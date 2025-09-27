Ασθενής σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Σάββατο στην Εύβοια, η οποία έγινε αισθητή και στην Αττική (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από την Eurokinissi).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 10 χιλιομέτρων βόρεια βορειοδυτικά των Ζαράκων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός καταγράφηκε την 01: 16 και το επίκεντρό του εντοπίστηκε σε απόσταση 10 χιλιομέτρων βόρεια βορειοδυτικά των Ζαράκων.

Εστιακό βάθος

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 12 χιλιόμετρα. Δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα ή ζημιές.