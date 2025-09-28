newspaper
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
27.09.2025 | 22:47
Λέσβος: Φωτιά στην περιοχή του κάστρου, στα Τσαμάκια
27.09.2025 | 18:55
Διασωληνωμένος σε ΜΕΘ 16χρονος μετά από τροχαίο
27.09.2025 | 17:24
Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 20χρονος
Μολδαβία: Κρίσιμες για την πορεία ένταξης της χώρας στην ΕΕ οι βουλευτικές εκλογές της Κυριακής
Κόσμος 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 04:40

Μολδαβία: Κρίσιμες για την πορεία ένταξης της χώρας στην ΕΕ οι βουλευτικές εκλογές της Κυριακής

Οι αυριανές εκλογές στη Μολδαβία έχουν χαρακτηριστεί ως κρίσιμες για την μελλοντική της ένταξη στην ΕΕ

Σύνταξη
Spotlight

Οι Μολδαβοί ψηφοφόροι καλούνται σήμερα στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές οι οποίες αναμένεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην προοπτική ένταξης της χώρας στην ΕΕ, αφού μια δημοφιλής φιλορωσική παράταξη επιδιώκει να την οδηγήσει στη σφαίρα επιρροής της Μόσχας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Εάν καμία πλευρά δεν εξασφαλίσει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο των 101 εδρών, θα ακολουθήσουν πολιτικές διαβουλεύσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν αναταραχή σε μια από τις φτωχότερες ευρωπαϊκές χώρες, η οποία έχει πληγεί από τον πόλεμο στη γειτονική Ουκρανία και από φερόμενη ανάμιξη της Ρωσίας σε πολιτικά και θρησκευτικά ζητήματα.

Για την κυβέρνηση που φιλοδοξεί να οδηγήσει τη Μολδαβία στην ένταξη στην ΕΕ, ο έλεγχος του κοινοβουλίου είναι ζωτικής σημασίας για τις νομοθετικές προσπάθειες που απαιτούνται στη διαδικασία.

Ωστόσο η εξουσία σε αυτήν την πρώην σοβιετική δημοκρατία εναλλάσσεται μεταξύ φιλοευρωπαϊκών και φιλορωσικών παρατάξεων. Περίπου το ένα τρίτο της χώρας – η περιοχή της Υπερδνειστερίας, ανατολικά του Δνείπερου ποταμού – ελέγχεται από φιλορώσους αυτονομιστές. Η Ρωσία διατηρεί μικρή στρατιωτική δύναμη στην περιοχή της Υπερδνειστερίας.

Η κυβέρνηση προειδοποιεί για ανάμιξη της Ρωσίας

Η πρόεδρος Μάια Σάντου παρουσιάζει τις εκλογές ως δοκιμασία για την υπόσταση της χώρας των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία έχει επίσης στενούς πολιτιστικούς και γλωσσικούς δεσμούς με τη γειτονική Ρουμανία, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τις προσπάθειες της Ρωσίας να επηρεάσει την ψηφοφορία.

«Εάν η Ρωσία εξασφαλίσει τον έλεγχο της Μολδαβίας, οι συνέπειες θα είναι άμεσες και επικίνδυνες για τη χώρα μας και για την ευρύτερη περιοχή», τόνισε η Σάντου σε ομιλία της την Δευτέρα.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, το κυβερνών Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) ενδέχεται να δυσκολευτεί να διατηρήσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αντιπολιτευόμενες δυνάμεις, όπως το φιλορωσικό Πατριωτικό Μπλοκ, προσέλκυσαν υποστηρικτές εκμεταλλευόμενες την ανησυχία των ψηφοφόρων για την οικονομική κρίση και τον αργό ρυθμό υλοποίησης μεταρρυθμίσεων. Η δυσφορία μερίδας των εκλογέων αυξήθηκε λόγω «εκστρατείας παραπληροφόρησης», σύμφωνα με αξιωματούχους.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι αρχές επιδόθηκαν σε επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της παράνομης χρηματοδότησης κομμάτων από δίκτυα που φέρονται να υποστηρίζονται από τη Ρωσία – με σκοπό, όπως υποστηρίζουν – να επηρεαστεί το εκλογικό αποτέλεσμα στη Μολδαβία. Την Παρασκευή, η Εκλογική Επιτροπή απέκλεισε το κόμμα «Καρδιά της Μολδαβίας» που συμμετείχε στο φιλορωσικό «Πατριωτικό Μπλοκ», καθώς διερευνάται για παράνομη χρηματοδότηση.

Η Ρωσία αρνείται τις κατηγορίες της ΕΕ

Η Μόσχα αρνήθηκε τις καταγγελίες για ανάμιξή της στις μολδαβικές εκλογές, διαμηνύοντας πως το κυβερνών κόμμα PAS διαδίδει αντιρωσική υστερία για να κερδίσει ψήφους.

Η Σάντου και το PAS υπογραμμίζουν πως η ένταξη της χώρας στην ΕΕ είναι κλειδί για το μέλλον της Μολδαβίας και την αποφυγή της ρωσικής επιρροής.

Ωστόσο, πολλοί ψηφοφόροι εστιάζουν περισσότερο σε εσωτερικά ζητήματα, διατηρώντας επιφυλάξεις για το τι μπορεί να σημαίνουν οι στενότεροι δεσμοί με την ΕΕ για μια οικονομία που βασίζεται κυρίως στον αγροτικό τομέα. Οι εισοδηματικές ανισότητες σε περιφερειακό επίπεδο επιτείνουν την αβεβαιότητα.

Επιφυλακτικοί ορισμένοι Μολδαβοί σχετικά με την προοπτική ένταξης της χώρας στην ΕΕ

«Είμαστε μια φτωχή χώρα», λέει η Λιουντμίλα Μπιέλοβα από την πόλη Μπάλτι. «Τι θα κερδίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από εμάς;», διερωτάται η 76χρονη που δηλώνει πως θα ψηφίσει μάλλον το φιλοευρωπαϊκό μπλοκ «Alternativa».

Εάν χάσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, το PAS θα υποχρεωθεί να αναζητήσει εταίρους για τη συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού, προσεγγίζοντας την κεντροαριστερή «Alternativa» («Εναλλακτική») ή το λαϊκιστικό «Partidul Nostru» («To Κόμμα μας») εφόσον εξασφαλίσουν το απαιτούμενο όριο για είσοδο στη Βουλή.

Ο Ιουλιάν Καζάκου, ένας 26χρονος εργάτης σε βιομηχανία του Μπάλτι, λέει πως μάλλον δεν θα ψηφίσει, δηλώνοντας απογοητευμένος από τα αποτελέσματα των δύο προηγούμενων εκλογών στη Μολδαβία. «Υπήρξαν διάφοροι ηγέτες, αλλά ούτε μία ουσιαστική αλλαγή που θα μου επέτρεπε να πω ότι η ζωή στη χώρα έχει γίνει καλή», δήλωσε.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η εκλογική αναμέτρηση θα είναι αμφίρροπη. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δημοσκόπηση έδειξε ότι το κυβερνών PAS υποχώρησε – για πρώτη φορά – στη δεύτερη θέση με 34,7%, με το φιλορωσικό Πατριωτικό Μπλοκ να προηγείται με 36%.

Καθοριστική αναμένεται να αποδειχθεί η ψήφος των αποδήμων, που δεν υπολογίζεται στα δεδομένα των δημοσκοπήσεων και εκτιμάται πως θα είναι ευνοϊκή για τα φιλοεϋρωπαϊκά κόμματα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Γερμανία: Πρώτο κόμμα το AfD και αυξημένη δυσαρέσκεια για τον καγκελάριο Μερτς δείχνει νέα δημοσκόπηση
Κόσμος 28.09.25

Γερμανία: Πρώτο κόμμα το AfD και αυξημένη δυσαρέσκεια για τον καγκελάριο Μερτς δείχνει νέα δημοσκόπηση

H Εναλλακτική για την Γερμανία - AfD, το ξενοφοβικό κόμμα που έχει χαρακτηριστεί ως «εξτρεμιστικό» από τις αρχές, παραμένει ελαφρά πρώτο στις δημοσκοπήσεις.

Σύνταξη
Αμβούργο: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στην πόλη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου
Red Storm Bravo 27.09.25

Αμβούργο: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στην πόλη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου

Το σενάριο της άσκησης αφορά στρατιωτική σύγκρουση στη Βαλτική και περιλαμβάνει προσομοίωση επίθεσης με drones, κατασκοπευτικές ενέργειες και δολιοφθορά. Σφοδρές αντιδράσεις και διαμαρτυρία.

Σύνταξη
Ινδία: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 50 τραυματίες σε πολιτική συγκέντρωση [βίντεο]
Τραγωδία 27.09.25

Τουλάχιστον 36 νεκροί και 50 τραυματίες σε πολιτική συγκέντρωση στην Ινδία

Κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης ενός πολύ δημοφιλούς ηθοποιού και αρχηγού πολιτικού κόμματος στην Ινδία ποδοπατήθηκαν δεκάδες άτομα. Συνέχισε την ομιλία του ακόμα και μετά το δυστύχημα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα
Social Europe 27.09.25

Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα

Στην εποχή που η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα, η ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης μπορεί να είναι η λύση στην κρίση. Γιατί η λιτότητα φέρνει απορρύθμιση και κινδύνους για τη δημοκρατία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών
Δέσμευση Γκουτέρες 27.09.25

Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι από τη συνάντηση με τον Ερσίν Τατάρ στη Νέα Υόρκη, κρατάει τον στόχο του γ.γ. του ΟΗΕ για επανεκκίνηση συνομιλιών για το Κυπριακό, εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά.

Σύνταξη
Λαβρόφ στον ΟΗΕ: Συζήτηση για την Ουκρανία αν διασφαλιστούν τα δικαιώματα των Ρωσόφωνων που ζουν εκεί
«Πρώτα η ασφάλειά μας» 27.09.25

Λαβρόφ στον ΟΗΕ: Συζήτηση για την Ουκρανία αν διασφαλιστούν τα δικαιώματα των Ρωσόφωνων που ζουν εκεί

Ο Σεργκέι Λαβρόφ παραδέχθηκε ότι ρωσικά drones παραβιάζουν εναέριο χώρο άλλων κρατών, μιλώντας για «περιστατικά». Η Ρωσία δεν απειλεί κανέναν, είπε, αλλά θα απαντήσει «αποφασιστικά», αν δεχθεί επίθεση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανία: Αναθεωρεί τον νόμο για την ασφάλεια της αεροπορίας – Ο στρατός θα μπορεί να καταρρίπτει drones
Δύο πυλώνες 27.09.25

Γερμανία: Αναθεωρεί τον νόμο για την ασφάλεια της αεροπορίας – Ο στρατός θα μπορεί να καταρρίπτει drones

Επίσημο ρόλο στον γερμανικό στρατό όσον αφορά την άμυνα με drones θα δώσει η γερμανική κυβέρνηση. Θα μπορεί να τα καταρρίπτει αν βρίσκονται στον εναέριο χώρο της Γερμανίας.

Σύνταξη
Γάζα: Η Χαμάς έχει αποδεχθεί «κατ’ αρχήν» την πρόταση Τραμπ για εκεχειρία
Πίεση στο Ισραήλ 27.09.25 Upd: 18:54

Γάζα: Η Χαμάς έχει αποδεχθεί «κατ’ αρχήν» την πρόταση Τραμπ για εκεχειρία

Σύμφωνα με τη Haaretz, οι ΗΠΑ θεωρούν ότι ο Νετανιάχου εκμεταλλεύθηκε τον χρόνο που είχε για να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Στόχος, τώρα, με το σχέδιο να διασωθούν οι Συμφωνίες του Αβραάμ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Νέο «χτύπημα» του Ντόναλντ Τραμπ κατά του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ
Διεθνής Οικονομία 28.09.25

Νέο «χτύπημα» του Ντόναλντ Τραμπ κατά του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ

Με ένα σκίτσο αποφάσισε να αναθερμάνει την κόντρα του με τον διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπου δανείστηκε μια ατάκα από το ριάλιτι που τον έκανε αγαπητό

Σύνταξη
ΝΙΚΗ: Διαγράφηκε ο Νίκος Βρεττός για την στάση του στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελλάδα 28.09.25

Διαγράφηκε ο Νίκος Βρεττός από τη ΝΙΚΗ για την στάση του στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Νίκος Βρεττός παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Δεοντολογίας, γιατί υπερψήφισε εκτός κομματικής γραμμής την πρόταση της ΝΔ για πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Δασμοί: Οι μισές αμερικανικές εταιρείες αναμένουν επιδείνωση των οικονομικών δεσμών με την Ευρώπη
Αρνητικός αντίκτυπος 28.09.25

Δασμοί: Οι μισές αμερικανικές εταιρείες αναμένουν επιδείνωση των οικονομικών δεσμών με την Ευρώπη

H έρευνα του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ότι οι δασμοί έχουν δημιουργήσει αρνητικό κλιμα στην αγορά και στις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις

Σύνταξη
Premier League: Η Τότεναμ «έσωσε» τον βαθμό στο 90+4′, απέναντι στην ουραγό Γουλβς
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Premier League: Η Τότεναμ «έσωσε» τον βαθμό στο 90+4′, απέναντι στην ουραγό Γουλβς

Η Τότεναμ γλίτωσε την ήττα στο 90+4', καθώς το γκολ του Παλίνια της χάρισε... έστω τον βαθμό (1-1) απέναντι στη Γουλβς. Αποτελέσματα, βαθμολογία στην Premier League μετά τα ματς του Σαββάτου (27/9).

Σύνταξη
Η Μέριλ Στριπ συνάντησε την πραγματική Μιράντα Πρίστλι, Άννα Γουίντουρ, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου
Δύο ντίβες 27.09.25

Η Μέριλ Στριπ συνάντησε την πραγματική Μιράντα Πρίστλι, Άννα Γουίντουρ, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

Η Μέριλ Στριπ βρέθηκε με την πηγή έμπνευσης του χαρακτήρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada», Άννα Γουίντουρ, στην επίδειξη μόδας της Dolce & Gabbana στο Μιλάνο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»
Μπάσκετ 27.09.25

Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και τόνισε τη σημασία της κατάκτησης του Super Cup, ενώ δήλωσε πως κάποιοι παίκτες έδειξαν να βαριούνται μετά το +20

Σύνταξη
Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ (vid)
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ (vid)

Ένα γκολ του Ιβάν στο 50' δεν βρήκε απάντηση από τον Άρη που είχε προηγηθεί νωρίτερα (44' Μόντσου) κι έτσι το τελικό 1-1 στο Βικελίδης σήμανε την πρώτη απώλεια για τους κίτρινους επί ημερών Χιμένεθ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ
On Field 27.09.25

Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ

Ο προπονητής της Λίβερπουλ καταφέρθηκε εναντίον του 24χρονου αμυντικού της ομάδας του, για την ήττα στις καθυστερήσεις από την Κρίσταλ Πάλας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του
«Ανοιχτός διάλογος» 27.09.25

Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του

Ο Σον Πεν δήλωσε ότι παρόλο που δεν ενστερνίζεται την ακροδεξιά πολιτική ατζέντα του Τσάρλι Κερκ, άτομα σαν αυτόν «χρειάζονται» στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ για να γεννούν συζητήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

