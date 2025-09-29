Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Εκατό εδώ. Χίλια εκεί. Ανεξάρτητα από το πόσα πολλά – ή πόσα λίγα – βήματα κάνετε, πιθανότατα υπάρχει κάποια μελέτη που τα συνδέει με ορισμένα οφέλη, μιας και το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Η πιο πρόσφατη επισημαίνει ότι μόλις 7.000 βήματα την ημέρα μειώνουν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου κατά 47%. Μια μελέτη του Ιανουαρίου προσδιόρισε τα 8.250 βήματα ως το ιδανικό για άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση, ενώ άλλες έρευνες υποδηλώνουν ότι τα 2.500 βήματα συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου θανάτου από καρδιακές παθήσεις, τα 6.000 βήματα συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 σε ηλικιωμένες γυναίκες και τα 9.800 βήματα συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου άνοιας σε ηλικιωμένους ενήλικες.

Συμβουλές για πιο συχνό περπάτημα

Κάντε πλάνα

Έρευνες επισημαίνουν ότι η επαφή με άλλους μπορεί να σας βοηθήσει να είστε πιο δραστήριοι. Οπότε προγραμματίστε τακτικές βόλτες με έναν φίλο ή ένα μέλος της οικογένειας για να περπατάτε από κοινού και να απολαμβάνετε πολλά οφέλη.

Ακολουθήστε μια νέα διαδρομή

Μην αφήσετε την πλήξη να σας σταθεί εμπόδιο στην νέα σας συνήθεια. Ίσως υπάρχει ένα πάρκο κοντά στο αγαπημένο σας καφέ ή στο χώρο εργασίας σας, ή μια διαδρομή που ακόμα δεν έχετε ανακαλύψει.

Βρείτε το κατάλληλο περιβάλλον

Μελέτη σε δίδυμα αδέλφια επισημαίνει ότι στην ενήλικη ζωή, όσοι περνούσαν περισσότερο χρόνο σε γειτονιές που «ευνοούσαν το περπάτημα» φάνηκαν να έχουν περισσότερες πιθανότητες να περπατούν 20 επιπλέον λεπτά την εβδομάδα. Σκεφτείτε πού πηγαίνετε τακτικά – στη δουλειά, για ψώνια, για αναψυχή – και στη συνέχεια, δοκιμάστε να περπατήσετε προς αυτά τα μέρη.

Η δύναμη του τηλεφώνου

Σε έρευνα, οι άνθρωποι που είχαν εβδομαδιαίες τηλεφωνικές υπενθυμίσεις ή τηλεφωνικές συνεδρίες συμβουλευτικής για να συζητήσουν τους στόχους τους σχετικά με το περπάτημα είχαν καλύτερα αποτελέσματα από εκείνους που δεν είχαν τηλεφωνήματα. Οπότε θα μπορούσατε να ζητήσετε από έναν φίλο σας να σας το υπενθυμίζει με ένα σύντομο τηλεφώνημα.

Επιστρέψτε στα βασικά

Χρησιμοποιήστε τις σκάλες, παρκάρετε μακριά, κάντε μια βόλτα μετά το δείπνο, σηκωθείτε από το γραφείο σας κατά τη διάρκεια της ημέρας και κάντε έναν γύρο, κάντε δουλειές στο σπίτι ή στον κήπο, ή ανεβάστε την ένταση του αγαπημένου σας τραγουδιού και χορέψτε. Όλα αυτά θα σας βοηθήσουν να κάνετε περισσότερα βήματα ημερησίως.

Δοκιμάστε το mindful walking

Αφήστε κατά μέρος τη λίστα με τα πράγματα που πρέπει να κάνετε και ζήστε στο παρόν. Τι ακούτε; Τι μυρίζετε; Τι βλέπετε; Περπατάτε βαριά; Περπατάτε ελαφρά; Περπατάτε πολύ γρήγορα; Αν δώσετε προσοχή σε αυτά τα πράγματα, θα επανέλθετε στο τώρα και θα καταφέρετε να επικεντρωθείτε στο σώμα σας.

* Πηγή: Vita