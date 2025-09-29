Μετά την καταμέτρηση κάτι περισσότερο από το 90% των ψήφων στη Μολδαβία, το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης – PAS έχει συγκεντρώσει 47,7%. Το Πατριωτικό Μπλοκ καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 25,8%.

Το μπλοκ «Alternativa» υποστηρίζεται μέχρι στιγμής από το 8,69% των πολιτών και το «Κόμμα Μας» προσπέρασε το «Democracy at Home» συγκεντρώνοντας μέχρι στιγμής το 8,69% των προτιμήσεων έναντι του 5,71%.

Οι εκλογές στη Μολδαβία πρόκειται να αναδείξουν πεντακομματική βουλή με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να μην ξεπερνούν το όριο κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης.

Οργή για τους φιλορώσους – Καταγγέλλουν προβλήματα στην εκλογική διαδικασία

Το φιλορωσικό κόμμα Πατριωτικό Μπλοκ δηλώνει την οργή του γιατί σε όλη τη Ρωσία στήθηκαν μονάχα δύο εκλογικά τμήματα όπως καταγγέλλουν φιλορωσικές ιστοσελίδες, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τρεις συλλήψεις, με τις δύο να αφορούν εργαζόμενους σε σώματα ασφαλείας στη Μολδαβία χωρίς να διευκρινίζεται υπέρ ποιου σκόπευαν να οργανώσουν «ταραχές μετά τις εκλογές».

Στα στατιστικά της εκλογικής διαδικασίας 1,6 εκατομμύρια ψηφοφόροι ψήφισαν νωρίς, με τη συμμετοχή στις εκλογές στη Μολδαβία να ξεπερνά το 52%. Περισσότεροι από 3.400 παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένων 912 διεθνών, παρακολούθησαν την ψηφοφορία. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας αναφέρθηκαν κυβερνοεπιθέσεις και απειλές για βόμβες.

Αμέσως μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων στη Μολδαβία, ο ηγέτης του σοσιαλιστικού κόμματος «Πατριωτικό Μπλοκ», Ιγκόρ Ντοντόν, οργάνωσε συνέντευξη Τύπου, κατά τη διάρκεια της οποίας ευχαρίστησε τους πολίτες που προσήλθαν στις κάλπες και επανέλαβε την έκκλησή του προς τους ηγέτες των άλλων «αντιπολιτευόμενων» κομμάτων να προσέλθουν αύριο σε διαμαρτυρία μπροστά από το Κοινοβούλιο.

«Έχουμε καταγράψει ορισμένες παραβιάσεις. Πρόκειται κυρίως για την παρεμπόδιση του δικαιώματος ψήφου των πολιτών από την αριστερή όχθη του ποταμού Νιστρού. Είδατε, για άλλη μια φορά, γέφυρες γεμάτες νάρκες και άλλα τεχνάσματα για να εμποδιστεί η συμμετοχή των πολιτών από την αριστερή όχθη του ποταμού Νιστρού στις εκλογές» είπε καταγγέλλοντας την εκλογική διαδικασία στη Μολδαβία.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση

Σε γράφημα που λαμβάνει υπόψιν την καταμέτρηση του 91,2% των ψήφων, το PAS φέρεται να συγκεντρώνει οριακή αυτοδυναμία 51 εδρών στο σύνολο 101 εδρών που διαθέτει η Βουλής στη Μολδαβία.

Οι 6 έδρες του Democracy at Home πιθανώς να λειτουργήσουν ως βαλβίδα αποσυμπίεσης σε περιπτώσεις κρίσεων και το PAS πιθανώς να επιδιώξει συνεργασία. Εναλλακτικά μπορεί να επιδιωχθεί συνεργασία και με το BE Alternativa.

Tο Πατριωτικό Μπλοκ και το Κόμμα Μας είναι αριστερά φιλορωσικά κόμματα που συγκεντρώνουν 29 και 6 έδρες αντίστοιχα.

O ιδιοκτήτης του Telegram ανέφερε πως του ζητήθηκε να λογοκρίνει κανάλια στην εφαρμογή

Ο Πάβελ Ντούροφ ιδρυτής και CEO της εφαρμογής Telegram δήλωσε την Κυριακή ότι, ενώ βρισκόταν στο Παρίσι, οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες χρησιμοποίησαν έναν μεσάζοντα, τον οποίο δεν κατονόμασε, για να του ζητήσουν να «λογοκρίνει» ορισμένα κανάλια του Telegram για λογαριασμό της κυβέρνησης της Μολδαβίας.

Ο Ντούροφ είπε ότι «μερικά που παραβίαζαν σαφώς τους κανόνες μας» αφαιρέθηκαν και ότι ο μεσάζων του είπε ότι σε αντάλλαγμα, οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες θα «έλεγαν καλά λόγια» για αυτόν στον δικαστή που διέταξε τη σύλληψή του, κάτι που χαρακτήρισε «απαράδεκτο».

«Εάν η υπηρεσία πράγματι προσέγγισε τον δικαστή, αυτό συνιστά απόπειρα παρέμβασης στη δικαστική διαδικασία», δήλωσε ο Ντούροφ. «Εάν δεν το έκανε, αλλά απλώς ισχυρίστηκε ότι το έκανε, τότε εκμεταλλεύτηκε τη νομική μου κατάσταση στη Γαλλία για να επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη…».