Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
28.09.2025 | 08:46
Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας λόγω αγώνων δρόμου
Το μπαρ που γιορτάζει τη σιδηροδρομική κληρονομιά
Planet Travel 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:30

Το μπαρ που γιορτάζει τη σιδηροδρομική κληρονομιά

Το ιστορικό Cleveland Bay στο Stockton τιμάται ως το πρώτο μπαρ που χτίστηκε αποκλειστικά για τους επιβάτες των σιδηροδρόμων

Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη
A
A
Γιατί μας μελαγχολούν οι Κυριακές; Έτσι θα τις απολαύσουμε ξανά

Γιατί μας μελαγχολούν οι Κυριακές; Έτσι θα τις απολαύσουμε ξανά

Αν περάσεις από εκεί, θα νομίζεις ότι είναι όπως κάθε άλλο αγγλικό μπαρ: λίγες μπίρες στο βαρέλι, κρασιά, ξηροί καρποί και τσιπς χωρίς ιδιαίτερο μενού.

Όμως οι τοίχοι αφηγούνται μια διαφορετική ιστορία.

Χάρτες πρώιμων σιδηροδρόμων, εκτυπώσεις ατμομηχανών και μια εντυπωσιακή τοιχογραφία της Locomotion No 1 αποκαλύπτουν ένα σπάνιο μυστικό: αυτό το ταπεινό μπαρ είναι το παλαιότερο που κατασκευάστηκε ειδικά για τους επιβάτες των σιδηροδρόμων.

Ένα μπαρ με ξεχωριστή αρχή

Χτισμένο το 1825 στο τέλος της γραμμής Yarm της Stockton and Darlington Railway, το Cleveland Bay δημιουργήθηκε με εντολή του Thomas Meynell, προέδρου της εταιρείας.

Σε αντίθεση με άλλα καταστήματα της εποχής, αυτή η παμπ δεν προορίζοταν για κατοικία ή πανδοχείο — σχεδιάστηκε από την αρχή για να εξυπηρετεί τους σιδηροδρομικούς επιβάτες και τους εργαζόμενους.

Ο ιδιοκτήτης, Peter Rafferty, που διαχειρίζεται το Cleveland Bay τα τελευταία 32 χρόνια, ανακάλυψε την ιστορική του σημασία μόλις πριν από μια δεκαετία, όταν τοπικοί λάτρεις της σιδηροδρομικής ιστορίας άρχισαν να ερευνούν τις ρίζες του.

«Άλλα μπαρ ισχυρίζονταν ότι ήταν τα πρώτα, αλλά οι γραμμές τους άνοιξαν αργότερα», θυμάται. «Καταλάβαμε ότι το δικό μας είναι παλαιότερο».

Παράδοση και αυθεντικότητα

Παρά την ιστορική του αναγνώριση, το Cleveland Bay παραμένει ένα παραδοσιακό «κουτούκι».

«Στο Yarm κάθε μπαρ έχει μαχαίρι και πιρούνι σε κάθε τραπέζι. Εμείς παραμένουμε κλασικό ποτοπωλείο», λέει ο Rafferty.

Ωστόσο, η λίστα Grade II σημαίνει ότι το Cleveland Bay προσελκύει τώρα ανθρώπους που ενθουσιάζονται με τους σιδηρόδρομους, ανθρώπους από όλο τον κόσμο, που φωτογραφίζουν και μελετούν την ιστορία του.

Η σημασία της διατήρησης

Η ανακήρυξη του Cleveland Bay ως διατηρητέου έγινε από το Historic England, στο πλαίσιο των εορτασμών των 200 ετών από τη λειτουργία της Stockton and Darlington Railway, της πρώτης δημόσιας σιδηροδρομικής γραμμής στον κόσμο.

Ο Rafferty εκφράζει τη χαρά του: «Το μπαρ δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου σε 200 χρόνια. Η ίδια διάταξη μπαρ, lounge και snug παραμένει. Η προστασία αυτή εξασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να υπάρχει χωρίς παρεμβάσεις».

Πηγή: ot.gr

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Στην κόψη του…ξυριαφιού – Ποια κονδύλια κινδυνεύουν

Ταμείο Ανάκαμψης: Στην κόψη του…ξυριαφιού – Ποια κονδύλια κινδυνεύουν

Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Τρόφιμα: 2+1 «αγκάθια» για τη βιομηχανία τροφίμων

Τρόφιμα: 2+1 «αγκάθια» για τη βιομηχανία τροφίμων

Time Out 2025: Αυτή είναι η πιο κουλ γειτονιά στον κόσμο σήμερα (που εκθρόνισε το Λονδίνο)
Βαλίτσα 27.09.25

Time Out 2025: Αυτή είναι η πιο κουλ γειτονιά στον κόσμο σήμερα (που εκθρόνισε το Λονδίνο)

Η κατάταξη του Time Out με τις πιο κουλ γειτονιές ανά τον κόσμο βασίζεται σε κριτήρια όπως η κουλτούρα, η κοινότητα, η βιωσιμότητα, το φαγητό και, κυρίως, «αυτή η δυσδιάκριτη αίσθηση του Τώρα»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Σουηδία μπορεί πλέον να «συνταγογραφηθεί» για διακοπές με έμφαση στην ψυχική ηρεμία
Planet Travel 23.09.25

Η Σουηδία μπορεί πλέον να «συνταγογραφηθεί» για διακοπές με έμφαση στην ψυχική ηρεμία

Μια αρκετά επιτυχημένη τουριστική καμπάνια η οποία στοχεύει στους «σκασμένους» από την υπερεργασία ευρωπαίους, έκανε δυνατό άνοιγμα στην Σουηδία η οποία στοχεύει ήδη τους γείτονές της Βρετανούς

Σύνταξη
Ο σεφ Μάρκο Πιερ Γουάιτ και η γαστρονομική επανάσταση της Βρετανίας στα 90s – Aπό τις gastropub στα Wagamama
Resto-κουλτούρα 22.09.25

Ο σεφ Μάρκο Πιερ Γουάιτ και η γαστρονομική επανάσταση της Βρετανίας στα 90s - Aπό τις gastropub στα Wagamama

Στο βιβλίο Blood, Sweat and Asparagus Spears, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Μάρκο Πιερ Γουάιτ, ο Άντριου Τουρβίλ παρουσιάζει πώς η εστιατορική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου πέρασε από το «άνοστο φαγητό» στο καινοτόμο λάιφσταϊλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο νέος σταθμός μετρό της Νάπολης του Anish Kapoor αντανακλά το «τι σημαίνει πραγματικά να πηγαίνεις υπόγεια»
Εκθαμβωτικό 16.09.25

Ο νέος σταθμός μετρό της Νάπολης του Anish Kapoor αντανακλά το «τι σημαίνει πραγματικά να πηγαίνεις υπόγεια»

Ο νέος σταθμός μετρό της Νάπολης του Βρετανού γλύπτη, Anish Kapoor, συνδυάζει την τέχνη με την αρχιτεκτονική, δημιουργώντας παράλληλα ένα σημαντικό έργο υποδομής για την πόλη της νότιας Ιταλίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Υπερτουρισμός: Η αθόρυβη γοητεία της αυθεντικότητας παραμερίζει τα hotspots – Η λίστα του 2026
Υπερτουρισμός 10.09.25

Η αθόρυβη γοητεία της αυθεντικότητας παραμερίζει τα τουριστικά hotspots - Η λίστα του 2026

Όλο και πιο πολλοί Ευρωπαίοι ψάχνουν για ήσυχες διακοπές την ώρα που ο υπερτουρισμός καταστρέφει δημοφιλείς προορισμούς και η κλιματική αλλαγή απειλεί τον άλλοτε εκ των ων ουκ άνευ «καυτό» Νότο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τα 5 αγαπημένα (και ψαγμένα) μέρη που μπορεί να δει κανείς τον Σεθ Ρόγκεν στο Λος Άντζελες
La La Land 10.09.25

Τα 5 αγαπημένα (και ψαγμένα) μέρη που μπορεί να δει κανείς τον Σεθ Ρόγκεν στο Λος Άντζελες

Μετά από σχεδόν 30 χρόνια στο Λος Άντζελες, ο σταρ των ταινιών «The Studio» και «Platonic» έχει αρχίσει να αγαπάει την εξερεύνηση των λιγότερο λαμπερών γωνιών της υιοθετημένης πατρίδας του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μυστικά και αναμνήσεις μέσα στο εστιατόριο του Χόλιγουντ όπου τρώνε όλοι οι σταρ εδώ και 60 χρόνια
Καρό τραπεζομάντιλο 10.09.25

Μυστικά και αναμνήσεις μέσα στο εστιατόριο του Χόλιγουντ όπου τρώνε όλοι οι σταρ εδώ και 60 χρόνια

Στο μπαρ του Dan Tana’s οι γονείς της Ντρου Μπάριμορ της άλλαζαν πάνες, ενώ οι Μέριλιν Μονρόε, Τζέιμς Ντιν, Φρανκ Σινάτρα και Τζακ Νίκολσον ήταν μόνιμοι θαμώνες του. Όλο το Χόλιγουντ πέρασε από τα τραπέζια του και ο λόγος δεν ήταν μόνο το θρυλικό κοτόπουλο-παρμεζάνα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις για να επισκεφθείτε το φθινόπωρο
Planet Travel 03.09.25

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις για να επισκεφθείτε το φθινόπωρο

Προορισμοί για εμπειρία σε μεγάλη πόλη, για μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες ή για ένα γραφικό φθινόπωρο - Οι πόλεις όπου αυτή η εποχή του χρόνου προσφέρει όμορφα τοπία και μια διαφορετική κουλτούρα

Σύνταξη
