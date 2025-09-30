newspaper
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 17:18
Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η κρίση χτυπά τη βιομηχανία όπλων: Πτωχεύσεις και κλεισίματα το 2025 στις ΗΠΑ
Διεθνής Οικονομία 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:23

Η κρίση χτυπά τη βιομηχανία όπλων: Πτωχεύσεις και κλεισίματα το 2025 στις ΗΠΑ

Η άλλοτε κραταιά αμερικανική βιομηχανία όπλων βιώνει το 2025 την πιο σφοδρή οικονομική κρίση της, με εργοστάσια να κλείνουν και κατασκευαστές να πτωχεύουν

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σπίτι: Κρύβει το μυστικό της δημιουργικότητας στη δουλειά- Ποιο είναι;

Σπίτι: Κρύβει το μυστικό της δημιουργικότητας στη δουλειά- Ποιο είναι;

Spotlight

Για δεκαετίες, η αμερικανική βιομηχανία όπλων εθεωρείτο απρόσβλητη στις οικονομικές αναταράξεις.

Όμως η πραγματικότητα του 2025 αποδεικνύει το αντίθετο.

Οι πιο γνωστές εταιρείες του κλάδου αντιμετωπίζουν πρωτοφανή οικονομικά προβλήματα: απολύσεις, λουκέτα, κατασχέσεις και αλλεπάλληλες αιτήσεις πτώχευσης.

Αμερικανική βιομηχανία όπλων: Οι αριθμοί που αποκαλύπτουν την κρίση

Η αγορά όπλων βρέθηκε αντιμέτωπη με τη χειρότερη πτώση πωλήσεων της τελευταίας δεκαετίας.

Μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2025, η συνολική ζήτηση μειώθηκε σχεδόν 10%, ενώ τα έσοδα κατέρρευσαν πάνω από 11%.

Τα τουφέκια υπέστησαν τη μεγαλύτερη μείωση, πάνω από 12%. Τα πιστόλια υποχώρησαν κατά 9% ενώ οι καραμπίνες σημείωσαν πτώση σχεδόν 8%.

Η αιτία, σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, δεν είναι μία: πληθωρισμός, αυξημένα επιτόκια, φορολογικές υποχρεώσεις, αλλά και η αλλαγή της καταναλωτικής κουλτούρας απέναντι στην αγορά όπλων.

Η εντυπωσιακή πτώση της SCCY

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η SCCY Industries, κατασκευάστρια γνωστών πιστολιών με έδρα τη Φλόριντα.

Παρά την επιτυχημένη πορεία της και την παρουσία της στη λίστα με τους 10 κορυφαίους παραγωγούς πιστολιών το 2022, η εταιρεία κατέρρευσε μέσα σε λίγους μήνες.

Παρά την επιτυχημένη πορεία της SCCY, η εταιρεία κατέρρευσε μέσα σε λίγους μήνες

Μετά την παύση λειτουργίας του εργοστασίου της, η SCCY οδηγήθηκε σε αίτηση προστασίας πτώχευσης (Chapter 11), κουβαλώντας μαζί της χρέη εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι βασικοί πιστωτές περιλαμβάνουν επιχειρηματικά πάρκα, φορολογικές αρχές και ιδιώτες προμηθευτές.

Η εικόνα της κατάσχεσης στο εργοστάσιο της Daytona με αναρτημένες ειδοποιήσεις για ανεξόφλητους φόρους, συμβολίζει την πτώση ενός ιστορικού ονόματος.

Ένα ντόμινο πτωχεύσεων

Η SCCY δεν είναι μόνη.

Το τελευταίο διάστημα, αρκετές εταιρείες – από την Watchtower Firearms στο Τέξας, μέχρι την Atlanta Arms και την Bare Arms LLC – αναγκάστηκαν να ζητήσουν δικαστική προστασία από τους πιστωτές τους.

Άλλες επιχειρήσεις, μικρότερες αλλά εξίσου σημαντικές, έκλεισαν αθόρυβα χωρίς καν να προχωρήσουν σε διαδικασίες πτώχευσης.

Ένα μέλλον αβέβαιο

Η κρίση στη βιομηχανία όπλων δεν είναι απλώς μια σειρά οικονομικών αποτυχιών.

Αποτελεί ένδειξη βαθύτερων αλλαγών στην αμερικανική κοινωνία και οικονομία.

Ο κλάδος που άλλοτε θεωρούταν ακλόνητος, βρίσκεται σήμερα σε τροχιά αβεβαιότητας.

Το ερώτημα που πλανάται είναι αν αυτή η κρίση θα αποτελέσει παροδική καταιγίδα ή την αρχή μιας μακροχρόνιας παρακμής.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
ΑΔΜΗΕ: Τρία εμπόδια για τα έργα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

ΑΔΜΗΕ: Τρία εμπόδια για τα έργα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σπίτι: Κρύβει το μυστικό της δημιουργικότητας στη δουλειά- Ποιο είναι;

Σπίτι: Κρύβει το μυστικό της δημιουργικότητας στη δουλειά- Ποιο είναι;

Τράπεζες
Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε νέο χάσμα πλούσιων και φτωχών – Έτσι μπορούμε να το αποτρέψουμε
Social Europe 30.09.25

Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε νέο χάσμα πλούσιων και φτωχών – Έτσι μπορούμε να το αποτρέψουμε

Όπως κάθε νέα τεχνολογία, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε νέο χάσμα εισοδήματος, υπέρ των κατόχων του κεφαλαίου. Τρεις είναι οι πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε την αύξηση των ανισοτήτων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ποιες χώρες της Ευρώπης έχουν φόρο περιουσίας
Tax the rich 29.09.25

Ποιες χώρες της Ευρώπης φορολογούν τον πλούτο

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταργήσει τους φόρους περιουσίας τις τελευταίες δεκαετίες. Από το 2025, μόνο τρεις εξακολουθούν να επιβάλλουν φόρο επί της ατομικής καθαρής περιουσίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μακροχρόνια φροντίδα στην Ευρώπη: Έλλειψη πόρων και προσωπικού – Πολύ χαμηλές δαπάνες στην Ελλάδα
Κίνδυνος παραμέλησης 29.09.25

Μακροχρόνια φροντίδα στην Ευρώπη: Έλλειψη πόρων και προσωπικού – Πολύ χαμηλές δαπάνες στην Ελλάδα

Η Ευρώπη έχει μπροστά της μια νέα κρίση να αντιμετωπίσει. Πρόκειται για τις ανάγκες για μακροχρόνια φροντίδα, κυρίως των ηλικιωμένων. Η μείωση γεννήσεων και οι ανεπαρκείς δαπάνες εντείνουν το πρόβλημα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι «χρυσές» συμβουλές για να βρείτε το ιδανικό σπίτι – Ευελιξία, υπομονή και διάθεση για αναζήτηση
Διεθνής Οικονομία 29.09.25

Οι «χρυσές» συμβουλές για να βρείτε το ιδανικό σπίτι – Ευελιξία, υπομονή και διάθεση για αναζήτηση

Η αναζήτηση για σπίτι, είτε αυτό είναι προς αγορά είτε προς ενοικίαση, ενέχει μεγάλο άγχος και πολλή αγωνία, με τους ενδιαφερόμενους να πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι για όλα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΟΟΣΑ: Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Μεγάλο το χάσμα στην Ελλάδα 28.09.25

Γένους θηλυκού η άμισθη εργασία - Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες

Η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη τριάδα με τις χώρες στις οποίες οι γυναίκες εξακολουθούν να επωμίζονται τις περισσότερες ώρες σε άμισθη εργασία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κυρώσεις στο Ιράν και θνησιμότητα: Η μελέτη που «καίει» τις πρακτικές της Δύσης – τι λέει για ΟΗΕ
Χιλιάδες θάνατοι 28.09.25

Κυρώσεις στο Ιράν και θνησιμότητα: Η μελέτη που «καίει» τις πρακτικές της Δύσης – τι λέει για ΟΗΕ

Μπορεί οι κυρώσεις να φαίνονται αδύναμες να ρίξουν καθεστώτα και να αλλάξουν κυβερνήσεις, αλλά επιστήμονες αποκαλύπτουν ότι σκοτώνουν πάνω από 560.000 ανθρώπους ετησίως.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι κροίσοι πλέον δεν παίζουν με όρους Νταβός – «Οι χαλαροί σπασίκλες του ’90 θα τα τινάξουν όλα στον αέρα»
Financial Times 28.09.25

Οι κροίσοι πλέον δεν παίζουν με όρους Νταβός – «Οι χαλαροί σπασίκλες του ’90 θα τα τινάξουν όλα στον αέρα»

Ο διακεκριμένος Ιταλός πολιτικός επιστήμονας Τζουλιάνο ντα Έμπολι δεν κρύβει τους έντονους φόβους του στους Financial Times για τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν πλέον ανοιχτά οι τεχνολογικοί κολοσσοί ξεφεύγοντας από το «μαντρί» του Νταβός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γιατί οι δεξιοί λαϊκιστές σε Ελλάδα και Ευρώπη κλείνουν το «μάτι» σε αριστερές οικονομικές θέσεις;
Διεθνής Οικονομία 28.09.25

Γιατί οι δεξιοί λαϊκιστές σε Ελλάδα και Ευρώπη κλείνουν το «μάτι» σε αριστερές οικονομικές θέσεις;

Τα κόμματα που βρίσκονται στο δεξιό πολιτικό φάσμα στην Ευρώπη φαίνεται να ρέπουν προς αριστερές οικονομικές απόψεις, με απώτερο στόχο την μεγαλύτερη απήχηση στους πολίτες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Χρυσός: Γιατί παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο – Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων
Το «τουρκικό χαρτοφυλάκιο» 28.09.25

Γιατί ο χρυσός παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο - Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων

Ο χρυσός είναι η καλύτερη προστασία σε οικονομική κρίση - Με την πάροδο των ετών, τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας διαμάντια που παράγονται σε εργαστήριο κατέστρεψαν την αγορά λόγω της πτώσης των τιμών

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε νέο χάσμα πλούσιων και φτωχών – Έτσι μπορούμε να το αποτρέψουμε
Social Europe 30.09.25

Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε νέο χάσμα πλούσιων και φτωχών – Έτσι μπορούμε να το αποτρέψουμε

Όπως κάθε νέα τεχνολογία, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε νέο χάσμα εισοδήματος, υπέρ των κατόχων του κεφαλαίου. Τρεις είναι οι πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε την αύξηση των ανισοτήτων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 3.

Σύνταξη
Ο Jay-Z ανακοίνωσε στον Bad Bunny ότι θα είναι ο headliner του Super Bowl Halftime Show – «Έκανα εκατό pull-ups»
Πρωταγωνιστικός ρόλος 30.09.25

Ο Jay-Z ανακοίνωσε στον Bad Bunny ότι θα είναι ο headliner του Super Bowl Halftime Show – «Έκανα εκατό pull-ups»

«Αυτό που έχει κάνει ο Bad Bunny για το Πουέρτο Ρίκο είναι πραγματικά συναρπαστικό. Είναι τιμή μας να τον έχουμε στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου», δήλωσε ο Jay-Z.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τραμπ σε Πούτιν: Θα έπρεπε να έχεις νικήσει σε μια βδομάδα κι εσύ πολεμάς εδώ και 4 χρόνια
«Είναι κρίμα» 30.09.25

Τραμπ σε Πούτιν: Θα έπρεπε να έχεις νικήσει σε μια βδομάδα κι εσύ πολεμάς εδώ και 4 χρόνια

«Είσαι χάρτινη τίγρη;», ρώτησε ο Τραμπ τον Πούτιν. Αυτό υποστήριξε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τη διάρκεια ομιλίας του προς τη στρατιωτική ηγεσία της χώρα του.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
O Αρτέτα περιμένει δύσκολο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό – Τι είπε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής της Άρσεναλ
Champions League 30.09.25

O Αρτέτα περιμένει δύσκολο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό – Τι είπε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής της Άρσεναλ

Η Άρσεναλ φιλοξενεί την Τετάρτη το βράδυ τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική του Champions League και ο Μικέλ Αρτέτα δήλωσε ότι περιμένει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα του.

Σύνταξη
Εμπιστοσύνη, γενναιοδωρία και πνευματική οξυδέρκεια – H εξωκοσμική περίπτωση της Τίλντα Σουίντον
«Διαρκής» 30.09.25

Εμπιστοσύνη, γενναιοδωρία και πνευματική οξυδέρκεια – H εξωκοσμική περίπτωση της Τίλντα Σουίντον

Μια νέα έκθεση και ένα βιβλίο εξερευνούν την εξαιρετική καριέρα της πρωτοπόρας φιγούρας του κινηματογράφου, της μόδας, της τέχνης – η γεννημένη αβάν-γκαρντ, βραβευμένη με Όσκαρ, icon, Τίλντα Σουίντον, είναι από αλλού φερμένη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, λογιστές και υπεύθυνοι εταιρειών στο κύκλωμα με απάτες ΦΠΑ πολλών εκατομμυρίων ευρώ
Ελλάδα 30.09.25

Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, λογιστές και υπεύθυνοι εταιρειών στο κύκλωμα με απάτες ΦΠΑ πολλών εκατομμυρίων ευρώ

Κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης της Οικονομικής Αστυνομίας στην Αττική συνελήφθησαν τουλάχιστον 17 άτομα ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 500.000 ευρώ σε μετρητά

Σύνταξη
Βαλέρι: «Το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού στο Καραϊσκάκη επετεύχθη από θέση οφσάιντ»
Ποδόσφαιρο 30.09.25

Βαλέρι: «Το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού στο Καραϊσκάκη επετεύχθη από θέση οφσάιντ»

Ξεκάθαρος ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι για την ισοφάριση του Λεβαδειακού στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, στην τηλεκριτική των φάσεων της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague

Βάιος Μπαλάφας
Γάζα: Συντονισμένη πίεση από Άραβες και Τουρκία στη Χαμάς – Η συμφωνία άλλαξε για να τη δεχθεί ο Νετανιάχου
Παγίδα Τραμπ 30.09.25

Γάζα: Συντονισμένη πίεση από Άραβες και Τουρκία στη Χαμάς – Η συμφωνία άλλαξε για να τη δεχθεί ο Νετανιάχου

Το σχέδιο για τη Γάζα δεν ήταν αυτό στο οποίο είχαν αρχικά συμφωνήσει οι Άραβες διαμεσολαβητές. Ωστόσο, καλούν τη Χαμάς να το δεχθεί, ενώ η ακροδεξιά στο Ισραήλ το απορρίπτει ως απαράδεκτο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Ήθελα να πεθάνω, καλύτερα ας με σκότωναν»: Η Μαντόνα για τον εφιάλτη της επιμέλειας του Ρόκο 
Πόλεμος 30.09.25

«Ήθελα να πεθάνω, καλύτερα ας με σκότωναν»: Η Μαντόνα για τον εφιάλτη της επιμέλειας του Ρόκο 

Η Μαντόνα έχει αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση στην καριέρα της. Όλα όμως ήταν πιο εύκολα από τη δικαστική της μάχη για την επιμέλεια του γιου της, Ρόκο, με τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καιρός: Οκτώβρης με χιόνια – Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες
Καιρός 30.09.25

Οκτώβρης με χιόνια - Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες

Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια θα κάνει ο Οκτώβρης, ενώ ο καιρός θα επιδεινωθεί αρχής γενομένης από το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης (2/10).

Σύνταξη
Λάρισα: Θρίλερ με τον εγκλωβισμένο άνδρα σε σπηλιά που έψαχνε λίρες – Τι λέει ο γιος του συνεργού του
Ελλάδα 30.09.25

Λάρισα: Θρίλερ με τον εγκλωβισμένο άνδρα σε σπηλιά που έψαχνε λίρες – Τι λέει ο γιος του συνεργού του

Μεγάλη επιχείρηση στους Γόννους στη Λάρισα - Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον 53χρονο και να του χορηγήσουν οξυγόνο - Τι είπε στο Live News ο γιος του 77χρονου συνεργού του που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Σύνταξη
«Τα κτίριά του ήταν πάντα έτοιμα για κοντινό πλάνο» – Πώς η μεταμοντέρνα αλαζονεία του Terry Farrell κατέκτησε τον κόσμο
80s 30.09.25

«Τα κτίριά του ήταν πάντα έτοιμα για κοντινό πλάνο» - Πώς η μεταμοντέρνα αλαζονεία του Terry Farrell κατέκτησε τον κόσμο

Tα ζιγκουράτ του αρχηγείου της MI6 στο Λονδίνο εμφανίστηκαν σε αρκετές ταινίες του James Bond ως έδρα της φανταστικής υπηρεσίας 00. Ο Terry Farrell, ο οποίος έφυγε μόλις από τη ζωή, είχε απολαύσει αυτή την κινηματογραφική σύζευξη της αρχιτεκτονικής και της ποπ κουλτούρας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο