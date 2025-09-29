Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Πάνος Ρούτσι: Εις το όνομα του πατρός
Opinion 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Πάνος Ρούτσι: Εις το όνομα του πατρός

Οι Αρχές αποφάσισαν να αποδεχθούν το ένα από τα δύο αιτήματα του Πάνου Ρούτσι. Την εκταφή για έλεγχο DNA. Το «μέχρι τέλους» του πατέρα συγκλονίζει και αφυπνίζει συνειδήσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, πατέρα θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, για την ικανοποίηση του αιτήματός του για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση και έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα.

Το μήνυμα Ρούτσι για δικαιοσύνη, για τις 57 ψυχές που έφυγαν, γίνεται όλο και πιο ηχηρό

Η φωνή του, δεν είναι απλώς μια φωνή πόνου. Είναι μια κραυγή που ηχεί σε όλη την Ελλάδα, μια απαίτηση για Δικαιοσύνη. Είναι η έκφραση της απόλυτης αποφασιστικότητας κόντρα σε ένα σύστημα που μοιάζει να τον κοροϊδεύει.

«Μέχρι τέλους», λέει ο πατέρας

H απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι δίνει το δικαίωμα μόνο της εξέτασης DNA και όχι τοξικολογικών εξετάσεων. Δηλαδή θα ξεθάψουν τους ανθρώπους χωρίς να κάνουν τους ελέγχους που ήταν υποχρεωμένοι εξαρχής να κάνουν.

Ένα «μέχρι τέλους» σκίζει τον αέρα και επιδιώκει να ξεσκεπάσει την αλήθεια που είναι θαμμένη μαζί με τα παιδιά τους.

Τι ζητά; Το αυτονόητο, το ανθρώπινο, το στοιχειώδες. Να μάθει γιατί το παιδί του χάθηκε με αυτόν τον φρικτό τρόπο. Η απόγνωση του Πάνου Ρούτσι δεν είναι μεμονωμένη. Είναι η συμπυκνωμένη οδύνη όλων των γονέων, όλων των συγγενών που είδαν τα παιδιά τους να χάνονται σε μια ανείπωτη τραγωδία, σε ένα έγκλημα για το οποίο ακόμα δεν έχουν βρει δικαίωση. Είναι η οργή μιας ολόκληρης κοινωνίας που παρακολουθεί αμήχανη και θυμωμένη.

Ανυπέρβλητη θέληση

Είναι παράλληλα η στιγμή που η Δικαιοσύνη θα δώσει την ευκαιρία -από τη στιγμή που τα τοξικολογικά ευρήματα θα μπουν στον φάκελο-, να φωτιστεί κάθε σκοτεινή πλευρά, κάθε αιτία, κάθε ευθύνη.

Η εκταφή του σώματος και η διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό της χημικής σύνθεσης του άγνωστου καυσίμου, το οποίο ρητά εντοπίζει το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Ο Πάνος Ρούτσι γνωρίζει το ρίσκο. Το βλέμμα του, βαθύ και σταθερό, δεν δείχνει φόβο, αλλά ανυπέρβλητη θέληση. Ο αγώνας του είναι πολυσχιδής. Αφορά τη θεμελιώδη αρχή «όλα στο φως». Που επιτάσσει οτι η αλήθεια δεν συγκαλύπτεται με μισές αποφάσεις. Ότι η μνήμη των 57 ψυχών δεν μπορεί να γίνει υποσημείωση σε μια δικογραφία.

Κάθε βήμα προς την εκπλήρωση του αιτήματός του δεν είναι μια νίκη του ιδίου, αλλά μια νίκη για την ακεραιότητα της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Είναι η απόδειξη ότι η αγάπη ενός πατέρα, όταν μετατρέπεται σε αγώνα, μπορεί να λυγίσει και τα πιο σκληρά τείχη.

Δεν θα κάνει πίσω. Θα φτάσει «μέχρι τέλους». Και σε αυτόν τον αγώνα, δεν είναι μόνος. Η καρδιά της Ελλάδας, η καρδιά που ακόμα πονάει για τα Τέμπη, χτυπάει μαζί με τη δική του.

Συγκινητική εξαίρεση

Η απεργία πείνας, ως ακραία μορφή διαμαρτυρίας, συχνά συγκλονίζει την κοινή γνώμη, ειδικά όταν αφορά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιοσύνης ή κοινωνικής ευαισθησίας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, λόγω της φύσης της πράξης, πολλές απεργίες πείνας προέρχονται από κρατούμενους για ζητήματα που αφορούν τη μεταχείρισή τους, τα δικαιώματά τους ή την άρνηση κατηγοριών. Ωστόσο, η περίπτωση του Πάνου Ρούτσι ως πολίτη και πατέρα θύματος για ένα αίτημα Δικαιοσύνης, αποτελεί μια σπάνια και ιδιαίτερα συγκινητική εξαίρεση με μεγάλη κοινωνική απήχηση.

Wall Street
Wall Street: Η αγορά εργασίας στο «μικροσκόπιο»

Wall Street: Η αγορά εργασίας στο «μικροσκόπιο»

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστκή Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία
Μυστήριο 29.09.25

Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστκή Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία

Ένα Stradivarius του 1709, που ανήκε στην οικογένεια Μέντελσον και θεωρούνταν κλεμμένο από τους Ναζί, εντοπίστηκε στην Ιαπωνία με άλλο όνομα, μετά από έρευνα που αποκάλυψε την αληθινή του ταυτότητα

Σύνταξη
Ζοζέπ Μπορέλ: «Όχι η Τουρκία στο SAFE» – «Το απόλυτα ελάχιστο» έχει κάνει η Ευρώπη για τη Γάζα
Εκτιμήσεις 29.09.25

«Όχι η Τουρκία στο SAFE» λέει ο Ζοζέπ Μπορέλ - «Το απόλυτα ελάχιστο» έχει κάνει η Ευρώπη για τη Γάζα

«Τα ευρωπαϊκά χρήματα θα ήταν λογικό να χρηματοδοτούν τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη» δηλώνει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο πρώην ύπατος εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική και ασφάλεια της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ

Μαρία Βασιλείου
Στην «εποχή των τεράτων» – Η Ευρώπη αντιμέτωπη με την Ακροδεξιά και τον Ντόναλντ Τραμπ
Σε Συμπληγάδες 29.09.25

Στην «εποχή των τεράτων» – Η Ευρώπη αντιμέτωπη με την Ακροδεξιά και τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο ιδεολογικός «πόλεμος» του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, η υφέρπουσα πολιτική «άλωση» της Ευρώπης από την Ακροδεξιά και οι πολιτικές συνευθύνες στην ελλειμματικής ηγεσίας ΕΕ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η λατρεία για τον Σαρλ ντε Γκολ επεκτείνεται – Γιατί έγινε πρότυπο για Πούτιν, Βανς και Όρμπαν
«Εθνικό μεγαλείο» 29.09.25

Η λατρεία για τον Σαρλ ντε Γκολ επεκτείνεται – Γιατί έγινε πρότυπο για Πούτιν, Βανς και Όρμπαν

Η επιρροή του στρατηγού Σαρλ ντε Γκολ, που διαμόρφωσε την 5η Γαλλική Δημοκρατία, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Και τον επικαλούνται σχεδόν όλοι...

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μίσιγκαν: Αυτός είναι ο δράστης της δολοφονίας – Βετεράνος πεζοναύτης του πολέμου του Ιράκ
Κόσμος 29.09.25

Αυτός είναι ο δράστης της δολοφονίας στο Μίσιγκαν - Βετεράνος πεζοναύτης του πολέμου του Ιράκ

Ως ένας βετεράνος πεζοναύτης που πολέμησε στο Ιράκ από το 2004 έως το 2008 αναγνωρίστηκε ο δράστης της πολύνεκρης επίθεσης σε εκκλησία στο Μίσιγκαν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τζένιφερ Λόρενς στο Σαν Σεμπαστιάν: Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι ξεκάθαρα γενοκτονία
Βίντεο 29.09.25

Τζένιφερ Λόρενς στο Σαν Σεμπαστιάν: Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι ξεκάθαρα γενοκτονία

«Με στενοχωρεί η έλλειψη σεβασμού στον δημόσιο λόγο της αμερικανικής πολιτικής σήμερα και το πώς αυτό θα γίνει το ‘φυσιολογικό’ για τα παιδιά. Θα είναι φυσιολογικό ότι οι πολιτικοί λένε ψέματα», είπε η Τζένιφερ Λόρενς

Σύνταξη
Συναλλαγές: Το γλωσσάρι της νέας οικονομίας: 10+1 νέες λέξεις που προκαλούν σύγχυση στην καθημερινότητα
Ψηφιακή εποχή 29.09.25

Το γλωσσάρι της νέας οικονομίας: 10+1 νέες λέξεις που προκαλούν σύγχυση στις καθημερινές συναλλαγές

Όλες οι συναλλαγές που γίνονται ψηφιακά καταλήγουν στην κίνηση φυσικού χρήματος μεταξύ των παρόχων συναλλαγών, των διατραπεζικών συστημάτων, των τραπεζών και των κεντρικών τραπεζών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Η επαγγελματική εκπαίδευση σε κρίση: Η ΕΕ ξεμένει από εκπαιδευτές – Γκρίζο το τοπίο στην Ελλάδα
Έρευνα CEDEFOP 29.09.25

Η επαγγελματική εκπαίδευση σε κρίση: Η ΕΕ ξεμένει από εκπαιδευτές – Γκρίζο το τοπίο στην Ελλάδα

Η επαγγελματική εκπαίδευση-κατάρτιση προβάλλεται ως το «φάρμακο» που θα αναβαθμίσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Όμως το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι βαθιά απαξιωμένο. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΗΠΑ: Οι αρχές του Όρεγκον κατέθεσαν αγωγή για να εμποδίσουν την ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ
Κόσμος 29.09.25

ΗΠΑ: Οι αρχές του Όρεγκον κατέθεσαν αγωγή για να εμποδίσουν την ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ

Την ώρα που οι αρχές της πολιτείας του Όρεγκον διαδηλώνουν μαζί με τους πολίτες ενάντια στην ανάπτυξη της Εθνοφρουράς, κατέθεσαν και αγωγή πως δεν συντρέχει λόγος για την παρουσία της.

Σύνταξη
Μίσιγκαν: Δέκα πιστούς πυροβόλησε ο δράστης στην εκκλησία – Πέντε νεκροί
Κόσμος 29.09.25

Δέκα πιστούς πυροβόλησε ο δράστης στην εκκλησία στο Μίσιγκαν - Πέντε νεκροί

Πέντε μέχρι στιγμής άτομα έχουν βρεθεί νεκρά μέσα στην καμένη εκκλησία Μορμόνων του Μίσιγκαν. Ο δράστης ήταν πρώην αμερικανός πεζοναύτης με τετραετή θητεία στο Ιράκ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δύο νεκροί από την πτώση αεροπλάνου στο Χιούστον του Τέξας [βίντεο]
Κόσμος 29.09.25

Δύο νεκροί από την πτώση αεροπλάνου στο Χιούστον του Τέξας [βίντεο]

Λίγο μετά την απογείωση, ένα δικινητήριο Cessna αντιμετώπισε μηχανικά προβλήματα, με τον πιλότο να προσπαθεί να στρίψει πίσω στο αεροδρόμιο χωρίς όμως να μπορέσει να γλιτώσει την πτώση του αεροπλάνου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βόρεια Κορέα: «Επιτυχημένο» το ταξίδι της ΥΠΕΞ στην Κίνα – Μυστικοπάθεια για το περιεχόμενο των συνομιλιών
Βόρεια Κορέα 29.09.25

«Επιτυχημένο» το ταξίδι της ΥΠΕΞ της Πιονγιάνγκ στην Κίνα - Μυστικοπάθεια για το περιεχόμενο των συνομιλιών

Η Πιονγιάνγκ ανέφερε πως οι υπουργοί Εξωτερικών Βόρειας Κορέας και Κίνας συμφώνησαν για όλα τα ζητήματα που είχαν στην ατζέντα τους, χωρίς σαφή αναφορά των θεμάτων που τέθηκαν επί τάπητος

Σύνταξη
Quantum Ink: To «κβαντικό μελάνι» φέρνει τη νυχτερινή όραση της επόμενης γενιάς
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 29.09.25

To «κβαντικό μελάνι» φέρνει τη νυχτερινή όραση της επόμενης γενιάς

Οι κατασκευαστές καμερών υπερύθρων αντιμετωπίζουν ένα αυξανόμενο πρόβλημα: Τα τοξικά βαρέα μέταλλα. Το «κβαντικό μελάνι» έρχεται να λύσει το πρόβλημα με οικολογικά φιλικούς κβαντικούς κρυστάλλους.

Σύνταξη
