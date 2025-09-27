Μεγάλη Εικόνα: Οι πολιτικές εξελίξεις στο μικροσκόπιο
Η Μεγάλη Εικόνα με τη Νίκη Λυμπεράκη έρχεται τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στις 00.30 στο MEGA, αναλύοντας όλα τα κρίσιμα ζητήματα που διαμορφώνουν την επικαιρότητα.
Οι καταιγιστικές πολιτικές εξελίξεις μπαίνουν στο επίκεντρο της εκπομπής «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη, τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στις 00:30, στο MEGA.
Με τα ελληνοτουρκικά να επανέρχονται δυναμικά στον δημόσιο διάλογο, την εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση των Τεμπών να ανοίγουν νέα μέτωπα πολιτικής αντιπαράθεσης, η «Μεγάλη Εικόνα» αναλύει σε βάθος όλα τα κρίσιμα ζητήματα που διαμορφώνουν την τρέχουσα επικαιρότητα.
Στο πάνελ της συζήτησης συμμετέχουν πολιτικοί, δημοσιογράφοι και αναλυτές με σκοπό να φωτίσουν την ουσία των γεγονότων.
«ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ» ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 00:30
#MegaliEikona
