Η κρίση χτυπά τη βιομηχανία όπλων: Πτωχεύσεις και κλεισίματα το 2025 στις ΗΠΑ

Για δεκαετίες, η αμερικανική βιομηχανία όπλων εθεωρείτο απρόσβλητη στις οικονομικές αναταράξεις.

Όμως η πραγματικότητα του 2025 αποδεικνύει το αντίθετο.

Οι πιο γνωστές εταιρείες του κλάδου αντιμετωπίζουν πρωτοφανή οικονομικά προβλήματα: απολύσεις, λουκέτα, κατασχέσεις και αλλεπάλληλες αιτήσεις πτώχευσης.

Αμερικανική βιομηχανία όπλων: Οι αριθμοί που αποκαλύπτουν την κρίση

Η αγορά όπλων βρέθηκε αντιμέτωπη με τη χειρότερη πτώση πωλήσεων της τελευταίας δεκαετίας.

Μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2025, η συνολική ζήτηση μειώθηκε σχεδόν 10%, ενώ τα έσοδα κατέρρευσαν πάνω από 11%.

Τα τουφέκια υπέστησαν τη μεγαλύτερη μείωση, πάνω από 12%. Τα πιστόλια υποχώρησαν κατά 9% ενώ οι καραμπίνες σημείωσαν πτώση σχεδόν 8%.

Η αιτία, σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, δεν είναι μία: πληθωρισμός, αυξημένα επιτόκια, φορολογικές υποχρεώσεις, αλλά και η αλλαγή της καταναλωτικής κουλτούρας απέναντι στην αγορά όπλων.

Η εντυπωσιακή πτώση της SCCY

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η SCCY Industries, κατασκευάστρια γνωστών πιστολιών με έδρα τη Φλόριντα.

Παρά την επιτυχημένη πορεία της και την παρουσία της στη λίστα με τους 10 κορυφαίους παραγωγούς πιστολιών το 2022, η εταιρεία κατέρρευσε μέσα σε λίγους μήνες.

Παρά την επιτυχημένη πορεία της SCCY, η εταιρεία κατέρρευσε μέσα σε λίγους μήνες

Μετά την παύση λειτουργίας του εργοστασίου της, η SCCY οδηγήθηκε σε αίτηση προστασίας πτώχευσης (Chapter 11), κουβαλώντας μαζί της χρέη εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι βασικοί πιστωτές περιλαμβάνουν επιχειρηματικά πάρκα, φορολογικές αρχές και ιδιώτες προμηθευτές.

Η εικόνα της κατάσχεσης στο εργοστάσιο της Daytona με αναρτημένες ειδοποιήσεις για ανεξόφλητους φόρους, συμβολίζει την πτώση ενός ιστορικού ονόματος.

Ένα ντόμινο πτωχεύσεων

Η SCCY δεν είναι μόνη.

Το τελευταίο διάστημα, αρκετές εταιρείες – από την Watchtower Firearms στο Τέξας, μέχρι την Atlanta Arms και την Bare Arms LLC – αναγκάστηκαν να ζητήσουν δικαστική προστασία από τους πιστωτές τους.

Άλλες επιχειρήσεις, μικρότερες αλλά εξίσου σημαντικές, έκλεισαν αθόρυβα χωρίς καν να προχωρήσουν σε διαδικασίες πτώχευσης.

Ένα μέλλον αβέβαιο

Η κρίση στη βιομηχανία όπλων δεν είναι απλώς μια σειρά οικονομικών αποτυχιών.

Αποτελεί ένδειξη βαθύτερων αλλαγών στην αμερικανική κοινωνία και οικονομία.

Ο κλάδος που άλλοτε θεωρούταν ακλόνητος, βρίσκεται σήμερα σε τροχιά αβεβαιότητας.

Το ερώτημα που πλανάται είναι αν αυτή η κρίση θα αποτελέσει παροδική καταιγίδα ή την αρχή μιας μακροχρόνιας παρακμής.

