Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Εύβοια αισθητός και στην Αττική
Ασθενής σεισμός που σημειώθηκε κοντά στους Ζάρακες της Εύβοιας έγινε αισθητός και στην Αττική.
- Νέες αποκαλύψεις για την απάτη της 62χρονης – Έλαβε και ενισχύσεις για γεωργική δραστηριότητα της μητέρας της
- Χτύπησε και έγδυσε τη σύντροφό του τη μέση της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας
- Λαμία: Θύμα άγριας επίθεσης από τον γιο της έπεσε 80χρονη – Νόμισε ότι πείραξε τον σκύλο του
- ΟΗΕ: Περισσότερες από 150 εταιρείες έχουν δεσμούς με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς
Ασθενής σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Σάββατο στην Εύβοια, η οποία έγινε αισθητή και στην Αττική (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από την Eurokinissi).
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 10 χιλιομέτρων βόρεια βορειοδυτικά των Ζαράκων
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός καταγράφηκε την 01: 16 και το επίκεντρό του εντοπίστηκε σε απόσταση 10 χιλιομέτρων βόρεια βορειοδυτικά των Ζαράκων.
Εστιακό βάθος
Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 12 χιλιόμετρα. Δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα ή ζημιές.
- Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Εύβοια αισθητός και στην Αττική
- Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Το μαύρο κουτί της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον
- Ελ. Βενιζέλος: Τι θα γίνει με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
- Ανατροπή με σούπερ Παυλίδη η Μπενφίκα – Δύο γκολ σε οκτώ λεπτά! (vids)
- Συμβιβασμός – ρεκόρ για την Amazon: Οι παραπλανητικές συνδρομές Prime στο μικροσκόπιο
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 27.09.2025]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις