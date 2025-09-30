Η κρίση χτυπά τη βιομηχανία όπλων: Πτωχεύσεις και κλεισίματα το 2025 στις ΗΠΑ
Η άλλοτε κραταιά αμερικανική βιομηχανία όπλων βιώνει το 2025 την πιο σφοδρή οικονομική κρίση της, με εργοστάσια να κλείνουν και κατασκευαστές να πτωχεύουν
- Ιοί σχεδιάστηκαν για πρώτη φορά από ΑΙ – Πρώτο βήμα για συνθετικές μορφές ζωής
- Σήψη από τσίμπημα εντόμου η αιτία θανάτου της Μαρίσσας Λαιμού - Τι λέει η οικογένειά της
- Η κρίση χτυπά τη βιομηχανία όπλων: Πτωχεύσεις και κλεισίματα το 2025 στις ΗΠΑ
- «Δεν ήθελα να τα ταΐζει» - Σκότωσε και μαγείρεψε τα παγόνια του για να εκδικηθεί τη γειτόνισσά του
Για δεκαετίες, η αμερικανική βιομηχανία όπλων εθεωρείτο απρόσβλητη στις οικονομικές αναταράξεις.
Όμως η πραγματικότητα του 2025 αποδεικνύει το αντίθετο.
Οι πιο γνωστές εταιρείες του κλάδου αντιμετωπίζουν πρωτοφανή οικονομικά προβλήματα: απολύσεις, λουκέτα, κατασχέσεις και αλλεπάλληλες αιτήσεις πτώχευσης.
Αμερικανική βιομηχανία όπλων: Οι αριθμοί που αποκαλύπτουν την κρίση
Η αγορά όπλων βρέθηκε αντιμέτωπη με τη χειρότερη πτώση πωλήσεων της τελευταίας δεκαετίας.
Μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2025, η συνολική ζήτηση μειώθηκε σχεδόν 10%, ενώ τα έσοδα κατέρρευσαν πάνω από 11%.
Τα τουφέκια υπέστησαν τη μεγαλύτερη μείωση, πάνω από 12%. Τα πιστόλια υποχώρησαν κατά 9% ενώ οι καραμπίνες σημείωσαν πτώση σχεδόν 8%.
Η αιτία, σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, δεν είναι μία: πληθωρισμός, αυξημένα επιτόκια, φορολογικές υποχρεώσεις, αλλά και η αλλαγή της καταναλωτικής κουλτούρας απέναντι στην αγορά όπλων.
Η εντυπωσιακή πτώση της SCCY
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η SCCY Industries, κατασκευάστρια γνωστών πιστολιών με έδρα τη Φλόριντα.
Παρά την επιτυχημένη πορεία της και την παρουσία της στη λίστα με τους 10 κορυφαίους παραγωγούς πιστολιών το 2022, η εταιρεία κατέρρευσε μέσα σε λίγους μήνες.
Παρά την επιτυχημένη πορεία της SCCY, η εταιρεία κατέρρευσε μέσα σε λίγους μήνες
Μετά την παύση λειτουργίας του εργοστασίου της, η SCCY οδηγήθηκε σε αίτηση προστασίας πτώχευσης (Chapter 11), κουβαλώντας μαζί της χρέη εκατομμυρίων δολαρίων.
Οι βασικοί πιστωτές περιλαμβάνουν επιχειρηματικά πάρκα, φορολογικές αρχές και ιδιώτες προμηθευτές.
Η εικόνα της κατάσχεσης στο εργοστάσιο της Daytona με αναρτημένες ειδοποιήσεις για ανεξόφλητους φόρους, συμβολίζει την πτώση ενός ιστορικού ονόματος.
Ένα ντόμινο πτωχεύσεων
Η SCCY δεν είναι μόνη.
Το τελευταίο διάστημα, αρκετές εταιρείες – από την Watchtower Firearms στο Τέξας, μέχρι την Atlanta Arms και την Bare Arms LLC – αναγκάστηκαν να ζητήσουν δικαστική προστασία από τους πιστωτές τους.
Άλλες επιχειρήσεις, μικρότερες αλλά εξίσου σημαντικές, έκλεισαν αθόρυβα χωρίς καν να προχωρήσουν σε διαδικασίες πτώχευσης.
Ένα μέλλον αβέβαιο
Η κρίση στη βιομηχανία όπλων δεν είναι απλώς μια σειρά οικονομικών αποτυχιών.
Αποτελεί ένδειξη βαθύτερων αλλαγών στην αμερικανική κοινωνία και οικονομία.
Ο κλάδος που άλλοτε θεωρούταν ακλόνητος, βρίσκεται σήμερα σε τροχιά αβεβαιότητας.
Το ερώτημα που πλανάται είναι αν αυτή η κρίση θα αποτελέσει παροδική καταιγίδα ή την αρχή μιας μακροχρόνιας παρακμής.
Πηγή: ΟΤ
- Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε νέο χάσμα πλούσιων και φτωχών – Έτσι μπορούμε να το αποτρέψουμε
- Live streaming η συνέντευξη Τύπου του Μεντιλίμπαρ για το Άρσεναλ – Ολυμπιακός
- Ενημερωτική εκδήλωση εν πλω από τα ελληνικά σκάφη του Global Sumud Flotilla
- Ανανέωσε με την ΑΕΚ ο Μουκουντί (pics, vids)
- LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης
- Στο κενό οι πιέσεις Τραμπ – Στα ύψη οι εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις