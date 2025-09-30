Η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί να στοχεύει στη στρατηγική ήττα της Ρωσίας την ίδια στιγμή που η Μόσχα διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι κάτι τέτοιο θα απειλούσε την ίδια την ύπαρξής της και ότι για να αποκλείσει έναν τέτοιο κίνδυνο θα πρέπει πετύχει όλους τους κυριάρχους στόχους της στην Ουκρανία.

Προς το παρόν, αυτό που μοιάζει αναπόφευκτο όσον αφορά στον μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία, είναι η περεταίρω προώθηση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων σε ουκρανικές περιοχές.

Εν μέσω τετελεσμένων και νέων πραγματικοτήτων που χαράσσονται διαρκώς στην Ουκρανία, με τη Ρωσία να απαντά σε δυτικές επικοινωνιακές νίκες (όπως τα πρόσφατα αρνητικά σχόλια του Τραμπ για τον Πούτιν) με νίκες της επί του πεδίου, η ηγεσία της ΕΕ θα συγκεντρωθεί στην Κοπεγχάγη όπου αναμένεται να κλιμακώσει την ευρωρωσική ένταση.

Σε αυτήν τη σύνοδο κορυφής (1/10), που έχει ως θέμα της γενικά τα ευρωπαϊκά ζητήματα και όχι ειδικά το ουκρανικό, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν -πρώην υπουργός Άμυνας της Γερμανίας- επιδιώκει να λάβει χώρα μια άνευ προηγουμένου συζήτηση για τις στρατιωτικές δυνατότητες της ΕΕ, που θα ξεπερνά κατά πολύ την παραδοσιακή εστίαση του μπλοκ στο εμπόριο, την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και την οικονομία.

Ένα νέο πρότζεκτ για το οποίο θα ασκήσει πίεση είναι το «τείχος από drones» που θέλει να χτίσει. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο θα ανιχνεύει, θα παρακολουθεί και θα καταρρίπτει drones.

«Η πρόκληση για τους Ευρωπαίους ηγέτες στην Κοπεγχάγη είναι να βρουν μια ισορροπία αποτροπής με μια ρωσική ηγεσία που επιδιώκει ολοένα και περισσότερο το ρίσκο, η οποία να επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση τέτοιων περιστατικών, εκτός εάν αυτά εξελιχθούν σε κρίση ή στη συνέχεια ενδεχομένως σε σύγκρουση», δήλωσε στο Politico ο Rafael Loss, ερευνητής αμυντικής πολιτικής στο think tank του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων.

«Αυτό είναι πολύ δύσκολο όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο μεγαλύτερος σύμμαχος στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, λέει “μη διστάσετε να καταρρίψετε [ρωσικά αεροσκάφη], αλλά αν δεν ξέρω αν θα σας στηρίξω αν υπάρξει ρωσική απάντηση”», προσέθεσε.

Και ενώ επικεφαλής της ΕΕ όπως η Κάγια Κάλας κλιμακώνουν απρόσκοπτα την ευρωρωσική ένταση, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου θυμίζοντας τον Α´ Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως θυμίζουν, η δολοφονία του Φραντς Φερδινάνδου εκτροχίασε την τότε ένταση και οδηγηθήκαμε σε παγκόσμια σύρραξη.

Όπως προσθέτουν, εάν συγκεκριμένοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της ΕΕ συνεχίσουν την κλιμάκωση της έντασης, τότε ένα θερμό επεισόδιο, που θα μπορούσε να ανακύψει από ένα ανθρώπινο λάθος, θα μπορούσε να μας οδηγήσει ξανά σε μια παγκόσμια σύρραξη με επίκεντρο την Ευρώπη.

Οι στρατιωτικοί ηγέτες της Ευρώπης επιμένουν ότι η ήπειρός μας ήδη αντιμετωπίζει έναν πόλεμο χαμηλής έντασης με τη Ρωσία.

Ιστορικά, λένε, οι πόλεμοι έχουν κερδηθεί μόνο με δημόσιο χρέος. Αυτές οι δηλώσεις καταδεικνύουν ότι, συνολικά, σχεδόν ολόκληρη η ηγεσία της ΕΕ ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει ένα σημαντικό τμήμα του ευρωπαϊκού δημόσιου χρήματος για τα σχέδιά της στην Ουκρανία.

Και ενώ ακόμη και χώρες φιλικές προς το Κρεμλίνο, όπως η Ουγγαρία και η Σλοβακία, έχουν καλωσορίσει την επιπλέον χρηματοδότηση για όπλα, εκπαίδευση και υλικό ως ώθηση για τις οικονομίες τους, άλλες όπως η Ισπανία υποβαθμίζουν τον κίνδυνο πολέμου καθώς προσπαθούν να προστατεύσουν τους ήδη πιεσμένους προϋπολογισμούς τους.

Η Ολλανδία, η Σουηδία και η Γερμανία ανησυχούν συνεχώς για τον πρόσθετο δανεισμό για την πληρωμή του στρατιωτικού επανεξοπλισμού και για την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία.

Επιχείρηση απομόνωσης

Ο χρόνος δεν είναι με το μέρος της ΕΕ: Η Ουκρανία αντιμετωπίζει έλλειμμα προϋπολογισμού περίπου 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων το επόμενο έτος, δίνοντας στις κυβερνήσεις λίγους μόνο μήνες για να παραδώσουν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό που μπορεί να στηρίξει την πολεμική προσπάθεια του Κιέβου.

Η φον ντερ Λάιεν πιστεύει ότι βρήκε την απάντηση με τη μορφή ενός «δανείου αποζημιώσεων» ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτείται από ρωσικά μετρητά που έχουν υποστεί κυρώσεις. Τα μετρητά θα προέλθουν από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που η ΕΕ έχει παγώσει από την έναρξη της ουκρανικής σύγκρουσης το 2022.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν στέκεται εμπόδιο στο σχέδιο της ΕΕ να κατασχέσει τα περιουσιακά στοιχεία, αλλά η Επιτροπή πιστεύει ότι βρήκε μια νομική λύση για να αποκλείσει την Ουγγαρία από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Οι ηγέτες θα συζητήσουν το σχέδιο την Τετάρτη και στη συνέχεια ελπίζουν να καταλήξουν σε επίσημη απόφαση στη δεύτερη σύνοδο κορυφής στα τέλη Οκτωβρίου.

«Ο στόχος [στην Κοπεγχάγη] είναι να συγκεντρωθεί επαρκής υποστήριξη από άλλες χώρες για να απομονωθεί ο Όρμπαν», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ. «Βρισκόμαστε στη γκρίζα ζώνη», συμπλήρωσε.

Έχοντας ήδη επιβάλει βαριές κυρώσεις, η Ευρώπη δεν έχει κανέναν προφανή άσο στο μανίκι της, δήλωσε ο Max Bergmann, διευθυντής του προγράμματος Ευρώπη, Ρωσία και Ευρασία στο think tank του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών με έδρα την Ουάσινγκτον.

Εν τω μεταξύ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα σύμφωνα με το οποίο η φθινοπωρινή εκστρατεία κατάταξης στον ρωσικό στρατό έχει ως στόχο να στρατολογηθούν περίπου 135.000 νέοι άνδρες ηλικίας από 18 έως 30 ετών.

Οι στρατιώτες αυτοί θα πρέπει να παρουσιαστούν από την 1η Οκτωβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου για να υπηρετήσουν την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία τους, διάρκειας ενός έτους. Κάθε χρόνο στη Ρωσία διενεργούνται δύο τέτοιες εκστρατείες στρατολόγησης, μία την άνοιξη και η άλλη τον φθινόπωρο.

Από την έναρξη της επίθεσης στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, ο ρωσικός στρατός διαβεβαιώνει ότι οι νεοσύλλεκτοι δεν αναπτύσσονται στο πεδίο της μάχης εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων και εκτελούν μόνο βοηθητικές εργασίες στη Ρωσία.

Η εαρινή εκστρατεία είχε ως στόχο τη στρατολόγηση 160.000 ανδρών και αυτή του φθινοπώρου 133.000.

Οι νεοσύλλεκτοι αυτοί δεν έχουν σχέση με τους περισσότερους από 300.000 εφέδρους που στάλθηκαν να πολεμήσουν στην Ουκρανία από το φθινόπωρο του 2022 και οι οποίοι είχαν ήδη υπηρετήσει τη στρατιωτική θητεία τους στον ρωσικό στρατό.

Η ανάπτυξη νεοσύλλεκτων στο μέτωπο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα στη Ρωσία, ιδίως μετά τον πρώτο πόλεμο της Τσετσενίας (1994-96), όπου νέοι άνδρες που υπηρετούσαν τη θητεία τους στάλθηκαν να πολεμήσουν και τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν στις μάχες, προκαλώντας αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας.