Υποψήφιος καλύτερος Ασιάτης ποδοσφαιριστής ο Ταρέμι (pic)

Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Μέχντι Ταρέμι στις 31 Αυγούστου για να ενισχύσει την επίθεσή του με έναν ακόμα top-class σέντερ φορ και για να πλαισιώσει τους Ελ Κααμπί – Γιάρεμτσουκ.

Ο Ιρανός φορ σκόραρε δις στο ντεμπούτο του απέναντι στον Πανσερραϊκό και από τότε έχει σκοράρει άλλα δύο γκολ με τον Αστέρα στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson. Ο Ταρέμι είναι τώρα υποψήφιος για το βραβείο του καλύτερου Ασιάτη ποδοσφαιριστή για το 2025.

Την περσινή χρονιά με την φανέλα της Ίντερ είχε σε 43 ματς, τρία γκολ και επτά ασίστ, ενώ έφτασε μέχρι τον τελικό του Champions League, του έδωσαν μια θέση ανάμεσα στους υποψηφίους για το βραβείο «Καλύτερος Ασιάτης του εξωτερικού», στα φετινά AFC Awards Riyadh 2025.

Υποψήφιοι για το βραβείο είναι επίσης και οι Τακεφούσα Κούμπο της Ρεάλ Σοσιεδάδ και Λι Κανγκ-Ιν της Παρί Σεν Ζερμέν που πέτυχε το γκολ στο ευρωπαϊκό Super Cup απέναντι στην Τότεναμ.

H τελετή αναμένεται να είναι άκρως φαντασμαγορική, με την συμμετοχή των κορυφαίων του ποδοσφαίρου της Ασίας, ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από το YouTube κανάλι της AFC.

