Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;
Έρευνα 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:30

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Spotlight

Εκατό εδώ. Χίλια εκεί. Ανεξάρτητα από το πόσα πολλά – ή πόσα λίγα – βήματα κάνετε, πιθανότατα υπάρχει κάποια μελέτη που τα συνδέει με ορισμένα οφέλη, μιας και το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Η πιο πρόσφατη επισημαίνει ότι μόλις 7.000 βήματα την ημέρα μειώνουν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου κατά 47%. Μια μελέτη του Ιανουαρίου προσδιόρισε τα 8.250 βήματα ως το ιδανικό για άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση, ενώ άλλες έρευνες υποδηλώνουν ότι τα 2.500 βήματα συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου θανάτου από καρδιακές παθήσεις, τα 6.000 βήματα συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 σε ηλικιωμένες γυναίκες και τα 9.800 βήματα συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου άνοιας σε ηλικιωμένους ενήλικες.

Συμβουλές για πιο συχνό περπάτημα

  • Κάντε πλάνα

Έρευνες επισημαίνουν ότι η επαφή με άλλους μπορεί να σας βοηθήσει να είστε πιο δραστήριοι. Οπότε προγραμματίστε τακτικές βόλτες με έναν φίλο ή ένα μέλος της οικογένειας για να περπατάτε από κοινού και να απολαμβάνετε πολλά οφέλη.

  • Ακολουθήστε μια νέα διαδρομή

Μην αφήσετε την πλήξη να σας σταθεί εμπόδιο στην νέα σας συνήθεια. Ίσως υπάρχει ένα πάρκο κοντά στο αγαπημένο σας καφέ ή στο χώρο εργασίας σας, ή μια διαδρομή που ακόμα δεν έχετε ανακαλύψει.

  • Βρείτε το κατάλληλο περιβάλλον

Μελέτη σε δίδυμα αδέλφια επισημαίνει ότι στην ενήλικη ζωή, όσοι περνούσαν περισσότερο χρόνο σε γειτονιές που «ευνοούσαν το περπάτημα» φάνηκαν να έχουν περισσότερες πιθανότητες να περπατούν 20 επιπλέον λεπτά την εβδομάδα. Σκεφτείτε πού πηγαίνετε τακτικά – στη δουλειά, για ψώνια, για αναψυχή – και στη συνέχεια, δοκιμάστε να περπατήσετε προς αυτά τα μέρη.

  • Η δύναμη του τηλεφώνου

Σε έρευνα, οι άνθρωποι που είχαν εβδομαδιαίες τηλεφωνικές υπενθυμίσεις ή τηλεφωνικές συνεδρίες συμβουλευτικής για να συζητήσουν τους στόχους τους σχετικά με το περπάτημα είχαν καλύτερα αποτελέσματα από εκείνους που δεν είχαν τηλεφωνήματα. Οπότε θα μπορούσατε να ζητήσετε από έναν φίλο σας να σας το υπενθυμίζει με ένα σύντομο τηλεφώνημα.

  • Επιστρέψτε στα βασικά

Χρησιμοποιήστε τις σκάλες, παρκάρετε μακριά, κάντε μια βόλτα μετά το δείπνο, σηκωθείτε από το γραφείο σας κατά τη διάρκεια της ημέρας και κάντε έναν γύρο, κάντε δουλειές στο σπίτι ή στον κήπο, ή ανεβάστε την ένταση του αγαπημένου σας τραγουδιού και χορέψτε. Όλα αυτά θα σας βοηθήσουν να κάνετε περισσότερα βήματα ημερησίως.

  • Δοκιμάστε το mindful walking

Αφήστε κατά μέρος τη λίστα με τα πράγματα που πρέπει να κάνετε και ζήστε στο παρόν. Τι ακούτε; Τι μυρίζετε; Τι βλέπετε; Περπατάτε βαριά; Περπατάτε ελαφρά; Περπατάτε πολύ γρήγορα; Αν δώσετε προσοχή σε αυτά τα πράγματα, θα επανέλθετε στο τώρα και θα καταφέρετε να επικεντρωθείτε στο σώμα σας.

* Πηγή: Vita

Wall Street
Wall Street: Η αγορά εργασίας στο «μικροσκόπιο»

Wall Street: Η αγορά εργασίας στο «μικροσκόπιο»

Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Ναυτιλία
Κρουαζιέρα: Προς νέο ρεκόρ, αλλά σύννεφα μετά το 2026-2027

Κρουαζιέρα: Προς νέο ρεκόρ, αλλά σύννεφα μετά το 2026-2027

inWellness
Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;
Sunday Scaries 28.09.25

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

inTown
Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστκή Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία
Μυστήριο 29.09.25

Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστκή Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία

Ένα Stradivarius του 1709, που ανήκε στην οικογένεια Μέντελσον και θεωρούνταν κλεμμένο από τους Ναζί, εντοπίστηκε στην Ιαπωνία με άλλο όνομα, μετά από έρευνα που αποκάλυψε την αληθινή του ταυτότητα

Ζοζέπ Μπορέλ: «Όχι η Τουρκία στο SAFE» – «Το απόλυτα ελάχιστο» έχει κάνει η Ευρώπη για τη Γάζα
Εκτιμήσεις 29.09.25

«Όχι η Τουρκία στο SAFE» λέει ο Ζοζέπ Μπορέλ - «Το απόλυτα ελάχιστο» έχει κάνει η Ευρώπη για τη Γάζα

«Τα ευρωπαϊκά χρήματα θα ήταν λογικό να χρηματοδοτούν τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη» δηλώνει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο πρώην ύπατος εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική και ασφάλεια της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ

Στην «εποχή των τεράτων» – Η Ευρώπη αντιμέτωπη με την Ακροδεξιά και τον Ντόναλντ Τραμπ
Σε Συμπληγάδες 29.09.25

Στην «εποχή των τεράτων» – Η Ευρώπη αντιμέτωπη με την Ακροδεξιά και τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο ιδεολογικός «πόλεμος» του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, η υφέρπουσα πολιτική «άλωση» της Ευρώπης από την Ακροδεξιά και οι πολιτικές συνευθύνες στην ελλειμματικής ηγεσίας ΕΕ

Η λατρεία για τον Σαρλ ντε Γκολ επεκτείνεται – Γιατί έγινε πρότυπο για Πούτιν, Βανς και Όρμπαν
«Εθνικό μεγαλείο» 29.09.25

Η λατρεία για τον Σαρλ ντε Γκολ επεκτείνεται – Γιατί έγινε πρότυπο για Πούτιν, Βανς και Όρμπαν

Η επιρροή του στρατηγού Σαρλ ντε Γκολ, που διαμόρφωσε την 5η Γαλλική Δημοκρατία, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Και τον επικαλούνται σχεδόν όλοι...

Μίσιγκαν: Αυτός είναι ο δράστης της δολοφονίας – Βετεράνος πεζοναύτης του πολέμου του Ιράκ
Κόσμος 29.09.25

Αυτός είναι ο δράστης της δολοφονίας στο Μίσιγκαν - Βετεράνος πεζοναύτης του πολέμου του Ιράκ

Ως ένας βετεράνος πεζοναύτης που πολέμησε στο Ιράκ από το 2004 έως το 2008 αναγνωρίστηκε ο δράστης της πολύνεκρης επίθεσης σε εκκλησία στο Μίσιγκαν

Τζένιφερ Λόρενς στο Σαν Σεμπαστιάν: Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι ξεκάθαρα γενοκτονία
Βίντεο 29.09.25

Τζένιφερ Λόρενς στο Σαν Σεμπαστιάν: Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι ξεκάθαρα γενοκτονία

«Με στενοχωρεί η έλλειψη σεβασμού στον δημόσιο λόγο της αμερικανικής πολιτικής σήμερα και το πώς αυτό θα γίνει το ‘φυσιολογικό’ για τα παιδιά. Θα είναι φυσιολογικό ότι οι πολιτικοί λένε ψέματα», είπε η Τζένιφερ Λόρενς

Πάνος Ρούτσι: Εις το όνομα του πατρός
«Mέχρι τέλους» 29.09.25

Εις το όνομα του πατρός

Οι Αρχές αποφάσισαν να αποδεχθούν το ένα από τα δύο αιτήματα του Πάνου Ρούτσι. Την εκταφή για έλεγχο DNA. Το «μέχρι τέλους» του πατέρα συγκλονίζει και αφυπνίζει συνειδήσεις.

Συναλλαγές: Το γλωσσάρι της νέας οικονομίας: 10+1 νέες λέξεις που προκαλούν σύγχυση στην καθημερινότητα
Ψηφιακή εποχή 29.09.25

Το γλωσσάρι της νέας οικονομίας: 10+1 νέες λέξεις που προκαλούν σύγχυση στις καθημερινές συναλλαγές

Όλες οι συναλλαγές που γίνονται ψηφιακά καταλήγουν στην κίνηση φυσικού χρήματος μεταξύ των παρόχων συναλλαγών, των διατραπεζικών συστημάτων, των τραπεζών και των κεντρικών τραπεζών

Η επαγγελματική εκπαίδευση σε κρίση: Η ΕΕ ξεμένει από εκπαιδευτές – Γκρίζο το τοπίο στην Ελλάδα
Έρευνα CEDEFOP 29.09.25

Η επαγγελματική εκπαίδευση σε κρίση: Η ΕΕ ξεμένει από εκπαιδευτές – Γκρίζο το τοπίο στην Ελλάδα

Η επαγγελματική εκπαίδευση-κατάρτιση προβάλλεται ως το «φάρμακο» που θα αναβαθμίσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Όμως το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι βαθιά απαξιωμένο. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

ΗΠΑ: Οι αρχές του Όρεγκον κατέθεσαν αγωγή για να εμποδίσουν την ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ
Κόσμος 29.09.25

ΗΠΑ: Οι αρχές του Όρεγκον κατέθεσαν αγωγή για να εμποδίσουν την ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ

Την ώρα που οι αρχές της πολιτείας του Όρεγκον διαδηλώνουν μαζί με τους πολίτες ενάντια στην ανάπτυξη της Εθνοφρουράς, κατέθεσαν και αγωγή πως δεν συντρέχει λόγος για την παρουσία της.

Μίσιγκαν: Δέκα πιστούς πυροβόλησε ο δράστης στην εκκλησία – Πέντε νεκροί
Κόσμος 29.09.25

Δέκα πιστούς πυροβόλησε ο δράστης στην εκκλησία στο Μίσιγκαν - Πέντε νεκροί

Πέντε μέχρι στιγμής άτομα έχουν βρεθεί νεκρά μέσα στην καμένη εκκλησία Μορμόνων του Μίσιγκαν. Ο δράστης ήταν πρώην αμερικανός πεζοναύτης με τετραετή θητεία στο Ιράκ

Δύο νεκροί από την πτώση αεροπλάνου στο Χιούστον του Τέξας [βίντεο]
Κόσμος 29.09.25

Δύο νεκροί από την πτώση αεροπλάνου στο Χιούστον του Τέξας [βίντεο]

Λίγο μετά την απογείωση, ένα δικινητήριο Cessna αντιμετώπισε μηχανικά προβλήματα, με τον πιλότο να προσπαθεί να στρίψει πίσω στο αεροδρόμιο χωρίς όμως να μπορέσει να γλιτώσει την πτώση του αεροπλάνου

Βόρεια Κορέα: «Επιτυχημένο» το ταξίδι της ΥΠΕΞ στην Κίνα – Μυστικοπάθεια για το περιεχόμενο των συνομιλιών
Βόρεια Κορέα 29.09.25

«Επιτυχημένο» το ταξίδι της ΥΠΕΞ της Πιονγιάνγκ στην Κίνα - Μυστικοπάθεια για το περιεχόμενο των συνομιλιών

Η Πιονγιάνγκ ανέφερε πως οι υπουργοί Εξωτερικών Βόρειας Κορέας και Κίνας συμφώνησαν για όλα τα ζητήματα που είχαν στην ατζέντα τους, χωρίς σαφή αναφορά των θεμάτων που τέθηκαν επί τάπητος

Quantum Ink: To «κβαντικό μελάνι» φέρνει τη νυχτερινή όραση της επόμενης γενιάς
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 29.09.25

To «κβαντικό μελάνι» φέρνει τη νυχτερινή όραση της επόμενης γενιάς

Οι κατασκευαστές καμερών υπερύθρων αντιμετωπίζουν ένα αυξανόμενο πρόβλημα: Τα τοξικά βαρέα μέταλλα. Το «κβαντικό μελάνι» έρχεται να λύσει το πρόβλημα με οικολογικά φιλικούς κβαντικούς κρυστάλλους.

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

