Όλα τα γκολ από τα παιχνίδια της Super League (vid)

Έξι από τις συνολικά επτά αναμετρήσεις της Super League ολοκληρώθηκαν το Σαββατοκύριακο (27-28/9) και εσείς έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε όλα τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα.

Η αρχή έγινε το Σάββατο με δύο παιχνίδια με πρώτο χρονικά αυτό στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο οποίο ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-2 του Λεβαδειακού και τον Τσικίνιο να πετυχαίνει δύο γκολ, εκ των οποίων το νικητήριο στο 90+6′. Το πρώτο τέρμα των Πειραιωτών είχε πετύχει ο Παναγιώτης Ρέτσος στο 43’ ενώ τα δύο γκολ για τους Βοιωτούς είχε σημειώσει ο Παλάσιος στο 58’ και ο Γκούμας στο 79’

Δείτε το 3-2 για τον Ολυμπιακό

Κι εδώ το 2-2

Το 2-1

Το 1-1

Και το 1-0

Λίγο πιο αργά Άρης και Πανσερραϊκός έμεναν στο 1-1 στην αναμέτρηση του Κλεάνθης Βικελίδης, με τους κιτρινόμαυρους να προηγούνται στο 44′ με τον Μόντσου και τους Σερραίους να ισοφαρίζουν με τον Αντρέι.

Στα τέσσερα παιχνίδια που έγιναν την Κυριακή (28/9) το πρώτο χρονικά έγινε στην OPAP Arena, με την ΑΕΚ να επικρατεί του Βόλου ΝΠΣ με 1-0 χάρη στο γκολ του Φραντζι Πιερό.

Λίγο αργότερα η Κηφισιά έπαιρνε μεγάλη νίκη μέσα στο Παγκρήτιο στάδιο επί του ΟΦΗ με 3-1, έχοντας τρεις διαφορετικούς σκόρερ (Παντελιάδης 39’, Τεττέτη 79’ και Πόμπο 90+4’).

Στην Τρίπολη, σε ένα ματς «ροντέο» υπό έντονη βροχόπτωση Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ ήρθαν ισόπαλοι με σκορ 3-3, στο πιο «χορταστικό» παιχνίδι της αγωνιστικής. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 7’ με τον Μακέντα, οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με τρία γκολ (Ντεσπόντοφ 21’πεν., Κωνσταντέλιας 27’ και Τσάλοφ 34’πεν.) όπως οι Αρκάδες απάντησαν με Εμμανουηλίδη και Τζοακίνι στο 45+2’ και το 74’ αντίστοιχα.

Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (28/9) ο Παναθηναϊκός πέτυχε την πρώτη του στο φετινό πρωτάθλημα μετά το 2-1 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο. Ο Γερεμέγεφ ήταν ο «λυτρωτής» των «πράσινων» στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Τετέ να έχει ισοφαρίσει για τους φιλοξενούμενους στο 57′, το 1-0 που είχε κάνει για τους γηπεδούχους ο Αγκίρε.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (29/9) με το Ατρόμητος – ΑΕΛ στο Περιστέρι που κάνει σέντρα στις 18:00.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 27/9

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2

Άρης – Πανσερραϊκός

Κυριακή 28/9

ΑΕΚ – Βόλος ΝΠΣ 1-0

ΟΦΗ – Κηφισιά 1-3

Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ 3-3

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-2

Δευτέρα 29/9

Ατρόμητος – ΑΕΛ 18:00

Η βαθμολογία της Super League

Το πρόγραμμα της επόμενης (6η) αγωνιστικής

Σάββατο 4/10

Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 18:00

ΟΦΗ – Άρης 18:30

ΑΕΛ – Βόλος ΝΠΣ 20:30

Κυριακή 5/10

Κηφισιά – ΑΕΚ 18:00

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 18:00

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 20:30

Παναθηναϊκός – Ατρόμητος 21:30