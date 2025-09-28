«Έξυπνο γάντι»: Κόστισε στο υπουργείο Υγείας 3 εκατομμύρια – Η Ομοσπονδία Κωφών αμφισβητεί τη χρησιμότητά του

Το υπουργείο Υγείας δαπάνησε 3 εκατ. ευρώ για να προμηθευθεί το έξυπνο γάντι, μια συσκευή που «μεταφράζει» τη νοηματική γλώσσα. Ωστόσο, η Ομοσπονδία Κωφών αμφισβητεί τη χρησιμότητά του, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρξε και σχετική διαβούλευση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα» του Mega, η Ομοσπονδία Κωφών καταγγέλλει το υπουργείο Υγείας γιατί δεν διαβουλεύθηκε μαζί της.

Πριν από λίγες εβδομάδες το υπουργείο Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα ένα έργο που αφορά το έξυπνο γάντι. Πρόκειται για την προμήθεια συσκευών τεχνολογίας υποβοηθουμένης επικοινωνίας, τύπου έξυπνου γαντιού.

Το έξυπνο γάντι είναι ένα εργαλείο που πολλοί υποστηρίζουν πως θα βοηθήσει τους κωφούς. Πρόκειται για ένα γάντι το οποίο φοράει ο κωφός στο χέρι του, μιλάει στη νοηματική και αυτό μεταφέρει τα λόγια.

Το έργο κόστισε 3 εκατ. ευρώ ωστόσο, η Ομοσπονδία Κωφών «αδειάζει» το υπουργείο.

Επιστολή προς το υπουργείο

Με επιστολή της προς το υπουργείο Υγείας απάντησε πως η ελληνική νοηματική γλώσσα ως πλήρης και φυσική γλώσσα δεν μπορεί να αποδοθεί μέσω τέτοιων συσκευών και πως τα έξυπνα γάντια δεν διασφαλίζουν αμφίδρομη επικοινωνία.

Επίσης, προβληματίζει την Ομοσπονδία το γεγονός ότι δεν υπήρξε κάποια διαβούλευση πριν ληφθεί η σχετική απόφαση.

Η συνάντηση που έγινε μεταξύ Άδωνι Γεωργιάδη και της Ομοσπονδίας Κωφών αφορούσε απλώς την ανακοίνωση της απόφασης, αναφέρουν.

Οι «Εξελίξεις Τώρα» επικοινώνησαν με το υπουργείο Υγείας. Πηγές του υπουργείου ανέφεραν στην εκπομπή πως αρχικά είχε γίνει ένας εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ του υπουργού και της Ομοσπονδίας Κωφών και η Ομοσπονδία ζήτησε κάποια πράγματα για τα οποία θα επιληφθεί το υπουργείο.

Αυτό αφορά ωστόσο, άλλα εργαλεία και όχι το έξυπνο γάντι.