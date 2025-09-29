Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, πατέρα θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, για την ικανοποίηση του αιτήματός του για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση και έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα.

Το μήνυμα Ρούτσι για δικαιοσύνη, για τις 57 ψυχές που έφυγαν, γίνεται όλο και πιο ηχηρό

Η φωνή του, δεν είναι απλώς μια φωνή πόνου. Είναι μια κραυγή που ηχεί σε όλη την Ελλάδα, μια απαίτηση για Δικαιοσύνη. Είναι η έκφραση της απόλυτης αποφασιστικότητας κόντρα σε ένα σύστημα που μοιάζει να τον κοροϊδεύει.

«Μέχρι τέλους», λέει ο πατέρας

H απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι δίνει το δικαίωμα μόνο της εξέτασης DNA και όχι τοξικολογικών εξετάσεων. Δηλαδή θα ξεθάψουν τους ανθρώπους χωρίς να κάνουν τους ελέγχους που ήταν υποχρεωμένοι εξαρχής να κάνουν.

Ένα «μέχρι τέλους» σκίζει τον αέρα και επιδιώκει να ξεσκεπάσει την αλήθεια που είναι θαμμένη μαζί με τα παιδιά τους.

Τι ζητά; Το αυτονόητο, το ανθρώπινο, το στοιχειώδες. Να μάθει γιατί το παιδί του χάθηκε με αυτόν τον φρικτό τρόπο. Η απόγνωση του Πάνου Ρούτσι δεν είναι μεμονωμένη. Είναι η συμπυκνωμένη οδύνη όλων των γονέων, όλων των συγγενών που είδαν τα παιδιά τους να χάνονται σε μια ανείπωτη τραγωδία, σε ένα έγκλημα για το οποίο ακόμα δεν έχουν βρει δικαίωση. Είναι η οργή μιας ολόκληρης κοινωνίας που παρακολουθεί αμήχανη και θυμωμένη.

Ανυπέρβλητη θέληση

Είναι παράλληλα η στιγμή που η Δικαιοσύνη θα δώσει την ευκαιρία -από τη στιγμή που τα τοξικολογικά ευρήματα θα μπουν στον φάκελο-, να φωτιστεί κάθε σκοτεινή πλευρά, κάθε αιτία, κάθε ευθύνη.

Η εκταφή του σώματος και η διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό της χημικής σύνθεσης του άγνωστου καυσίμου, το οποίο ρητά εντοπίζει το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Ο Πάνος Ρούτσι γνωρίζει το ρίσκο. Το βλέμμα του, βαθύ και σταθερό, δεν δείχνει φόβο, αλλά ανυπέρβλητη θέληση. Ο αγώνας του είναι πολυσχιδής. Αφορά τη θεμελιώδη αρχή «όλα στο φως». Που επιτάσσει οτι η αλήθεια δεν συγκαλύπτεται με μισές αποφάσεις. Ότι η μνήμη των 57 ψυχών δεν μπορεί να γίνει υποσημείωση σε μια δικογραφία.

Κάθε βήμα προς την εκπλήρωση του αιτήματός του δεν είναι μια νίκη του ιδίου, αλλά μια νίκη για την ακεραιότητα της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Είναι η απόδειξη ότι η αγάπη ενός πατέρα, όταν μετατρέπεται σε αγώνα, μπορεί να λυγίσει και τα πιο σκληρά τείχη.

Δεν θα κάνει πίσω. Θα φτάσει «μέχρι τέλους». Και σε αυτόν τον αγώνα, δεν είναι μόνος. Η καρδιά της Ελλάδας, η καρδιά που ακόμα πονάει για τα Τέμπη, χτυπάει μαζί με τη δική του.

Συγκινητική εξαίρεση

Η απεργία πείνας, ως ακραία μορφή διαμαρτυρίας, συχνά συγκλονίζει την κοινή γνώμη, ειδικά όταν αφορά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιοσύνης ή κοινωνικής ευαισθησίας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, λόγω της φύσης της πράξης, πολλές απεργίες πείνας προέρχονται από κρατούμενους για ζητήματα που αφορούν τη μεταχείρισή τους, τα δικαιώματά τους ή την άρνηση κατηγοριών. Ωστόσο, η περίπτωση του Πάνου Ρούτσι ως πολίτη και πατέρα θύματος για ένα αίτημα Δικαιοσύνης, αποτελεί μια σπάνια και ιδιαίτερα συγκινητική εξαίρεση με μεγάλη κοινωνική απήχηση.