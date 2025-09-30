newspaper
30.09.2025 | 17:18
Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες
Τραμπ σε Πούτιν: Θα έπρεπε να έχεις νικήσει σε μια βδομάδα κι εσύ πολεμάς εδώ και 4 χρόνια
Κόσμος 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:01

Τραμπ σε Πούτιν: Θα έπρεπε να έχεις νικήσει σε μια βδομάδα κι εσύ πολεμάς εδώ και 4 χρόνια

«Είσαι χάρτινη τίγρη;», ρώτησε ο Τραμπ τον Πούτιν. Αυτό υποστήριξε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τη διάρκεια ομιλίας του προς τη στρατιωτική ηγεσία της χώρα του.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΕπιμέλειαΠαναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ομιλία ενώπιον των στρατιωτικών διοικητών του Κουάντικο, στη Βιρτζίνια, απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τόνισε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χρειάζεται να συναντηθούν κατ’ ιδίαν για να διευθετήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υποστήριξε ότι είπε στον Πούτιν το εξής: «Του είπα, ξέρεις, δεν φαίνεσαι καλός. Πολεμάς 4 χρόνια για έναν πόλεμο που θα έπρεπε να είχε διαρκέσει μια εβδομάδα. Είσαι χάρτινη τίγρη; Και είναι κρίμα».

To σχετικό απόσπασμα:

Από την άλλη, η Ρωσία συνεχίζει απρόσκοπτα την προέλασή της στην Ουκρανία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Τρίτη (30/9) πως δυνάμεις του ελέγχουν πλέον τις κοινότητες Σαντριχολόβε και Ζαρίτσνε, βορειοανατολικά του Σλοβιάνσκ – μιας από τις πόλεις που βρίσκονται στο στόχαστρο των εισβολέων καθώς συνεχίζουν την προέλασή τους προς δυσμάς.

Ακολούθησε ανακοίνωση του Ρώσου υπουργού Άμυνας, στην οποία ο Αντρέι Μπελαούσοφ συνεχάρη τη μονάδα που κατέλαβε την κοινότητα Ζαρίτσνε (ή Κίροβσκ όπως ήταν το όνομά της παλαιότερα).

Η εαρινή εκστρατεία είχε ως στόχο τη στρατολόγηση 160.000 ανδρών και αυτή του φθινοπώρου 133.000

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, διακρίνονται στρατιώτες που κρατούν ψηλά μια ρωσική σημαία να προωθούνται στο Σαντριχολόβε.

Τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν την προέλασή τους στο ανατολικό και νότιο τμήμα της Ουκρανίας, ανακοινώνοντας σχεδόν καθημερινά την κατάληψη κοινοτήτων.

Τη Δευτέρα, ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα σύμφωνα με το οποίο η φθινοπωρινή εκστρατεία κατάταξης στον ρωσικό στρατό έχει ως στόχο να στρατολογηθούν περίπου 135.000 νέοι άνδρες ηλικίας από 18 έως 30 ετών.

Οι στρατιώτες αυτοί θα πρέπει να παρουσιαστούν από την 1η Οκτωβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου για να υπηρετήσουν την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία τους, διάρκειας ενός έτους. Κάθε χρόνο στη Ρωσία διενεργούνται δύο τέτοιες εκστρατείες στρατολόγησης, μία την άνοιξη και η άλλη τον φθινόπωρο.

Από την έναρξη της επίθεσης στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, ο ρωσικός στρατός διαβεβαιώνει ότι οι νεοσύλλεκτοι δεν αναπτύσσονται στο πεδίο της μάχης εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων και εκτελούν μόνο βοηθητικές εργασίες στη Ρωσία.

Η εαρινή εκστρατεία είχε ως στόχο τη στρατολόγηση 160.000 ανδρών και αυτή του φθινοπώρου 133.000.

Οι νεοσύλλεκτοι αυτοί δεν έχουν σχέση με τους περισσότερους από 300.000 εφέδρους που στάλθηκαν να πολεμήσουν στην Ουκρανία από το φθινόπωρο του 2022 και οι οποίοι είχαν ήδη υπηρετήσει τη στρατιωτική θητεία τους στον ρωσικό στρατό.

Η ανάπτυξη νεοσύλλεκτων στο μέτωπο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα στη Ρωσία, ιδίως μετά τον πρώτο πόλεμο της Τσετσενίας (1994-96), όπου νέοι άνδρες που υπηρετούσαν τη θητεία τους στάλθηκαν να πολεμήσουν και τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν στις μάχες, προκαλώντας αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας.

Γάζα: Συντονισμένη πίεση από Άραβες και Τουρκία στη Χαμάς – Η συμφωνία άλλαξε για να τη δεχθεί ο Νετανιάχου
Παγίδα Τραμπ 30.09.25

Γάζα: Συντονισμένη πίεση από Άραβες και Τουρκία στη Χαμάς – Η συμφωνία άλλαξε για να τη δεχθεί ο Νετανιάχου

Το σχέδιο για τη Γάζα δεν ήταν αυτό στο οποίο είχαν αρχικά συμφωνήσει οι Άραβες διαμεσολαβητές. Ωστόσο, καλούν τη Χαμάς να το δεχθεί, ενώ η ακροδεξιά στο Ισραήλ το απορρίπτει ως απαράδεκτο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραγωδία στο Παρίσι: Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής έπεσε από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου
Κόσμος 30.09.25

Τραγωδία στο Παρίσι: Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής έπεσε από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου

Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής στη Γαλλία, Νκοσινάθι Εμμανουέλ Μθεθβά, βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση από τον 22ο όροφο ενός ξενοδοχείου στο Παρίσι. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται

Σύνταξη
Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream
Κόσμος 30.09.25

Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream

Η σύλληψη ενός Ουκρανού πολίτη στην Πολωνία φέρνει νέα δεδομένα στην πολύκροτη υπόθεση των εκρήξεων που κατέστρεψαν τους αγωγούς Nord Stream το 2022, προκαλώντας γεωπολιτικούς τριγμούς στην Ευρώπη

Σύνταξη
Νιώθετε ότι βαλτώσατε στη δουλειά σας, αλλά δεν μπορείτε να παραιτηθείτε; Ίσως και να αλλάζει αυτό…
Κόσμος 30.09.25

Νιώθετε ότι βαλτώσατε στη δουλειά σας, αλλά δεν μπορείτε να παραιτηθείτε; Ίσως και να αλλάζει αυτό…

Όλοι οι εργαζόμενοι σε κάποιες φάσεις τη ζωής τους βρίσκονται αντιμέτωποι με στασιμότητα στη δουλειά τους, χωρίς ωστόσο να έχουν τη δυνατότητα να παραιτηθούν. Αλλάζει αυτό;

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ο Νετανιάχου ξαναχτυπά: «Δεν συμφωνήσαμε με Τραμπ για δημιουργία παλαιστινιακού κράτους»
Αναιρεί; 30.09.25

Ο Νετανιάχου ξαναχτυπά: «Δεν συμφωνήσαμε με Τραμπ για δημιουργία παλαιστινιακού κράτους»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αμφισβητεί ότι αναφέρεται στη συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ η δημιουργία παλαιστινιακής κρατικής οντότητας.

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε νέο χάσμα πλούσιων και φτωχών – Έτσι μπορούμε να το αποτρέψουμε
Social Europe 30.09.25

Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε νέο χάσμα πλούσιων και φτωχών – Έτσι μπορούμε να το αποτρέψουμε

Όπως κάθε νέα τεχνολογία, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε νέο χάσμα εισοδήματος, υπέρ των κατόχων του κεφαλαίου. Τρεις είναι οι πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε την αύξηση των ανισοτήτων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 3.

Σύνταξη
Ο Jay-Z ανακοίνωσε στον Bad Bunny ότι θα είναι ο headliner του Super Bowl Halftime Show – «Έκανα εκατό pull-ups»
Πρωταγωνιστικός ρόλος 30.09.25

Ο Jay-Z ανακοίνωσε στον Bad Bunny ότι θα είναι ο headliner του Super Bowl Halftime Show – «Έκανα εκατό pull-ups»

«Αυτό που έχει κάνει ο Bad Bunny για το Πουέρτο Ρίκο είναι πραγματικά συναρπαστικό. Είναι τιμή μας να τον έχουμε στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου», δήλωσε ο Jay-Z.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O Αρτέτα περιμένει δύσκολο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό – Τι είπε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής της Άρσεναλ
Champions League 30.09.25

O Αρτέτα περιμένει δύσκολο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό – Τι είπε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής της Άρσεναλ

Η Άρσεναλ φιλοξενεί την Τετάρτη το βράδυ τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική του Champions League και ο Μικέλ Αρτέτα δήλωσε ότι περιμένει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα του.

Σύνταξη
Εμπιστοσύνη, γενναιοδωρία και πνευματική οξυδέρκεια – H εξωκοσμική περίπτωση της Τίλντα Σουίντον
«Διαρκής» 30.09.25

Εμπιστοσύνη, γενναιοδωρία και πνευματική οξυδέρκεια – H εξωκοσμική περίπτωση της Τίλντα Σουίντον

Μια νέα έκθεση και ένα βιβλίο εξερευνούν την εξαιρετική καριέρα της πρωτοπόρας φιγούρας του κινηματογράφου, της μόδας, της τέχνης – η γεννημένη αβάν-γκαρντ, βραβευμένη με Όσκαρ, icon, Τίλντα Σουίντον, είναι από αλλού φερμένη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, λογιστές και υπεύθυνοι εταιρειών στο κύκλωμα με απάτες ΦΠΑ πολλών εκατομμυρίων ευρώ
Ελλάδα 30.09.25

Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, λογιστές και υπεύθυνοι εταιρειών στο κύκλωμα με απάτες ΦΠΑ πολλών εκατομμυρίων ευρώ

Κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης της Οικονομικής Αστυνομίας στην Αττική συνελήφθησαν τουλάχιστον 17 άτομα ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 500.000 ευρώ σε μετρητά

Σύνταξη
Βαλέρι: «Το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού στο Καραϊσκάκη επετεύχθη από θέση οφσάιντ»
Ποδόσφαιρο 30.09.25

Βαλέρι: «Το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού στο Καραϊσκάκη επετεύχθη από θέση οφσάιντ»

Ξεκάθαρος ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι για την ισοφάριση του Λεβαδειακού στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, στην τηλεκριτική των φάσεων της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague

Βάιος Μπαλάφας
Γάζα: Συντονισμένη πίεση από Άραβες και Τουρκία στη Χαμάς – Η συμφωνία άλλαξε για να τη δεχθεί ο Νετανιάχου
Παγίδα Τραμπ 30.09.25

Γάζα: Συντονισμένη πίεση από Άραβες και Τουρκία στη Χαμάς – Η συμφωνία άλλαξε για να τη δεχθεί ο Νετανιάχου

Το σχέδιο για τη Γάζα δεν ήταν αυτό στο οποίο είχαν αρχικά συμφωνήσει οι Άραβες διαμεσολαβητές. Ωστόσο, καλούν τη Χαμάς να το δεχθεί, ενώ η ακροδεξιά στο Ισραήλ το απορρίπτει ως απαράδεκτο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Ήθελα να πεθάνω, καλύτερα ας με σκότωναν»: Η Μαντόνα για τον εφιάλτη της επιμέλειας του Ρόκο 
Πόλεμος 30.09.25

«Ήθελα να πεθάνω, καλύτερα ας με σκότωναν»: Η Μαντόνα για τον εφιάλτη της επιμέλειας του Ρόκο 

Η Μαντόνα έχει αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση στην καριέρα της. Όλα όμως ήταν πιο εύκολα από τη δικαστική της μάχη για την επιμέλεια του γιου της, Ρόκο, με τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καιρός: Οκτώβρης με χιόνια – Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες
Καιρός 30.09.25

Οκτώβρης με χιόνια - Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες

Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια θα κάνει ο Οκτώβρης, ενώ ο καιρός θα επιδεινωθεί αρχής γενομένης από το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης (2/10).

Σύνταξη
Λάρισα: Θρίλερ με τον εγκλωβισμένο άνδρα σε σπηλιά που έψαχνε λίρες – Τι λέει ο γιος του συνεργού του
Ελλάδα 30.09.25

Λάρισα: Θρίλερ με τον εγκλωβισμένο άνδρα σε σπηλιά που έψαχνε λίρες – Τι λέει ο γιος του συνεργού του

Μεγάλη επιχείρηση στους Γόννους στη Λάρισα - Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον 53χρονο και να του χορηγήσουν οξυγόνο - Τι είπε στο Live News ο γιος του 77χρονου συνεργού του που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Σύνταξη
