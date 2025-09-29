Μολδαβία: Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές με πάνω από 50% των ψήφων
Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS της προέδρου Μάγια Σάντου κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές στη Μολδαβία συγκεντρώνοντας άνω του 50% των ψήφων, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα μετά την καταμέτρηση του 99,52% των ψηφοδελτίων, τα οποία δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.
Το Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS), το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από το 2021, κέρδισε το 50,03% των ψήφων, μπροστά από το φιλορωσικό Πατριωτικό Μπλοκ που συγκέντρωσε 24,26%, σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή μέσω του ιστοτόπου της.
