newspaper
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Όλγα Κεφαλογιάννη: Ξεκίνησε η δίκη για το διαζύγιο με τον Μάτσα και την επιμέλεια των παιδιών
Ελλάδα 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:41

Όλγα Κεφαλογιάννη: Ξεκίνησε η δίκη για το διαζύγιο με τον Μάτσα και την επιμέλεια των παιδιών

Σε υψηλούς τόνους η δίκη για το διαζύγιο της Όλγας Κεφαλογιάννη και την επιμέλεια των παιδιών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μεσογειακή διατροφή: Πώς να φτιάξεις το τέλειο μεσημεριανό

Μεσογειακή διατροφή: Πώς να φτιάξεις το τέλειο μεσημεριανό

Spotlight

Οι εκατέρωθεν αγωγές που έχουν καταθέσει η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο μουσικοσυνθέτης Μίνως Μάτσας για τη ρύθμιση της επιμέλειας των δίδυμων ανήλικων τέκνων τους, όπως και το θέμα του διαζυγίου συζητήθηκαν σήμερα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας.

Η εκδίκαση των αγωγών έγινε παρουσία των αντίδικων πλευρών που βρέθηκαν σήμερα στα δικαστήρια, με την πρόεδρο να καταβάλλει από την πλευρά της προσπάθεια να βρεθεί λύση εξωδικαστική. Από την πλευρά της η υπουργός Τουρισμού με την αγωγή της ζητά την οριστική επιμέλεια των παιδιών της και τη μετοίκησή τους στο σπίτι της, ενώ το αίτημα του Μ. Μάτσα αφορά σε συνεπιμέλεια και ρύθμιση επικοινωνίας του ιδίου με τα παιδιά του.

Οι διάλογοι

Πρόεδρος: Δεν μπορείτε να κάνετε μια προσπάθεια να βρείτε μια λύση εξωδικαστικά, Τουλάχιστον ένα πλαίσιο;

Μ. Μάτσας: Προσπάθησα πριν φτάσουμε εδώ να τα βρούμε φιλικά και μου είπε «ή μου δίνεις αποκλειστική επιμέλεια ή πάμε στα δικαστήρια». Αν έχει αλλάξει κάτι…..

Όλγα Κεφαλογιάννη: Η διάσταση ξεκίνησε λόγω της εξωσυζυγικής του σχέσης…

Μ. Μάτσας: Αυτά είναι στη φαντασία της….

Πρόεδρος: Μήπως χρειάζεστε πέντε λεπτά να το συζητήσετε;

Όλγα Κεφαλογιάννη. Όχι.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν ως μάρτυρες οι αδερφές των αντιδίκων. Πρώτη βρέθηκε στο βήμα του μάρτυρα η Χριστίνα Κεφαλογιάννη, η οποία αντέκρουσε τον προβαλλόμενο από την αντίθετη πλευρά ισχυρισμό περί κακοποιητικής συμπεριφοράς της αδερφής της λέγοντας χαρακτηριστικά «όλους μας εξέπληξε η καταγγελία του ότι η αδελφή μου τον καταπίεζε είπε».

Η μάρτυρας αναφερόμενη στα παιδιά κατέθεσε πως αυτά: «έχουν αρνητική διάθεση στο να διανυκτερεύσουν στον πατέρα τους. Ο κύριος Μάτσας βγάζει μεγάλη ένταση απέναντι στην αδελφή μου».

Πρόεδρος: Ποια είναι τα θέματα που δεν επιτρέπουν την εναλλασσόμενη διαμονή στα σπίτια και των δύο γονέων; Πως ήρθαμε στον κλονισμό του γάμου;

Χρ. Κεφαλογιοάννη: Ο κύριος Μάτσας στην αρχή έδειχνε σαν να είναι όλος του ο κόσμος η αδελφή μου. Μετά στην πορεία κάνανε και τα παιδιά. Τον Φεβρουάριο του 2024 άρχισε να υπάρχει μια απομάκρυνση του κυρίου Μάτσα.

Πρόεδρος: Ο κύριος Μάτσας ισχυρίζεται ότι προϋπήρχε η ένταση και υπήρχε συμπεριφορά της κυρίας Κεφαλογιάννη ότι τον καταπίεζε και τον δυνάστευε …

Χρ. Κεφαλογιάννη: Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, εμείς τα μάθαμε από τα δικόγραφα.

Τι ισχυρίζεται η πλευρά Μάτσα

Από την πλευρά της η αδελφή του Μίνωα Μάτσα, Μαργαρίτα περιέγραψε τον αδελφό της ως ένα τρυφερό πατέρα, ο οποίος φροντίζει να διατηρεί την επαφή του με τα παιδιά του και σίγουρα, όπως ανέφερε, διαθέτει περισσότερο χρόνο για εκείνα από την μητέρα τους.

«Ο αδελφός μου πριν από ένα χρόνο κλαίγοντας μου είπε πως πρέπει να χωρίσει αλλά φοβάται. Δεν ξέρω να σας πω για τη σχέση τους εγώ αλλά έβλεπα ότι τα δυο τελευταία χρόνια ο αδελφός μου δεν ήταν αυτό που ξέρω εγώ. Είχε γίνει το απόλυτο σκυλάκι της. Αν δεν της έκανε τα χατίρια όλα θα γίνονταν καβγάς» ανέφερε η μάρτυρας και συνέχισε:

«Τα τελευταία δύο χρόνια άρχισα να βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά…».

Η κυρία Μάτσα διέψευσε τον ισχυρισμό της πλευράς Κεφαλογιάννη για εξωσυζυγική σχέση του αδελφού της. «Δεν γνωρίζω ο αδελφός μου να έχει εξωσυζυγική σχέση. Αυτή που λένε είναι μια κοπέλα που δουλεύει για τον αδελφό μου πάνω από 2,5 χρόνια και δεν έχουν καμία σχέση. Όταν έγινε πρωτοσέλιδο προσπάθησα να τη στηρίξω σε ανθρώπινο επίπεδο. Αν ο αδελφός μου είχε σχέση με αυτή τη κοπέλα, θα το είχαμε δει ένα χρόνο τώρα», ανέφερε στο δικαστήριο.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου αφού άκουσε και τις δύο πλευρές επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή της το επόμενο χρονικό διάστημα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
Ευλογιά προβάτων: Απώλειες, αποσπασματικά μέτρα και έλλειψη στρατηγικού σχεδίου

Ευλογιά προβάτων: Απώλειες, αποσπασματικά μέτρα και έλλειψη στρατηγικού σχεδίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μεσογειακή διατροφή: Πώς να φτιάξεις το τέλειο μεσημεριανό

Μεσογειακή διατροφή: Πώς να φτιάξεις το τέλειο μεσημεριανό

Πολιτική
Πόθεν έσχες πολιτικών αρχηγών: Ποιος είναι ο πλουσιότερος όλων – Το χαρτοφυλάκιο του Μητσοτάκη

Πόθεν έσχες πολιτικών αρχηγών: Ποιος είναι ο πλουσιότερος όλων – Το χαρτοφυλάκιο του Μητσοτάκη

inWellness
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κάτι σάπιο υπάρχει στο Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα – Έρευνα χαστούκι στην κυβέρνηση
Govwatch 29.09.25

Κάτι σάπιο υπάρχει στο Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα - Έρευνα χαστούκι στην κυβέρνηση

Συγκάλυψη στο σκάνδαλο των υποκλοπών, συστηματική αστυνομική βία και αυθαιρεσία, αδιαφάνεια, παραβίαση ενωσιακών και διεθνών υποχρεώσεων. Το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα δεν χωλαίνει απλώς. Νοσεί.

Σύνταξη
Τέμπη: Ανοίγει ο δρόμος για τον προσδιορισμό της δίκης για 36 μη πολιτικά πρόσωπα
Ελλάδα 29.09.25

Τέμπη: Ανοίγει ο δρόμος για τον προσδιορισμό της δίκης για 36 μη πολιτικά πρόσωπα

Η πρόεδρος εφετών της Λάρισας έδωσε σύμφωνη γνώμη στην εισαγγελική πρόταση γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι μετρά αντίστροφα πλέον ο χρόνος για να προσδιοριστεί η δίκη που αφορά σε 36 μη πολιτικά πρόσωπα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στην Ευελπίδων αυτή την ώρα ο Βασίλης Μπισμπίκης – Πλάνα από το κρητικό γλέντι που διασκέδαζε πριν το τροχαίο
Ελλάδα 29.09.25 Upd: 12:06

Στην Ευελπίδων αυτή την ώρα ο Βασίλης Μπισμπίκης – Πλάνα από το κρητικό γλέντι που διασκέδαζε πριν το τροχαίο

Τα φώτα της δημοσιότητας τράβηξε πάνω του ο Βασίλης Μπισμπίκης με το τροχαίο που προκάλεσε. Τι δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν μαζί του στο κρητικό γλέντι.

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Τα δέκα κενά στην έρευνα για τα Τέμπη που κρύβονται πίσω από την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι
Ελλάδα 29.09.25

Αποκάλυψη in: Τα δέκα κενά στην έρευνα για τα Τέμπη που κρύβονται πίσω από την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι

Πώς δεν δόθηκαν εγκαίρως απαντήσεις στα ερωτήματα του, πώς «ναρκοθετούνται» τα αιτήματα του και οι τεχνικές δυσκολίες που παρουσιάζονται πλέον λόγω της αργοπορίας

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Μπισμπίκης: Οδηγείται στον εισαγγελέα για το τροχαίο με τα σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη
Βίντεο 29.09.25

Βασίλης Μπισμπίκης: Οδηγείται στον εισαγγελέα για το τροχαίο με τα σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη

Ο Βασίλης Μπισμπίκης φέρεται να συγκρούστηκε με το όχημά του σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη αποχωρώντας από το σημείο - «Νόμιζα ότι ήταν σεισμός» λέει ιδιοκτήτης οχήματος που υπέστη φθορές

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κάτι σάπιο υπάρχει στο Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα – Έρευνα χαστούκι στην κυβέρνηση
Govwatch 29.09.25

Κάτι σάπιο υπάρχει στο Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα - Έρευνα χαστούκι στην κυβέρνηση

Συγκάλυψη στο σκάνδαλο των υποκλοπών, συστηματική αστυνομική βία και αυθαιρεσία, αδιαφάνεια, παραβίαση ενωσιακών και διεθνών υποχρεώσεων. Το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα δεν χωλαίνει απλώς. Νοσεί.

Σύνταξη
«Ξέρετε τι είναι το SAFE;» – Γαλλικές διπλωματικές πηγές θεωρούν υπαρκτό το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας
Διπλωματία 29.09.25

«Ξέρετε τι είναι το SAFE;» – Γαλλικές διπλωματικές πηγές θεωρούν υπαρκτό το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας

Γαλλικές διπλωματικές πηγές δηλώνουν πως η Τουρκία θα δυσκολευτεί να ενταχθεί στο SAFE απέναντι σε μία κοινή γραμμή Αθήνας - Παρισιού - Λευκωσίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κακά μαντάτα για την κουλτούρα της Δεξιάς: Η αποτυχία μιας ταινίας δεν εξαρτάται από το πόσο «woke» είναι
Νέα έρευνα 29.09.25

Κακά μαντάτα για την κουλτούρα της Δεξιάς: Η αποτυχία μιας ταινίας δεν εξαρτάται από το πόσο «woke» είναι

«Go woke, go broke», διαλαλούν συντηρητικοί με στόμφο και περίσσεια βεβαιότητα. Ωστόσο, νέα μελέτη του αναλυτή κινηματογραφικών δεδομένων Στίβεν Φόλοουζ φαίνεται να μην αποδεικνύει τίποτα τέτοιο

Σύνταξη
Μακροχρόνια φροντίδα στην Ευρώπη: Έλλειψη πόρων και προσωπικού – Πολύ χαμηλές δαπάνες στην Ελλάδα
Κίνδυνος παραμέλησης 29.09.25

Μακροχρόνια φροντίδα στην Ευρώπη: Έλλειψη πόρων και προσωπικού – Πολύ χαμηλές δαπάνες στην Ελλάδα

Η Ευρώπη έχει μπροστά της μια νέα κρίση να αντιμετωπίσει. Πρόκειται για τις ανάγκες για μακροχρόνια φροντίδα, κυρίως των ηλικιωμένων. Η μείωση γεννήσεων και οι ανεπαρκείς δαπάνες εντείνουν το πρόβλημα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Με πολλά εισοδήματα αλλά και υψηλό δανεισμό ο Στέφανος Κασσελάκης

Στο πόθεν έσχες του ο Στέφανος Κασσελάκης καταθέτει τα ίδια στοιχεία που είχε εμφανίσει και το 2024, στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Εμφανίζει τρία ακίνητα, σε Αθήνα, Σπέτσες και Νέα Υόρκη, αλλά και δανεισμό ύψους 1,5 εκατ. δολαρίων.

Σύνταξη
Μαριλίτα Λαμπροπούλου: «Ο αληθινός έρωτας δεν χτίζεται με βάση τα εμπόδια. Δεν είναι απαραίτητο να πονέσεις»
«Μία νύχτα μόνο» 29.09.25

Μαριλίτα Λαμπροπούλου: «Ο αληθινός έρωτας δεν χτίζεται με βάση τα εμπόδια. Δεν είναι απαραίτητο να πονέσεις»

Με αφορμή τη νέα τους τηλεοπτική συνεργασία στη σειρά του MEGA «Μία νύχτα μόνο», Μαριλίτα Λαμπροπούλου και Δημήτρης Λάλος, βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Buongiorno»

Σύνταξη
Σουηδία: «Η Ρωσία είναι πιθανόν πίσω από τις πτήσεις drones πάνω από τη Δανία» – Στέλνει αντιαεροπορικά
Ενόψει Συνόδου 29.09.25

«Η Ρωσία είναι πιθανόν πίσω από τις πτήσεις drones πάνω από τη Δανία», λέει η Σουηδία και στέλνει αντιαεροπορικά

Προκειμένου να ενισχύσει την ασφάλεια της Δανίας ενόψει της Συνόδου Κορυφής, η Σουηδία στέλνει αντιαεροπορικά στη γειτονική της χώρα

Σύνταξη
Ο Κόντης να μείνει γιατί τον πιστεύουν, όχι για τις νίκες
Παναθηναϊκός 29.09.25

Ο Κόντης να μείνει γιατί τον πιστεύουν, όχι για τις νίκες

Η μονιμοποίηση του Χρήστου Κόντη στον Παναθηναϊκό, δεν θα έπρεπε να εξαρτάται από δύο αποτελέσματα, αλλά από τη συμβατότητα του με τον σύλλογο. Δυστυχώς, η λογική αγνοείται ξανά...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον
Κοιτίδα πολιτισμού 29.09.25

To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον

Το JM Vidéo, ένα από τα δύο βιντεοκλάμπ που απομένουν στο Παρίσι, έχει γίνει το σκηνικό μιας δημοφιλούς σειράς στο YouTube με πρωταγωνιστές αστέρες πρώτης γραμμής. Ωστόσο, χρειάζεται 35.000 ευρώ για να παραμείνει σε λειτουργία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Λιοτόπουλος, ο ρόλος του Πιτίνο και η «μάχη» των «αιωνίων» – Το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ (vids)
Μπάσκετ 29.09.25

Ο Λιοτόπουλος, ο ρόλος του Πιτίνο και η «μάχη» των «αιωνίων» – Το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ (vids)

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος είναι το νέο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ και έχει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Ρικ Πιτίνο – Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η Εθνική Ελλάδας.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο