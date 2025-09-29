Οι εκατέρωθεν αγωγές που έχουν καταθέσει η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο μουσικοσυνθέτης Μίνως Μάτσας για τη ρύθμιση της επιμέλειας των δίδυμων ανήλικων τέκνων τους, όπως και το θέμα του διαζυγίου συζητήθηκαν σήμερα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας.

Η εκδίκαση των αγωγών έγινε παρουσία των αντίδικων πλευρών που βρέθηκαν σήμερα στα δικαστήρια, με την πρόεδρο να καταβάλλει από την πλευρά της προσπάθεια να βρεθεί λύση εξωδικαστική. Από την πλευρά της η υπουργός Τουρισμού με την αγωγή της ζητά την οριστική επιμέλεια των παιδιών της και τη μετοίκησή τους στο σπίτι της, ενώ το αίτημα του Μ. Μάτσα αφορά σε συνεπιμέλεια και ρύθμιση επικοινωνίας του ιδίου με τα παιδιά του.

Οι διάλογοι

Πρόεδρος: Δεν μπορείτε να κάνετε μια προσπάθεια να βρείτε μια λύση εξωδικαστικά, Τουλάχιστον ένα πλαίσιο;

Μ. Μάτσας: Προσπάθησα πριν φτάσουμε εδώ να τα βρούμε φιλικά και μου είπε «ή μου δίνεις αποκλειστική επιμέλεια ή πάμε στα δικαστήρια». Αν έχει αλλάξει κάτι…..

Όλγα Κεφαλογιάννη: Η διάσταση ξεκίνησε λόγω της εξωσυζυγικής του σχέσης…

Μ. Μάτσας: Αυτά είναι στη φαντασία της….

Πρόεδρος: Μήπως χρειάζεστε πέντε λεπτά να το συζητήσετε;

Όλγα Κεφαλογιάννη. Όχι.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν ως μάρτυρες οι αδερφές των αντιδίκων. Πρώτη βρέθηκε στο βήμα του μάρτυρα η Χριστίνα Κεφαλογιάννη, η οποία αντέκρουσε τον προβαλλόμενο από την αντίθετη πλευρά ισχυρισμό περί κακοποιητικής συμπεριφοράς της αδερφής της λέγοντας χαρακτηριστικά «όλους μας εξέπληξε η καταγγελία του ότι η αδελφή μου τον καταπίεζε είπε».

Η μάρτυρας αναφερόμενη στα παιδιά κατέθεσε πως αυτά: «έχουν αρνητική διάθεση στο να διανυκτερεύσουν στον πατέρα τους. Ο κύριος Μάτσας βγάζει μεγάλη ένταση απέναντι στην αδελφή μου».

Πρόεδρος: Ποια είναι τα θέματα που δεν επιτρέπουν την εναλλασσόμενη διαμονή στα σπίτια και των δύο γονέων; Πως ήρθαμε στον κλονισμό του γάμου;

Χρ. Κεφαλογιοάννη: Ο κύριος Μάτσας στην αρχή έδειχνε σαν να είναι όλος του ο κόσμος η αδελφή μου. Μετά στην πορεία κάνανε και τα παιδιά. Τον Φεβρουάριο του 2024 άρχισε να υπάρχει μια απομάκρυνση του κυρίου Μάτσα.

Πρόεδρος: Ο κύριος Μάτσας ισχυρίζεται ότι προϋπήρχε η ένταση και υπήρχε συμπεριφορά της κυρίας Κεφαλογιάννη ότι τον καταπίεζε και τον δυνάστευε …

Χρ. Κεφαλογιάννη: Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, εμείς τα μάθαμε από τα δικόγραφα.

Τι ισχυρίζεται η πλευρά Μάτσα

Από την πλευρά της η αδελφή του Μίνωα Μάτσα, Μαργαρίτα περιέγραψε τον αδελφό της ως ένα τρυφερό πατέρα, ο οποίος φροντίζει να διατηρεί την επαφή του με τα παιδιά του και σίγουρα, όπως ανέφερε, διαθέτει περισσότερο χρόνο για εκείνα από την μητέρα τους.

«Ο αδελφός μου πριν από ένα χρόνο κλαίγοντας μου είπε πως πρέπει να χωρίσει αλλά φοβάται. Δεν ξέρω να σας πω για τη σχέση τους εγώ αλλά έβλεπα ότι τα δυο τελευταία χρόνια ο αδελφός μου δεν ήταν αυτό που ξέρω εγώ. Είχε γίνει το απόλυτο σκυλάκι της. Αν δεν της έκανε τα χατίρια όλα θα γίνονταν καβγάς» ανέφερε η μάρτυρας και συνέχισε:

«Τα τελευταία δύο χρόνια άρχισα να βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά…».

Η κυρία Μάτσα διέψευσε τον ισχυρισμό της πλευράς Κεφαλογιάννη για εξωσυζυγική σχέση του αδελφού της. «Δεν γνωρίζω ο αδελφός μου να έχει εξωσυζυγική σχέση. Αυτή που λένε είναι μια κοπέλα που δουλεύει για τον αδελφό μου πάνω από 2,5 χρόνια και δεν έχουν καμία σχέση. Όταν έγινε πρωτοσέλιδο προσπάθησα να τη στηρίξω σε ανθρώπινο επίπεδο. Αν ο αδελφός μου είχε σχέση με αυτή τη κοπέλα, θα το είχαμε δει ένα χρόνο τώρα», ανέφερε στο δικαστήριο.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου αφού άκουσε και τις δύο πλευρές επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή της το επόμενο χρονικό διάστημα.