newspaper
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 22:47
Λέσβος: Φωτιά στην περιοχή του κάστρου, στα Τσαμάκια
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 18:55
Διασωληνωμένος σε ΜΕΘ 16χρονος μετά από τροχαίο
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 17:24
Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 20χρονος
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Στεγαστική κρίση: Βαθαίνει την ίδια ώρα που η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή
Οικονομικές Ειδήσεις 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:00

Στεγαστική κρίση: Βαθαίνει την ίδια ώρα που η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή

Η ακραία συγκέντρωση πλούτου υπονομεύει τις ευκαιρίες και την ασφάλεια για τεράστιο αριθμό πολιτών, την ώρα που η στεγαστική κρίση βαθαίνει και καθιστά την ιδιοκτησία ακινήτων ολοένα και πιο ανέφικτη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΕπιμέλειαΠαναγιώτης Ζαφειρόπουλος
A
A
Vita.gr
Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Spotlight

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει έντονη στεγαστική κρίση λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιμών των ακινήτων και των ενοικίων, η οποία είναι δυσανάλογη με τα εισοδήματα.

Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται από τη μεγάλη επιβάρυνση των νοικοκυριών, ιδίως στις αστικές περιοχές, την αύξηση των μονομελών νοικοκυριών, τη μείωση της ιδιοκατοίκησης και την έλλειψη νέων κατοικιών.

Αυτό που απαιτείται είναι μια πολιτική για τη μείωση της απόκλισης μεταξύ τιμών των ακινήτων και των εισοδημάτων, μέτρα για την αύξηση της κατασκευής νέων κατοικιών και την ανακαίνιση του υπάρχοντος κτηριακού αποθέματος και διαχείριση των βραχυχρόνιων μισθώσεων με στόχο να διατηρηθεί η διαθεσιμότητα ακινήτων για μακροχρόνια ενοικίαση.

Η Ευρώπη, από την πλευρά της, καλείται να επανεντάξει τις εργατικές ή κοινωνικές κατοικίες ως αντίβαρο στην στεγαστική κρίση και παράλληλα να λάβει μέτρα για τις δημόσιες συγκοινωνίες και την ενέργεια – παράγοντες οι οποίοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το πρόβλημα.

Ο Κάρλος Σοριάνο, που μελετά τις ευρωπαϊκές ανισότητες σε μισθούς και εισοδήματα, τους κατώτατους μισθούς, τις χαμηλές απολαβές, την προσωρινή απασχόληση και την ποιότητα της εργασίας τονίζει ότι η ανισότητα πλούτου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια αυξανόμενη απειλή για την κοινωνική συνοχή, με σοβαρές επιπτώσεις στην πρόσβαση στη στέγαση και τις ευκαιρίες στην εκπαίδευση.

Σύμφωνα με νέα έκθεση του Eurofound, όπου είναι διευθυντής ο Σοριάνο, οι κοινωνίες με υψηλή συγκέντρωση πλούτου κινδυνεύουν να μετατραπούν σε συστήματα δύο ταχυτήτων, όπου οι προνομιούχες μειονότητες έχουν πλεονεκτήματα στην υγεία, την εκπαίδευση και την πολιτική επιρροή ενώ οι πλειοψηφίες παλεύουν με μειωμένες προοπτικές.

Το ταξικό χάσμα

Η ανισότητα στην Ευρώπη επιδεινώνει το ταξικό χάσμα γύρω από την την ευημερία και την ισότητα και υπογραμμίζει μια κρίσιμη πραγματικότητα που συχνά απουσιάζει από τον δημόσιο διάλογο: η συγκέντρωση πλούτου γεννά τρομακτικές ανισορροπίες ισχύος υπερβαίνοντας κατά πολύ τη συγκέντρωση εισοδήματος.

Η εν λόγω συγκέντρωση αποκαλύπτει ανησυχητικά άκρα, με τη χώρα μας να είναι μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών όπου οι ανισότητες παραμένουν ιδιαιτέρως οξυμένες και τα στοιχεία να καταδεικνύουν ότι οι πολιτικές επιλογές και οι οικονομικές κρίσεις μπορούν να αναδιαμορφώσουν γρήγορα τα αποτελέσματα της κατανομής πλούτου, προς το καλύτερο ή το χειρότερο.

Σύμφωνα με την έκθεση, η στέγαση αναδεικνύεται ως η κύρια κινητήρια δύναμη της ανισότητας, αντιπροσωπεύοντας το 63% του συνολικού καθαρού πλούτου σε ολόκληρη την ΕΕ το 2021. Οι ανισότητες στα ποσοστά ιδιοκτησίας κατοικιών και τις αξίες ακινήτων αντανακλούν, επομένως, το μεγαλύτερο μέρος της ανισότητας πλούτου.

Οι χώρες που βιώνουν τις πιο απότομες αυξήσεις της ανισότητας -Σλοβενία, Ισπανία και Ελλάδα- είδαν τη στεγαστική κρίση να διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των πολιτών τους.

Καθώς η ακρίβεια και τα ενοίκια των ακινήτων εκτοξεύονται πέρα ​​από την αύξηση του εισοδήματος, ολόκληρες γενιές βρίσκονται αποκλεισμένες από τη συσσώρευση πλούτου. Αυτός ο αποκλεισμός υπονομεύει την ευημερία και την οικονομική ασφάλεια και εδραιώνει την ανισότητα μεταξύ των γενεών.

Όπως εκτιμάται, οι αρνητικές επιπτώσεις που απορρέουν από αυτήν την ανισότητα θα επιβαρύνουν επί δεκαετίες τις χώρες όπου δεν θα έχουν ληφθεί ριζοσπαστικά μέτρα για την καταπολέμηση του προβλήματος.

Το σταυροδρόμι

Η αντιμετώπιση του χάσματος πλούτου στην Ευρώπη απαιτεί ολοκληρωμένη δράση με επίκεντρο την προσιτή τιμή της στέγασης. Τα άμεσα μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν στοχευμένες επιδοτήσεις για ενοικιαστές χαμηλού εισοδήματος, επιθετική επέκταση του αποθέματος κοινωνικών κατοικιών και ουσιαστικά κίνητρα για την κατασκευή οικονομικά προσιτών κατοικιών.

Αυτές οι παρεμβάσεις θα μπορούσαν να αρχίσουν να αντιστρέφουν τη δυναμική του προαναφερθέντος αποκλεισμού, που επί του παρόντος αναδιαμορφώνει την ευρωπαϊκή κοινωνία.

Πέρα από τη στέγαση, χρειάζονται ευρύτερες στρατηγικές προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της συγκέντρωσης πλούτου. Μια προοδευτική φορολόγηση του πλούτου, επί παραδείγματι, θα μπορούσε να δημιουργήσει πόρους και παράλληλα να βελτιώσει τον τομέα της διαφάνειας.

Ο Σοριάνο τονίζει ότι οι πολιτικές θα πρέπει να στοχεύουν ρητά στις ομάδες της μεσαίας τάξης και του χαμηλού εισοδήματος και να διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της ευημερίας θα ρέουν πέρα ​​από τις στενές ελίτ.

Τα διακυβεύματα δύσκολα θα μπορούσαν να είναι υψηλότερα, επισημαίνει. Η ακραία συγκέντρωση πλούτου απειλεί όχι μόνο την οικονομική αποτελεσματικότητα αλλά και την ίδια τη δημοκρατία, καθώς ο συγκεντρωμένος πλούτος μετουσιώνεται σε συγκεντρωμένη εξουσία.

Μόνο μέσω διαρκούς, συντονισμένης δράσης μπορεί η Ευρώπη να αρχίσει να καταργεί τις βαθιές ανισότητες που επί του παρόντος διαμορφώνουν την πορεία της, υπογραμμίζει.

Η εναλλακτική λύση -η διαιώνιση της κατάστασης κατά την οποία υπάρχουν οι λίγοι που κατέχουν τον πλούτο και πολλοί που αποκλείονται από τα οφέλη του- αντιπροσωπεύει ένα μέλλον που καμία δημοκρατική κοινωνία δεν πρέπει να ανεχθεί, συμπληρώνει ο Σοριάνο.

Το ελληνικό δράμα

Στην Ελλάδα, οι τιμές των ακινήτων και των ενοικίων έχουν εκτροχιαστεί. Από το 2017-2019 μέχρι σήμερα, οι τιμές πώλησης έχουν αυξηθεί κατά περίπου 70-72%, τα ενοίκια έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, ξεπερνώντας τον πληθωρισμό, ενώ παρατηρείται μεγάλο χάσμα μεταξύ των εισοδημάτων και του κόστους στέγασης.

Το στεγαστικό κόστος επιβαρύνει δυσανάλογα τα εισοδήματα των νοικοκυριών, με την Ελλάδα να έχει το υψηλότερο ποσοστό δαπανών για στέγαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις επεκτάθηκαν. Η αύξησή τους μείωσε τη διαθεσιμότητα ακινήτων για μακροχρόνια ενοικίαση.

Επιπλέον, το κτηριακό απόθεμα της χώρας είναι γερασμένο, ενώ υπάρχει έλλειψη νέων κατασκευών. Τα περισσότερα κτήρια στην Ελλάδα είναι παλιά, ενώ η κατασκευή νέων κατοικιών είναι περιορισμένη. Ακόμη, αυξήθηκε το κόστος των δομικών υλικών, δυσκολεύοντας περαιτέρω τις ανακαινίσεις και τις κατασκευές.

Πολλοί άνθρωποι στη χώρα μας, ιδιαίτερα νέοι και νέες ηλικίας 30-45 ετών, αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην εύρεση στέγης, ενώ τα νοικοκυριά ξοδεύουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους για την κάλυψη του κόστους στέγασης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Financial Times
Μέσα στην ερώτηση του ενός δισ. δολαρίων για τη ζωή μετά τα 100

Μέσα στην ερώτηση του ενός δισ. δολαρίων για τη ζωή μετά τα 100

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

World
Ευρώπη: Η φορολογική ρουλέτα της αγοράς σπιτιού

Ευρώπη: Η φορολογική ρουλέτα της αγοράς σπιτιού

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν
«Κινητές κυρώσεις» 27.09.25

Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν

Το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις με drones κατά της ενεργειακής βιομηχανίας στη Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων της Μόσχας και τη συνέχιση της χρηματοδότησης του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία
Διεθνής Οικονομία 27.09.25

BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

Ο ρόλος της Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας – Η απομάκρυνση από το δολάριο και το ενδιαφέρον των επενδυτών για το χρέος των αναπτυσσόμενων αγορών

Τζούλη Καλημέρη
Πού επενδύει 1,2 δισ. ευρώ το καναδικό ταμείο CPP στην Ισπανία
Γράφημα 26.09.25

Πού επενδύει 1,2 δισ. ευρώ το καναδικό ταμείο CPP στην Ισπανία

Οι επενδύσεις στη φοιτητική στέγη έχουν καλύτερη «υποδοχή» απο αυτή για τη βραχυπρόθεσμη ενοικίαση (Airbnb), η οποία έχει πυροδοτήσει διαμαρτυρίες κατά του υπερτουρισμού στην Ισπανία.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Κλιματική φτώχεια: Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100
Κλιματική φτώχεια 25.09.25

Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100

Το πραγματικό κόστος της κλιματικής αλλαγής: Η υπερθέρμανση του πλανήτη θα μπορούσε να κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100, προειδοποιούν οι επιστήμονες

Σύνταξη
Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν
«Συστημική ρεζέρβα» 25.09.25

Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν

Η μελέτη της ΕΚΤ δεν ορίζει ελάχιστο ποσό σε μετρητά που πρέπει να έχουν τα νοικοκυριά. Ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα ποσό ανά άτομο σε κάθε σπίτι, για ώρα ανάγκης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»
Μπάσκετ 27.09.25

Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και τόνισε τη σημασία της κατάκτησης του Super Cup, ενώ δήλωσε πως κάποιοι παίκτες έδειξαν να βαριούνται μετά το +20

Σύνταξη
Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα
Social Europe 27.09.25

Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα

Στην εποχή που η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα, η ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης μπορεί να είναι η λύση στην κρίση. Γιατί η λιτότητα φέρνει απορρύθμιση και κινδύνους για τη δημοκρατία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ

Ένα γκολ του Ιβάν στο 50' δεν βρήκε απάντηση από τον Άρη που είχε προηγηθεί νωρίτερα (44' Μόντσου) κι έτσι το τελικό 1-1 στο Βικελίδης σήμανε την πρώτη απώλεια για τους κίτρινους επί ημερών Χιμένεθ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ
On Field 27.09.25

Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ

Ο προπονητής της Λίβερπουλ καταφέρθηκε εναντίον του 24χρονου αμυντικού της ομάδας του, για την ήττα στις καθυστερήσεις από την Κρίσταλ Πάλας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του
«Ανοιχτός διάλογος» 27.09.25

Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του

Ο Σον Πεν δήλωσε ότι παρόλο που δεν ενστερνίζεται την ακροδεξιά πολιτική ατζέντα του Τσάρλι Κερκ, άτομα σαν αυτόν «χρειάζονται» στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ για να γεννούν συζητήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών
Δέσμευση Γκουτέρες 27.09.25

Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι από τη συνάντηση με τον Ερσίν Τατάρ στη Νέα Υόρκη, κρατάει τον στόχο του γ.γ. του ΟΗΕ για επανεκκίνηση συνομιλιών για το Κυπριακό, εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά.

Σύνταξη
Με σφραγίδα Παπανικολάου ο Ολυμπαικός σήκωσε το Super Cup (92-83)
Μπάσκετ 27.09.25

Με σφραγίδα Παπανικολάου ο Ολυμπαικός σήκωσε το Super Cup (92-83)

Με οδηγό του τον αρχηγό του ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-83 του Προμηθέα και κατέκτησε για μία ακόμα χρονιά το Super Cup,. Ο Παπανικολάου ήταν καθοριστικός, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έβαλε 23 πόντους. Βεζένκοφ και Χολ 16 και 11, αντίστοιχα.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Τότεναμ – Γουλβς

LIVE: Τότεναμ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Γουλβς, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ο Τάσος Ιορδανίδης στο πλευρό της Κατερίνας Στεφανίδη για το βίντεο που θηλάζει το παιδί της – «Δικαίωμά της»
«Παθογένειες» 27.09.25

Ο Τάσος Ιορδανίδης στο πλευρό της Κατερίνας Στεφανίδη για το βίντεο που θηλάζει το παιδί της – «Δικαίωμά της»

O Τάσος Ιορδανίδης θέλησε να δείξει την στήριξη του στην κορυφαία αθλήτρια Κατερίνα Στεφανίδη, μετά από κακόβουλα σχόλια που δέχθηκε επειδή δημοσίευσε βίντεο σχετικά με τον θηλασμό του παιδιού της.

Σύνταξη
Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα
Ελλάδα 27.09.25

Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα

Η μοτοπορεία πέρασε και από το Σύνταγμα με τους συμμετέχοντες να πραγματοποιούν στάση για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον Πάνο Ρούτσι και τους άλλους απεργούς πείνας.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Έρχεται η ώρα που η σπίθα της αμφισβήτησης μπορεί να γίνει πυρκαγιά
Αγωνιστικό κάλεσμα 27.09.25

Κουτσούμπας: Έρχεται η ώρα που η σπίθα της αμφισβήτησης μπορεί να γίνει πυρκαγιά

Με αναφορές στον Γιάννη Ρίτσο ξεκίνησε την ομιλία του ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή. Κάλεσε όλους να συμμετάσχουν στη γενική απεργία της 1ης Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…
On Field 27.09.25

Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…

Ο Πορτογάλος μέσος του Ολυμπιακού είναι πάντα έτοιμος για να εκμεταλλευτεί και την… μισή φάση, κάτι που τον καθιστά υπερπολύτιμο στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Ο Γιώργος Λάνθιμος πάει για Όσκαρ»: Το BBC επιλέγει τις 12 ταινίες που θα διεκδικήσουν τρόπαια
Στοιχήματα 27.09.25

«Ο Γιώργος Λάνθιμος πάει για Όσκαρ»: Το BBC επιλέγει τις 12 ταινίες που θα διεκδικήσουν τρόπαια

Ο Γιώργος Λάνθιμος και η Βουγονία του είναι ανάμεσα στους κινηματογραφικούς τίτλους που θα διεκδικήσουν τα μεγάλα βραβεία των Όσκαρ φέτος. Ποιοί άλλοι είναι τα μεγάλα στοιχήματα του BBC;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο