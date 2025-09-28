Φωτογραφίες-ντοκουμέντα του 40χρονου που κατήγγειλε αστυνομικό για απαγωγή και ξυλοδαρμό – «Έχω πάθει σοκ»
Φωτογραφίες είδαν το φως της δημοσιότητας από τον 40χρονο που κατήγγειλε αστυνομικό για βίαιη συμπεριφορά, στην Ξάνθη
Ακόμα ένα περιστατικό αστυνομικής βίας σημειώθηκε, αυτή τη φορά στην Ξάνθη, όταν αστυνομικός απήγαγε, ξυλοκόπησε και εγκατέλειψε 40χρονο πολίτη, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει το θύμα. Φωτογραφίες του 40χρονου είδαν το φως της δημοσιότητας.
Ο αστυνομικός συνελήφθη χθες, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, παράνομης κατακράτησης και της σωματικής βλάβης.
Το περιστατικό στην Ξάνθη και οι φωτογραφίες του 40χρονου
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο αστυνομικός φέρεται να προσέγγισε στην περιοχή του Σουνίου έναν 40χρονο, τον οποίο σύμφωνα με την εξοργιστική δικαιολογία του, πέρασε για παράτυπο μετανάστη. Του πέρασε χειροπέδες, τον έβαλε μέσα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του και τον μετέφερε σε απομονωμένο χωράφι στο Σέλερο, όπου τον ξυλοκόπησε άγρια και τον εγκατέλειψε.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες μάλιστα, όταν έγιναν όλα ο αστυνομικός ήταν εκτός υπηρεσίας.
Το θύμα, ομογενής που ζει στη Γερμανία, είχε επιστρέψει στην Ξάνθη για να επισκεφθεί τους γονείς του. Είναι διπλής υπηκοότητας (ελληνικής και γερμανικής) και μάλιστα πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας, κάτι που κάνει την επικοινωνία δύσκολη, αφού δεν μιλά καλά ελληνικά και έχει προβλήματα ακοής.
«Έχω πάθει σοκ. Δεν θα περνούσε ποτέ από το μυαλό μου ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Είμαι βαθιά στεναχωρημένος και προσπαθώ να συνέλθω», είπε το θύμα στις «Εξελίξεις Τώρα».
Στην εκπομπή μίλησε και ο δικηγόρος του θύματος.
«Έχουμε καταθέσει ήδη μήνυση. Δεν ήταν περιπολικό αλλά SUV. Δεν έχουμε άλλη απάντηση αυτή τη στιγμή. Στις 7 το απόγευμα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και αναμένουμε τις εξελίξεις».
