Περπάτημα: 15 λεπτά είναι αρκετά για να νιώσεις τη διαφορά

Το περπάτημα είναι κάτι περισσότερο από ένας τρόπος για να μετακινηθείτε από το σημείο Α στο σημείο Β — είναι μια προσιτή, ευχάριστη μορφή κίνησης που μπορεί να βελτιώσει τη σωματική και ψυχική υγεία, ενώ παράλληλα ενισχύει την κοινωνική σύνδεση, την δημιουργικότητα, τη συγκέντρωση και την παραγωγικότητα.

Αν και έχει δοθεί μεγάλη προσοχή στον στόχο των 10.000 βημάτων την ημέρα, δεν είναι απαραίτητο να στοχεύετε σε έναν συγκεκριμένο αριθμό βημάτων για να αποκομίσετε τα οφέλη του.

Στην πραγματικότητα, ακόμη και ένας σύντομος περίπατος 15 λεπτών μπορεί να σας βοηθήσει να διακόψετε μια μονότονη και καθιστική μέρα, να τονώσετε το αίσθημα ευεξίας και την ενέργειά σας.

Όσα κερδίζετε με 15′ περπάτημα

Καλύτερη διάθεση: Το περπάτημα μπορεί να ωφελήσει την ψυχική σας υγεία ποικιλοτρόπως. Οι φυσιολογικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια και μετά το περπάτημα, όπως η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και η έκκριση ορμονών όπως οι ενδορφίνες, βελτιώνουν την διάθεση και την ψυχική υγεία, ανακουφίζοντας από το στρες. Βελτιωμένη καρδιαγγειακή λειτουργία: Ένα ζωηρό περπάτημα 15 λεπτών φαίνεται να βελτιώνει την καρδιαγγειακή λειτουργία. Αποτελεί μια μορφή αερόβιας άσκησης, που αυξάνει τον καρδιακό σας ρυθμό και, με την πάροδο του χρόνου, θα μπορούσε να συμβάλλει στη μείωση του κίνδυνου καρδιαγγειακών παθήσεων, καθώς μειώνει την αρτηριακή πίεση. Καύση θερμίδων και καλύτερη διαχείριση του βάρους: Η φυσική δραστηριότητα, όπως το περπάτημα, καίει θερμίδες, γεγονός που βοηθά στη διαχείριση του βάρους. Ενδυνάμωση μυών και οστών: Το περπάτημα είναι μια ευεργετική άσκηση με το βάρος του σώματος που βελτιώνει την οστική πυκνότητα και τη γενική υγεία των οστών, ενισχύοντας τα οστά στα πόδια και τους γοφούς, επιβραδύνοντας την οστική απώλεια και μειώνοντας τον κίνδυνο καταγμάτων. Καλύτερος συντονισμός: Το περπάτημα βελτιώνει επίσης τον συντονισμό και την ισορροπία, που είναι απαραίτητα για την πρόληψη ατυχημάτων που μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμούς, μεγαλώνοντας. Ενίσχυση κοινωνικών σχέσεων: Οι κοινωνικές επαφές με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα κάνουν την καθημερινότητά μας καλύτερη και το να κάνετε μια βόλτα με φίλους είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να συνδεθείτε με τον κοινωνικό σας κύκλο, ενώ παράλληλα κάνετε και βήματα. Αν συναντηθείτε με έναν φίλο ή συνάδελφο και αποφασίσετε να κάνετε μια βόλτα, όχι μόνο θα αποκομίσετε όλα τα οφέλη του περπατήματος, αλλά θα μειώσετε και το αίσθημα της μοναξιάς.

* Πηγή: Vita