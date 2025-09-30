Τραμπ σε Πούτιν: Θα έπρεπε να έχεις νικήσει σε μια βδομάδα κι εσύ πολεμάς εδώ και 4 χρόνια

Ομιλία ενώπιον των στρατιωτικών διοικητών του Κουάντικο, στη Βιρτζίνια, απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τόνισε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χρειάζεται να συναντηθούν κατ’ ιδίαν για να διευθετήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υποστήριξε ότι είπε στον Πούτιν το εξής: «Του είπα, ξέρεις, δεν φαίνεσαι καλός. Πολεμάς 4 χρόνια για έναν πόλεμο που θα έπρεπε να είχε διαρκέσει μια εβδομάδα. Είσαι χάρτινη τίγρη; Και είναι κρίμα».

To σχετικό απόσπασμα:

Trump on Putin: «I said to him, you know, you don’t look good. You’re 4 years fighting a war that should have taken a week. Are you a paper tiger? And it’s a shame». pic.twitter.com/f6RV9A91wh — Visegrád 24 (@visegrad24) September 30, 2025

Από την άλλη, η Ρωσία συνεχίζει απρόσκοπτα την προέλασή της στην Ουκρανία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Τρίτη (30/9) πως δυνάμεις του ελέγχουν πλέον τις κοινότητες Σαντριχολόβε και Ζαρίτσνε, βορειοανατολικά του Σλοβιάνσκ – μιας από τις πόλεις που βρίσκονται στο στόχαστρο των εισβολέων καθώς συνεχίζουν την προέλασή τους προς δυσμάς.

Ακολούθησε ανακοίνωση του Ρώσου υπουργού Άμυνας, στην οποία ο Αντρέι Μπελαούσοφ συνεχάρη τη μονάδα που κατέλαβε την κοινότητα Ζαρίτσνε (ή Κίροβσκ όπως ήταν το όνομά της παλαιότερα).

Η εαρινή εκστρατεία είχε ως στόχο τη στρατολόγηση 160.000 ανδρών και αυτή του φθινοπώρου 133.000

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, διακρίνονται στρατιώτες που κρατούν ψηλά μια ρωσική σημαία να προωθούνται στο Σαντριχολόβε.

Τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν την προέλασή τους στο ανατολικό και νότιο τμήμα της Ουκρανίας, ανακοινώνοντας σχεδόν καθημερινά την κατάληψη κοινοτήτων.

Τη Δευτέρα, ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα σύμφωνα με το οποίο η φθινοπωρινή εκστρατεία κατάταξης στον ρωσικό στρατό έχει ως στόχο να στρατολογηθούν περίπου 135.000 νέοι άνδρες ηλικίας από 18 έως 30 ετών.

Οι στρατιώτες αυτοί θα πρέπει να παρουσιαστούν από την 1η Οκτωβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου για να υπηρετήσουν την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία τους, διάρκειας ενός έτους. Κάθε χρόνο στη Ρωσία διενεργούνται δύο τέτοιες εκστρατείες στρατολόγησης, μία την άνοιξη και η άλλη τον φθινόπωρο.

Από την έναρξη της επίθεσης στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, ο ρωσικός στρατός διαβεβαιώνει ότι οι νεοσύλλεκτοι δεν αναπτύσσονται στο πεδίο της μάχης εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων και εκτελούν μόνο βοηθητικές εργασίες στη Ρωσία.

Η εαρινή εκστρατεία είχε ως στόχο τη στρατολόγηση 160.000 ανδρών και αυτή του φθινοπώρου 133.000.

Οι νεοσύλλεκτοι αυτοί δεν έχουν σχέση με τους περισσότερους από 300.000 εφέδρους που στάλθηκαν να πολεμήσουν στην Ουκρανία από το φθινόπωρο του 2022 και οι οποίοι είχαν ήδη υπηρετήσει τη στρατιωτική θητεία τους στον ρωσικό στρατό.

Η ανάπτυξη νεοσύλλεκτων στο μέτωπο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα στη Ρωσία, ιδίως μετά τον πρώτο πόλεμο της Τσετσενίας (1994-96), όπου νέοι άνδρες που υπηρετούσαν τη θητεία τους στάλθηκαν να πολεμήσουν και τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν στις μάχες, προκαλώντας αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας.