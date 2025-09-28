Το μπαρ που γιορτάζει τη σιδηροδρομική κληρονομιά

Αν περάσεις από εκεί, θα νομίζεις ότι είναι όπως κάθε άλλο αγγλικό μπαρ: λίγες μπίρες στο βαρέλι, κρασιά, ξηροί καρποί και τσιπς χωρίς ιδιαίτερο μενού.

Όμως οι τοίχοι αφηγούνται μια διαφορετική ιστορία.

Χάρτες πρώιμων σιδηροδρόμων, εκτυπώσεις ατμομηχανών και μια εντυπωσιακή τοιχογραφία της Locomotion No 1 αποκαλύπτουν ένα σπάνιο μυστικό: αυτό το ταπεινό μπαρ είναι το παλαιότερο που κατασκευάστηκε ειδικά για τους επιβάτες των σιδηροδρόμων.

Ένα μπαρ με ξεχωριστή αρχή

Χτισμένο το 1825 στο τέλος της γραμμής Yarm της Stockton and Darlington Railway, το Cleveland Bay δημιουργήθηκε με εντολή του Thomas Meynell, προέδρου της εταιρείας.

Σε αντίθεση με άλλα καταστήματα της εποχής, αυτή η παμπ δεν προορίζοταν για κατοικία ή πανδοχείο — σχεδιάστηκε από την αρχή για να εξυπηρετεί τους σιδηροδρομικούς επιβάτες και τους εργαζόμενους.

Ο ιδιοκτήτης, Peter Rafferty, που διαχειρίζεται το Cleveland Bay τα τελευταία 32 χρόνια, ανακάλυψε την ιστορική του σημασία μόλις πριν από μια δεκαετία, όταν τοπικοί λάτρεις της σιδηροδρομικής ιστορίας άρχισαν να ερευνούν τις ρίζες του.

«Άλλα μπαρ ισχυρίζονταν ότι ήταν τα πρώτα, αλλά οι γραμμές τους άνοιξαν αργότερα», θυμάται. «Καταλάβαμε ότι το δικό μας είναι παλαιότερο».

Παράδοση και αυθεντικότητα

Παρά την ιστορική του αναγνώριση, το Cleveland Bay παραμένει ένα παραδοσιακό «κουτούκι».

«Στο Yarm κάθε μπαρ έχει μαχαίρι και πιρούνι σε κάθε τραπέζι. Εμείς παραμένουμε κλασικό ποτοπωλείο», λέει ο Rafferty.

Ωστόσο, η λίστα Grade II σημαίνει ότι το Cleveland Bay προσελκύει τώρα ανθρώπους που ενθουσιάζονται με τους σιδηρόδρομους, ανθρώπους από όλο τον κόσμο, που φωτογραφίζουν και μελετούν την ιστορία του.

Η σημασία της διατήρησης

Η ανακήρυξη του Cleveland Bay ως διατηρητέου έγινε από το Historic England, στο πλαίσιο των εορτασμών των 200 ετών από τη λειτουργία της Stockton and Darlington Railway, της πρώτης δημόσιας σιδηροδρομικής γραμμής στον κόσμο.

Ο Rafferty εκφράζει τη χαρά του: «Το μπαρ δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου σε 200 χρόνια. Η ίδια διάταξη μπαρ, lounge και snug παραμένει. Η προστασία αυτή εξασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να υπάρχει χωρίς παρεμβάσεις».

Πηγή: ot.gr