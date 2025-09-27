Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
27.09.2025 | 13:42
Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη
Ο ευτυχισμένος σκυλάκος Τζίμης με το αναπηρικό του αμαξίδιο
Pet Stories 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:36

Ο ευτυχισμένος σκυλάκος Τζίμης με το αναπηρικό του αμαξίδιο

Ο Τζίμης δίνει μαθήματα ζωής. Τι έγινε που παρέλυσαν τα δύο πίσω ποδαράκια του; Έχει το αναπηρικό του καροτσάκι και πάει παντού με την αγαπημένη του «μαμά».

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ο Τζίμης ήταν κουταβάκι όταν τον βρήκε η κα Άντζελα Ράπτη σε ένα χωράφι στην Παλιόχωρα Αβίας Καλαμάτας. Γεννήθηκε από αδέσποτη σκυλίτσα και μόλις τον είδε χωρίς δεύτερη σκέψη τον πήρε μαζί της. Ήξερε πολύ καλά ότι θα είχε άσχημη κατάληξη, όπως τα περισσότερα αδεσποτούλια.

Έτσι, επέστρεψαν μαζί στην Αθήνα.

Η μαμά του, όπως έμαθε η κα Ράπτη, πέθανε από φόλα ύστερα από κάποιους μήνες, όπως και άλλα σκυλάκια που περιπλανιόντουσαν στο χωριό.

Χριστούγεννα του 2015

Ο Τζίμης, αφηγείται η κα Ράπτη, ήταν τότε περίπου 2,5 ετών και ενώ ήμασταν στο αυτοκίνητο –οδηγούσε ο αδελφός μου- ένα διερχόμενο αυτοκίνητο παραβίασε
το κόκκινο φανάρι και έπεσε επάνω μας με μεγάλη ταχύτητα.

Πραγματικά, και οι τρεις σωθήκαμε από θαύμα. Εγώ και ο αδελφός μου τραυματιστήκαμε στον αυχένα. Για τον Τζίμη, δυστυχώς, η ζημιά ήταν ανεπανόρθωτη… Κόπηκε μέρος του νωτιαίου μυελού με αποτέλεσμα να παραλύσουν και τα δύο πίσω του πόδια. Δεν μπορούσε να κουνηθεί καθόλου. Πίστευα όμως, ότι, μάλλον, θα ήταν από το σοκ μέχρι να δω ότι η σπονδυλική του στήλη είχε ένα εξόγκωμα από το κάταγμα. Και να συνειδητοποιήσω ότι, πιθανόν, τα πράγματα ήταν πολύ άσχημα.

Θυμάται ότι όλα έγιναν πολύ γρήγορα και ότι ήταν πραγματικά σοκαρισμένη.

«Την άλλη μέρα έγινε σπονδυλοδεσία, ένα πολύωρο χειρουργείο και πραγματικά κρεμόμουν από τις λέξεις του γιατρού.

Οι προβλέψεις δεν ήταν αισιόδοξες. Ο γιατρός ήταν ξεκάθαρος, αλλά υπήρχε μία μικρή ελπίδα να μπορέσει στο μέλλον να χρησιμοποιήσει έστω το ένα και να μείνει τριποδάκι», διηγείται η κα Ράπτη.

 «Με τον Τζίμη κατάλαβα πως οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες είναι πραγματικά ήρωες σε αυτή τη χώρα»

Ο Τζίμης είναι ένας τετράποδος μαχητής

Συνεχίζει λέγοντας ότι εκείνες τις ώρες περνούσαν διάφορα από το μυαλό μου. Προσπαθούσα να σκέφτομαι θετικά. Ένα από τα πράγματα που με βοήθησε πάρα πολύ, ήταν ότι ο γιατρός δεν πρότεινε σε καμία περίπτωση ευθανασία, όπως γινόταν παλιότερα σε αντίστοιχες καταστάσεις.
Κάτι που, βέβαια, δεν πέρασε ούτε μία στιγμή από το μυαλό μου. Αφού δούλευαν τα ζωτικά του όργανα άψογα, ήξερα πως θα το παλεύαμε.

Οι πρώτες μέρες στο σπίτι μετά το χειρουργείο

Μετά το χειρουργείο, η κα Ράπτη μαζί με τον Τζίμη επέστρεψαν στο σπίτι τους και οι δύο πρώτες μέρες ήταν δραματικές.
Ο Τζίμης είχε ανυπόφορους πόνους καθώς δεν τον έπιαναν τα παυσίπονα για αρκετή ώρα. Ήταν όλη την ώρα ξαπλωμένη δίπλα του και τον είχε αγκαλιά γιατί, έτσι ηρεμούσε, ενώ εκείνη έκλαιγε και προσπαθούσε να καταλάβει τι στο καλό τους είχε συμβεί.

Μετά από αυτές τις δύο αξέχαστες ημέρες, ο Τζίμης παρουσίασε τις συμπεριφορές που είχε πάντα!
Ήταν χαρούμενος, είχε διάθεση για παιχνίδι και επιζητούσε τα χάδια, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα.

«Αυτό μου έδωσε απίστευτη δύναμη να προχωρήσω και να σκεφτώ σαν τον Τζίμη και γενικότερα σαν τους σκύλους: «Είμαι ζωντανός, έχω πολλή αγάπη και φροντίδα. Δεν θα κάτσω να κλάψω τη μοίρα μου. Θα πάω παρακάτω με τα καινούργια δεδομένα και παρ’όλο που θα είναι διαφορετικά, ξέρω πως θα είναι σίγουρα καλά γιατί η ζωή είναι ωραία!», αφηγείται η κα Ράπτη.

Οι προσπάθειες για να δυναμώσουν τα ποδαράκια του – Το αναπηρικό καροτσάκι που έκανε τον Τζιμάκο να φύγει… σαν βολίδα

Οι επόμενοι μήνες, συνεχίζει, ήταν γεμάτοι προσπάθειες με φυσικοθεραπείες, βελονισμό, ασκήσεις και μπάνια όταν έφτιαξε ο καιρός. Πολύ ψάξιμο στο διαδίκτυο για οτιδήποτε αφορούσε σκύλους με αναπηρία και πολλή αγάπη από όλους γύρω μας.

Η ελπίδα πάντα υπήρχε και ειδικά όταν έβλεπα ότι προσπαθούσε να σηκωθεί ή να κάνει διάφορες κινήσεις με τα πίσω ποδαράκια του. Περίμενα να γίνει το θαύμα…

Το επόμενο βήμα ήταν να φτιάξουμε αναπηρικό αμαξίδιο για να μπορούμε να κάνουμε πάλι τις βόλτες μας.
Έψαξα στο εξωτερικό, ρώτησα και τελικά συνάντησα στην Αθήνα τον Βασίλη Τζιγκούρα, ο οποίος ασχολείται με την κατασκευή αμαξιδίων για ζώα με ειδικές ανάγκες και είναι ιδρυτής της @plus2feet. Πραγματικά μας βοήθησε πάρα πολύ.
Υπήρχε ένας μικρός φόβος να μην το δεχτεί το αμαξίδιο, αλλά ευτυχώς η πρώτη δοκιμή έγινε στην Διονυσίου Αεροπαγίτου και ο Τζίμης έφυγε… σφαίρα!

Η χαρά μου ήταν απερίγραπτη. Μετά από τέσσερις μήνες ο Τζίμης περπατούσε και έτρεχε ξανά. Από τότε πηγαίνουμε παντού!

Εκτός από τις βόλτες, ταξιδεύουμε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με αυτοκίνητο, πλοίο, τρένο. Η αναπηρία του δε μας σταμάτησε!

Η ευαισθητοποίηση του κόσμου ως προς τα ζώα με ειδικές ανάγκες

Ο καιρός πέρασε, όπως λέει η κα Ράπτη, η ελπίδα χάθηκε, αλλά αυτή η ιστορία με έμαθε πολλά και πιστεύω ότι το ίδιο συμβαίνει και με τον περισσότερο κόσμο που μας βλέπει έξω.
Οι βόλτες μας με τον Τζίμη είναι πραγματικά τροφή για σκέψη.
Θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος αλλάζει όσο αφορά στη συμπεριφορά του απέναντι στα ζώα.

Στη χώρα μας κάνουμε πιο αργά βήματα, αλλά είναι γεγονός ότι, πλέον, είμαστε αρκετοί που έχουμε ζώα με ειδικές ανάγκες και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο.

Η ζωή με το αναπηρικό αμαξίδιο – Οι δυσκολίες όταν ανοίγεις την πόρτα για να βγεις στον έξω κόσμο

Μετά το ατύχημα σίγουρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητά μας με τον Τζίμη έχουν αλλάξει. Δηλαδή, οι πιο απλές κινήσεις, όπως να του βάλεις το λουρί, να ανοίξεις την πόρτα και να πάμε βόλτα. Χρειάζεται μία προετοιμασία πριν φορέσει το αμαξίδιο. Άδειασμα κύστης -άλλα φοράει και πάνα-, ταλκ για να αποφύγουμε τους ερεθισμούς με την τριβή, τοποθέτηση του αμαξιδίου.

Δυσκολίες αντιμετωπίζεις και αναλόγως που μένεις. Για παράδειγμα, αν δεν χωράει στο ασανσέρ, πόσα σκαλιά θα κατέβεις; Και το αποκορύφωμα είναι η πρόσβαση στους δρόμους και τα πεζοδρόμια της πόλης. Είναι από τα πιο δύσκολα κομμάτια.

Με τον Τζίμη κατάλαβα πως οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες είναι πραγματικά ήρωες σε αυτή τη χώρα. Έχει φτιαχτεί έτσι ώστε να σε καθηλώνουν στο αμαξίδιο και μέσα στο σπίτι σου. Είναι λυπηρό να μην έχουν τα ίδια δικαιώματα…

Κλείνοντας η κα Ράπτη στέλνει το μήνυμα ότι: «Πέρα όμως από τις αλλαγές και τις δυσκολίες οι οποίες έγιναν πολύ γρήγορα καθημερινότητα, κρατάω μόνο τις χαρές.

Όπως το ότι μείναμε ζωντανοί, κυρίως, και με τη βοήθεια του Τζίμη ο οποίος είναι ένας τετράποδος μαχητής. Είμαι πολύ περήφανη γι’ αυτόν. Με έμαθε ότι πάντα υπάρχει τρόπος να προχωράς μπροστά ό,τι κι αν έχει συμβεί και δεν χρειάζεται να υπερ- αναλύεις τις καταστάσεις! Στο μυαλό των σκύλων όλα είναι πιο απλά».

Η κυρία Άντζελα Ράπτη με τον Τζίμη της

Pet Stories
Πώς βοηθάω τον σκύλο μου να καταλάβει τι του λέω – Πότε τον μπερδεύω
Τρόποι επικοινωνίας 26.09.25

Πώς βοηθάω τον σκύλο μου να καταλάβει τι του λέω – Πότε τον μπερδεύω

Για τον σκύλο είμαστε όλος του ο κόσμος και προσπαθεί κάθε λεπτό να μας κατανοήσει. Εμείς γνωρίζουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να αναπτύξουμε μέσω ομιλίας μία σχέση ζωής;

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Συνελήφθη 47χρονος για κακοποίηση ζώων – Είχε αλυσοδεμένα 14 σκυλιά και μια γάτα σε κλουβί
Φρίκη 19.09.25

Συνελήφθη 47χρονος για κακοποίηση ζώων - Είχε αλυσοδεμένα 14 σκυλιά και μια γάτα σε κλουβί

Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας - Σε έρευνα στον χώρο του 47χρονου διαπιστώθηκε κακοποίηση αφού τα ζώα ήταν περιορισμένα και δεν μπορούσαν να κινηθούν

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Από την κλιματική κατάρρευση έως το τέλος του ΝΑΤΟ: Τέσσερα σενάρια για τον κόσμο έως το 2045
«Έκθεση για το Μέλλον» 27.09.25

Από την κλιματική κατάρρευση έως το τέλος του ΝΑΤΟ: Τέσσερα σενάρια για τον κόσμο έως το 2045

Η «Έκθεση για το Μέλλον» παρουσιάζει τέσσερα σενάρια έως το 2045 - Από έναν κόσμο κυριαρχούμενο από τεχνολογικούς κολοσσούς έως έναν όπου οι παλιές συμμαχίες έχουν καταρρεύσει και οι συγκρούσεις γίνονται η νέα κανονικότητα

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
ΣΥΡΙΖΑ: Οι δηλώσεις Σαλμά δείχνουν ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γαλάζιο με την υπογραφή του πρωθυπουργού
Αιχμηρή ανακοίνωση 27.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Οι δηλώσεις Σαλμά δείχνουν ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γαλάζιο με την υπογραφή του πρωθυπουργού

«Κάθε μέρα που περνάει, η κυβέρνηση Μητσοτάκη βυθίζει όλο και πιο πολύ τη χώρα στα σκάνδαλα και καταρρακώνει κάθε έννοια κράτους δικαίου και δημοκρατίας», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ισπανικά ΜΜΕ: «Δύσκολος ο αποκλεισμός των μπασκετικών ομάδων του Ισραήλ»
Μπάσκετ 27.09.25

Ισπανικά ΜΜΕ: «Δύσκολος ο αποκλεισμός των μπασκετικών ομάδων του Ισραήλ»

Οι πιέσεις για τον αποκλεισμό των ποδοσφαιρικών ομάδων του Ισραήλ είναι μεγάλες, ωστόσο ισπανικό δημοσίευμα καταγράφει την δύσκολη πραγματικότητα για να συμβεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον στο μπάσκετ...

Σύνταξη
Viral διπλοπενιές: Αρκούδα απολαμβάνει το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας – Όσα είπε ο Λαρισαίος Δημήτρης Κατσιούρας
Viral 27.09.25

Viral διπλοπενιές: Αρκούδα απολαμβάνει το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας – Όσα είπε ο Λαρισαίος Δημήτρης Κατσιούρας

Ο Δημήτρης Κατσιούρας επιστρέφει ξανά στο διαδίκτυο με νέο βίντεο και τον πιο φανατικό θαυμαστή του μπουζουκιού του, τον Τομ, τη φιλόμουση αρκούδα

Σύνταξη
Ρωσία: Ισχυρίζεται ότι κατέλαβε τρία χωριά στην Ουκρανία – Ανταλλάσσουν επιθέσεις με drones Μόσχα και Κίεβο
Μαίνεται ο πόλεμος 27.09.25

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι κατέλαβε τρία χωριά στην Ουκρανία - Ανταλλάσσουν επιθέσεις με drones Μόσχα και Κίεβο

Η Ρωσία έχει καταλάβει περίπου το 0,8% της συνολικής επιφάνειας της Ουκρανίας από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Μόσχας

Σύνταξη
Ρόδος: Εργαζόμενος έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από προϊστάμενό του – Τι καταγγέλλει
Ρόδος 27.09.25

Εργαζόμενος έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από προϊστάμενό του - Τι καταγγέλλει

Ο εργαζόμενος προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας, περιγράφοντας πώς το περιστατικό τον κατέβαλε ψυχολογικά και τον ταπείνωσε στον χώρο εργασίας του

Σύνταξη
Κάμερες: Ψηφιακό «μάτι» της Τροχαίας σε 100 σημεία της Αττικής – Πού θα βρίσκονται οι 388 συσκευές
Ελλάδα 27.09.25

Ψηφιακό «μάτι» της Τροχαίας σε 100 σημεία της Αττικής - Πού θα βρίσκονται οι 388 «έξυπνες» κάμερες

Η Περιφέρεια Αττικής δίνει έμφαση στην επιτήρηση επικίνδυνων σημείων, όπως στη Συγγρού και στην Ποσειδώνος, τα οποία έχει υποδείξει η Τροχαία για να τοποθετηθούν οι κάμερες

Σύνταξη
Λετονία: Στη Ρίγα οι αρχηγοί του στρατού κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τις πρόσφατες παραβιάσεις από drones
Στη Ρίγα 27.09.25

Στη Λετονία συναντώνται οι αρχηγοί του στρατού κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τις πρόσφατες παραβιάσεις από drones

«Κλιμακωτά ριψοκίνδυνες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο ζωές - Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες», τόνισε ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε για τις παραβιάσεις από drones

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Premier League 27.09.25

LIVE: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Σάλος στην τέχνη: Η τεχνητή νοημοσύνη διαψεύδει εμπειρογνώμονες για τον Λαουτίστα του Καραβάτζιο – «Αυθεντικός»
Σκάνδαλο 27.09.25

Σάλος στην τέχνη: Η τεχνητή νοημοσύνη διαψεύδει εμπειρογνώμονες για τον Λαουτίστα του Καραβάτζιο – «Αυθεντικός»

Επιστημονική ανάλυση που βασίστηκε σε Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα στον κόσμο των Παλαιών Δασκάλων, αποδίδοντας στον θρυλικό Καραβάτζιο (Michelangelo Merisi da Caravaggio) έναν πίνακα που μέχρι σήμερα όλοι θεωρούσαν αντίγραφο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Επιχείρηση σύλληψης του λύκου στη Χαλκιδική – «Περισσότερες οι πιθανότητες για παγίδευση, παρά για θήρευση»
Νέος Μαρμαράς 27.09.25

Επιχείρηση σύλληψης του λύκου στη Χαλκιδική – Οι πιθανότητες παγίδευσης ή θήρευσης

Για τις προκλήσεις της επιχείρησης που είνια σε εξέλιξη μιλά στο in ο επικεφαλής της Ομάδας Αμεσης Επέμβασης για τον λύκο στην οργάνωση Καλλιστώ, Δρ.Βιολογίας, Γιώργος Ηλιόπουλος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Times of Israel: Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο των 21 σημείων για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα
Δείτε αναλυτικά 27.09.25

Times of Israel: Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο των 21 σημείων για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα

Η πρόταση των ΗΠΑ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα, ανάμεσα σε άλλα, αναφέρει ότι οι όμηροι θα απελευθερωθούν 48 ώρες μετά τη δημόσια αποδοχή της από το Ισραήλ

Σύνταξη
Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός: Στοπ από την Αστυνομία στους οπαδούς των «πρασίνων»
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός: Στοπ από την Αστυνομία στους οπαδούς των «πρασίνων»

Μόνο μεμονωμένα θα μπορούν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού να πάνε στο γήπεδο του Παναιτωλικού για το κυριακάτικο ματς, αφού η Αστυνομία απαγόρευσε την οργανωμένη μετακίνησή τους.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Σε αυξημένη ετοιμότητα 10 περιοχές – Συστάσεις προς τους πολίτες από την Πολιτική Προστασία
Προσοχή 27.09.25

Σε αυξημένη ετοιμότητα 10 περιοχές - Συστάσεις προς τους πολίτες από την Πολιτική Προστασία

Από το βράδυ του Σαββάτου έως το βράδυ της Κυριακής θα διαρκέσουν τα έντονα φαινόμενα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι βρίσκονται στις περιοχές που πρόκειται να επηρεαστούν περισσότερο από την κακοκαιρία

Σύνταξη
Ιός Δυτικού Νείλου: Πρώτο κρούσμα στην Κρήτη – 60χρονος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ
Ανησυχία 27.09.25

Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη - 60χρονος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών - Aτομα μεγαλύτερης ηλικίας, άτομα με ανοσοκαταστολή και άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα κινδυνεύουν περισσότερο

Σύνταξη
