Μολδαβία: Προβάδισμα νίκης για το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα

Μετά την καταμέτρηση κάτι περισσότερο πάνω από το 50% των ψήφων στη Μολδαβία, το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης – PAS έχει συγκεντρώσει 42,4%. Το Πατριωτικό Μπλοκ κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 29,85%.

Το μπλοκ «Alternativa» υποστηρίζεται μέχρι στιγμής από το 7,92% των πολιτών και το «Democracy at Home» έχει συγκεντρώσει 6,86%.

Το «Κόμμα Μας» έλαβε 6,39% των ψήφων. Οι άλλες πολιτικές δυνάμεις δεν δείχνουν πως θα ξεπεράσουν το όριο εκπροσώπησης.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε όλους όσους ψήφισαν

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, Μάια Σάντου, ευχαρίστησε με ένα μήνυμα τους πολίτες που συμμετείχαν στις κοινοβουλευτικές εκλογές στις 28 Σεπτεμβρίου, εκφράζοντας την εκτίμησή της για τη συμμετοχή των ψηφοφόρων τόσο στη χώρα όσο και στο εξωτερικό.

«Ευχαριστώ τους Μολδαβούς στην πατρίδα και στη διασπορά για τη συμμετοχή τους στην ψηφοφορία! Στη Μολδαβία, τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν στις 9:00 μ.μ., αλλά σε ορισμένες χώρες τα εκλογικά τμήματα είναι ακόμα ανοιχτά. Πηγαίνετε να ψηφίσετε!», έγραψε η Σάντου στη σελίδα της.

Στο μήνυμά της, η Πρόεδρος υπενθύμισε ότι η εκλογική διαδικασία συνεχίζεται στο εξωτερικό και ενθάρρυνε τους Μολδαβούς που ζουν στο εξωτερικό να εκμεταλλευτούν τον υπόλοιπο χρόνο για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

To Πατριωτικό Κόμμα καλεί σε ειρηνικές διαδηλώσεις στη Μολδαβία

Αμέσως μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων, ο ηγέτης του εκλογικού μπλοκ «Πατριωτικό», Ιγκόρ Ντοντόν, οργάνωσε μια συνέντευξη Τύπου, κατά τη διάρκεια της οποίας ευχαρίστησε τους πολίτες που προσήλθαν στις κάλπες και επανέλαβε την έκκλησή του προς τους ηγέτες των άλλων «αντιπολιτευόμενων» κομμάτων να προσέλθουν αύριο σε διαμαρτυρία μπροστά από το Κοινοβούλιο.

«Έχουμε καταγράψει ορισμένες παραβιάσεις. Πρόκειται κυρίως για την παρεμπόδιση του δικαιώματος ψήφου των πολιτών από την αριστερή όχθη του ποταμού Νιστρού. Είδατε, για άλλη μια φορά, γέφυρες γεμάτες νάρκες και άλλα τεχνάσματα για να εμποδιστεί η συμμετοχή των πολιτών από την αριστερή όχθη του ποταμού Νιστρού στις εκλογές».

«Αύριο θα καταγράψουμε όλες αυτές τις πιθανές παραβιάσεις, θα τις συστηματοποιήσουμε και θα εκδώσουμε ένα μήνυμα. Επίσης, αύριο στις 12:00 καλούμε τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και τους ηγέτες της κοινής γνώμης να συμμετάσχουν σε μια ειρηνική διαμαρτυρία μπροστά από το Κοινοβούλιο, χωρίς κομματικές σημαίες, για να υπερασπιστούμε την ψήφο των πολιτών», δήλωσε ο Ιγκόρ Ντοντόν.