερευνούν την εξαιρετική καριέρα της πρωτοπόρας φιγούρας του κινηματογράφου, της μόδας, της τέχνης – η γεννημένη αβάν-γκαρντ, βραβευμένη με Όσκαρ, icon, Τίλντα Σουίντον, είναι από αλλού φερμένη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, λογιστές και υπεύθυνοι εταιρειών στο κύκλωμα με απάτες ΦΠΑ πολλών εκατομμυρίων ευρώ
Ελλάδα 30.09.25

Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, λογιστές και υπεύθυνοι εταιρειών στο κύκλωμα με απάτες ΦΠΑ πολλών εκατομμυρίων ευρώ

Κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης της Οικονομικής Αστυνομίας στην Αττική συνελήφθησαν τουλάχιστον 17 άτομα ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 500.000 ευρώ σε μετρητά

Σύνταξη
Βαλέρι: «Το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού στο Καραϊσκάκη επετεύχθη από θέση οφσάιντ»
Ποδόσφαιρο 30.09.25

Βαλέρι: «Το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού στο Καραϊσκάκη επετεύχθη από θέση οφσάιντ»

Ξεκάθαρος ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι για την ισοφάριση του Λεβαδειακού στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, στην τηλεκριτική των φάσεων της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague

Βάιος Μπαλάφας
Γάζα: Συντονισμένη πίεση από Άραβες και Τουρκία στη Χαμάς – Η συμφωνία άλλαξε για να τη δεχθεί ο Νετανιάχου
Παγίδα Τραμπ 30.09.25

Γάζα: Συντονισμένη πίεση από Άραβες και Τουρκία στη Χαμάς – Η συμφωνία άλλαξε για να τη δεχθεί ο Νετανιάχου

Το σχέδιο για τη Γάζα δεν ήταν αυτό στο οποίο είχαν αρχικά συμφωνήσει οι Άραβες διαμεσολαβητές. Ωστόσο, καλούν τη Χαμάς να το δεχθεί, ενώ η ακροδεξιά στο Ισραήλ το απορρίπτει ως απαράδεκτο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Ήθελα να πεθάνω, καλύτερα ας με σκότωναν»: Η Μαντόνα για τον εφιάλτη της επιμέλειας του Ρόκο 
Πόλεμος 30.09.25

«Ήθελα να πεθάνω, καλύτερα ας με σκότωναν»: Η Μαντόνα για τον εφιάλτη της επιμέλειας του Ρόκο 

Η Μαντόνα έχει αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση στην καριέρα της. Όλα όμως ήταν πιο εύκολα από τη δικαστική της μάχη για την επιμέλεια του γιου της, Ρόκο, με τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καιρός: Οκτώβρης με χιόνια – Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες
Καιρός 30.09.25

Οκτώβρης με χιόνια - Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες

Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια θα κάνει ο Οκτώβρης, ενώ ο καιρός θα επιδεινωθεί αρχής γενομένης από το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης (2/10).

Σύνταξη
Λάρισα: Θρίλερ με τον εγκλωβισμένο άνδρα σε σπηλιά που έψαχνε λίρες – Τι λέει ο γιος του συνεργού του
Ελλάδα 30.09.25

Λάρισα: Θρίλερ με τον εγκλωβισμένο άνδρα σε σπηλιά που έψαχνε λίρες – Τι λέει ο γιος του συνεργού του

Μεγάλη επιχείρηση στους Γόννους στη Λάρισα - Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον 53χρονο και να του χορηγήσουν οξυγόνο - Τι είπε στο Live News ο γιος του 77χρονου συνεργού του που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Σύνταξη
