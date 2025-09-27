Υποψήφιος καλύτερος Ασιάτης ποδοσφαιριστής ο Ταρέμι (pic)
Ο Μέχντι Ταρέμι συνεχίζει φέτος από όπου σταμάτησε την περσινή σεζόν, χάρη στην οποία είναι πλέον υποψήφιος για το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή στην Ασία.
- Επιχείρηση σύλληψης του λύκου στη Χαλκιδική – Οι πιθανότητες παγίδευσης ή θήρευσης
- Πανικός - Επίθεση ισραηλινού drone την ώρα που συνεργείο του Al Jazeera έπαιρνε συνεντεύξεις στη Γάζα
- Εργαζόμενος έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από προϊστάμενό του - Τι καταγγέλλει
- Κάρπαθος: Νεκρός Άγγλος τουρίστας που είχε εξαφανιστεί από τον Ιούνιο – Κυνηγοί εντόπισαν την σορό
Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Μέχντι Ταρέμι στις 31 Αυγούστου για να ενισχύσει την επίθεσή του με έναν ακόμα top-class σέντερ φορ και για να πλαισιώσει τους Ελ Κααμπί – Γιάρεμτσουκ.
Ο Ιρανός φορ σκόραρε δις στο ντεμπούτο του απέναντι στον Πανσερραϊκό και από τότε έχει σκοράρει άλλα δύο γκολ με τον Αστέρα στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson. Ο Ταρέμι είναι τώρα υποψήφιος για το βραβείο του καλύτερου Ασιάτη ποδοσφαιριστή για το 2025.
Την περσινή χρονιά με την φανέλα της Ίντερ είχε σε 43 ματς, τρία γκολ και επτά ασίστ, ενώ έφτασε μέχρι τον τελικό του Champions League, του έδωσαν μια θέση ανάμεσα στους υποψηφίους για το βραβείο «Καλύτερος Ασιάτης του εξωτερικού», στα φετινά AFC Awards Riyadh 2025.
Υποψήφιοι για το βραβείο είναι επίσης και οι Τακεφούσα Κούμπο της Ρεάλ Σοσιεδάδ και Λι Κανγκ-Ιν της Παρί Σεν Ζερμέν που πέτυχε το γκολ στο ευρωπαϊκό Super Cup απέναντι στην Τότεναμ.
H τελετή αναμένεται να είναι άκρως φαντασμαγορική, με την συμμετοχή των κορυφαίων του ποδοσφαίρου της Ασίας, ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από το YouTube κανάλι της AFC.
Η σχετική ανάρτηση
𝐀𝐅𝐂 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐘𝐞𝐚𝐫
🇲🇾 Arif Aiman
🇶🇦 Akram Afif
🇸🇦 Salem Al Dawsari
𝐀𝐅𝐂 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧’𝐬 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐘𝐞𝐚𝐫
🇦🇺 Holly McNamara
🇨🇳 Wang Shuang
🇯🇵 Hana Takahashi
AFC announces nominees for #AFCAwards2025 in 🇸🇦 Riyadh which are set to take place… pic.twitter.com/ie0DOYrz7Z
— AFC (@theafcdotcom) September 25, 2025
- Μόνο ο κόσμος του Ολυμπιακού – Ανακοινώθηκε 14ο συνεχόμενο sold out στο Καραϊσκάκη
- LIVE: Ολυμπιακός – Λεβαδειακός
- Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-1: Οι «μέλισσες»… βύθισαν κι άλλο τους «κόκκινους διαβόλους»
- LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης
- Ολυμπιακός: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό: Πολλά τα νέα πρόσωπα (pic)
- Ο Λανουά έστησε τους υποψήφιους διεθνείς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις