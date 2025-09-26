newspaper
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
26.09.2025 | 18:03
Τραμπ για Γάζα: Φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αίγυπτος: Απορρίπτει «ρητά» τα όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας – Ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ
Κόσμος 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:41

Αίγυπτος: Απορρίπτει «ρητά» τα όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας – Ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ

Η Αίγυπτος επαναλαμβάνει ότι δεν αναγνωρίζει τα τουρκολιβυκά μνημόνια του 2019 και του 2022, χαρακτηρίζοντάς τα ως «άκυρα και στερούμενα νομικής ισχύος»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς φλερτάρει κάθε γενιά; Από τους Boomers μέχρι τη Generation X

Πώς φλερτάρει κάθε γενιά; Από τους Boomers μέχρι τη Generation X

Spotlight

Η Αίγυπτος, διά της μονίμου αντιπροσωπείας της στα Ηνωμένα Έθνη, με ρηματική διακοίνωση της 8ης Σεπτεμβρίου 2025, απευθύνει έντονη διαμαρτυρία και καταγγελία κατά των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στις ρηματικές διακοινώσεις της Λιβύης (27 Μαΐου και 20 Ιουνίου 2025) σχετικά με τα εξωτερικά όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας, αλλά και με περιοχές έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο.

Η Αίγυπτος απορρίπτει ρητώς τα όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας, όπως δηλώθηκαν και αποτυπώνονται σε σχετικούς χάρτες, διότι επικαλύπτουν τη δυτική θαλάσσια οριογραμμή της. Επιπλέον, «καταγγέλλει το προς Ανατολή διεκδικούμενο θαλάσσιο όριο, καθώς τοποθετείται εξ ολοκλήρου εντός αιγυπτιακής θαλάσσιας ζώνης, παραβιάζοντας την κυριαρχία της επί των χωρικών της υδάτων (Αιγιαλίτιδα Ζώνη) και της συνορεύουσας ζώνης της, καθώς και τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της και στην Υφαλοκρηπίδα της». Η Αίγυπτος δηλώνει αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της, τα οποία θεμελιώνονται επί του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Η ρηματική διακοίνωση υπογραμμίζει ότι οι λιβυκές θέσεις «είναι ασύμβατες με την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και παραβιάζουν τις προβλέψεις του Διεθνούς Δικαίου και της σχετικής διεθνούς πρακτικής». Υπενθυμίζει τις σχετικές αιγυπτιακές ανακοινώσεις και νομοθετικές πράξεις, ιδίως το Προεδρικό Διάταγμα 595/2022 για την οριοθέτηση των δυτικών θαλασσίων ορίων, καθώς και προηγούμενες ρηματικές διακοινώσεις (2019, 2023 και 2024).

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη λιβυκή διαμαρτυρία κατά του διεθνούς διαγωνισμού της Ελλάδας για έρευνες νοτίως της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Η Αίγυπτος «απορρίπτει και αρνείται να αναγνωρίσει κάθε διεκδίκηση επί της ΑΟΖ και της Υφαλοκρηπίδας της, τονίζοντας ότι τέτοιες διεκδικήσεις δεν λαμβάνουν υπόψιν τα εγγενή και αναφαίρετα κυριαρχικά της δικαιώματα» στις θαλάσσιες περιοχές που εκτείνονται από τις γραμμές βάσης της στη Μεσόγειο.

Παράλληλα, η Αίγυπτος απορρίπτει το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη στις 25 Ιουνίου 2025 μεταξύ της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης (Libyan National Oil Corporation) και της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίου (Turkish Petroleum Corporation), το οποίο προβλέπει γεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και σεισμικές έρευνες σε τέσσερις θαλάσσιες περιοχές. Όπως τονίζεται, η λεγόμενη «Περιοχή 4» επικαλύπτεται με τα αιγυπτιακά όρια, και επομένως η Αίγυπτος απορρίπτει τόσο το ίδιο όσο και οποιαδήποτε μέτρα, κινήσεις ή έννομες συνέπειες που απορρέουν από αυτό. Απορρίπτει επίσης οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα εντός των θαλάσσιων ορίων της, βάσει του μνημονίου αυτού. Αντιστοίχως, επαναλαμβάνει ότι δεν αναγνωρίζει τα τουρκολιβυκά μνημόνια του 2019 και του 2022, χαρακτηρίζοντάς τα ως «άκυρα και στερούμενα νομικής ισχύος».

Κλείνοντας, η Αίγυπτος διακηρύσσει την προθυμία και τη δέσμευσή της να συνεργαστεί και να διαπραγματευθεί καλόπιστα με τα γειτονικά κράτη για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Ολόκληρο το κείμενο της Ρηματικής Διακοίνωσης:

«Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη παρουσιάζει τα σέβη της προς τη Γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και, σε συνέχεια της ρηματικής διακοίνωσης της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Λιβύης προς τον Γενικό Γραμματέα, ημερομηνίας 27ης Μαΐου 2025 και των παραρτημάτων της (A/79/916), καθώς και της ρηματικής διακοίνωσης της 20ής Ιουνίου 2025 (A/79/960), έχει την τιμή να δηλώσει τα ακόλουθα:

Η Κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου απορρίπτει τα εξωτερικά όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας, όπως δηλώθηκαν στην ανωτέρω ρηματική διακοίνωση (A/79/916) και απεικονίζονται στον συνημμένο χάρτη. Η Αίγυπτος δεν αναγνωρίζει τα όρια αυτά, καθότι επικαλύπτουν τη δυτική θαλάσσια οριογραμμή της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Η Κυβέρνηση της Αιγύπτου επαναλαμβάνει τη διαμαρτυρία της κατά της δηλωθείσας ανατολικής θαλάσσιας οριοθέτησης της Λιβύης, συμπεριλαμβανομένου του δηλωθέντος εξωτερικού ορίου της ανατολικής υφαλοκρηπίδας, το οποίο τοποθετείται εξ ολοκλήρου εντός της θαλάσσιας ζώνης της Αιγύπτου. Η οριοθέτηση αυτή συνιστά παραβίαση της κυριαρχίας της Αιγύπτου επί της αιγιαλίτιδας ζώνης και της συνορεύουσας ζώνης της, και παραγνώριση των εγγενών και θεμελιωμένων κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και στην υφαλοκρηπίδα της στη Μεσόγειο Θάλασσα. Η Αίγυπτος επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων της και τονίζει την αποφασιστικότητά της να τα προστατεύσει, βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η Κυβέρνηση της Αιγύπτου υπογραμμίζει ότι η δηλωθείσα ανατολική θαλάσσια οριοθέτηση της Λιβύης, περιλαμβανομένου του εξωτερικού ορίου της υφαλοκρηπίδας, είναι ασύμβατη με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και αντίκειται στις διατάξεις του διεθνούς δικαίου και στη σχετική διεθνή πρακτική. Απορρίπτει κάθε μέτρο, ενέργεια ή έννομο αποτέλεσμα που απορρέει από αυτή.

Η Αίγυπτος επαναβεβαιώνει το περιεχόμενο της Κοινοποίησης Θαλασσίων Ζωνών που κατέθεσε στις 12 Ιανουαρίου 2023 (M.Z.N.162.2023.LOS), συμπεριλαμβανομένου του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 595 (2022) περί οριοθέτησης των δυτικών θαλασσίων συνόρων της Αιγύπτου στη Μεσόγειο, καθώς και τις γεωγραφικές συντεταγμένες που περιέχονται σε αυτό. Επαναβεβαιώνει επίσης το περιεχόμενο της προηγούμενης αλληλογραφίας της, συμπεριλαμβανομένων των ρηματικών διακοινώσεων ημερομηνίας 23ης Δεκεμβρίου 2019 (A/74/628), 10ης Απριλίου 2023 (A/77/858) και 9ης Απριλίου 2024 (A/78/848) της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Αιγύπτου προς τον Γενικό Γραμματέα.

Αναφορικά με τη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης της 20ής Ιουνίου 2025 (A/79/960), σχετικά με την ανακοίνωση της Ελληνικής Κυβέρνησης περί διεθνούς διαγωνισμού για την παραχώρηση αδειών έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Πελοποννήσου και της νήσου Κρήτης, η Λιβύη υποστήριξε ότι η δηλωθείσα περιοχή «Νότια Κρήτη 2″ ευρίσκεται εντός λιβυκών θαλάσσιων ζωνών. Η Αίγυπτος απορρίπτει και αρνείται να αναγνωρίσει οποιουσδήποτε ισχυρισμούς οποιασδήποτε πλευράς που εμπίπτουν εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας της, παραγνωρίζοντας τα εγγενή και αναπαλλοτρίωτα κυριαρχικά δικαιώματά της στις θαλάσσιες περιοχές που εκτείνονται από τις γραμμές βάσης της στη Μεσόγειο Θάλασσα. Οι περιοχές αυτές έχουν δηλωθεί σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις και τη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Διατάγματος της 15ης Ιανουαρίου 1951 περί χωρικών υδάτων της Αιγύπτου, των μεταγενέστερων τροποποιήσεων του, και του Προεδρικού Διατάγματος 595/2022.

Η Αίγυπτος απορρίπτει το Μνημόνιο Συναντίληψης που υπεγράφη στις 25 Ιουνίου 2025 μεταξύ της Λιβυκής Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου και της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίου, που αφορά γεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και σεισμικές έρευνες σε τέσσερις υπεράκτιες περιοχές στη Μεσόγειο. Η θαλάσσια «Περιοχή 4», που μνημονεύεται σε αυτό, επικαλύπτεται με την αιγυπτιακή θαλάσσια οριογραμμή. Η Αίγυπτος απορρίπτει κάθε μέτρο, ενέργεια ή έννομο αποτέλεσμα που απορρέει από το εν λόγω μνημόνιο, όπως επίσης και οποιαδήποτε πράξη ή δραστηριότητα εντός των θαλασσίων ορίων της βασιζόμενη σε αυτό.

Η Κυβέρνηση της Αιγύπτου επαναλαμβάνει τη θέση που είχε διατυπώσει στη ρηματική διακοίνωση της 23ης Δεκεμβρίου 2019 (A/74/628), ότι δεν αναγνωρίζει το Μνημόνιο Συναντίληψης που υπεγράφη στις 27 Νοεμβρίου 2019 μεταξύ της Κυβέρνησης της Τουρκικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης για τον καθορισμό θαλασσίων δικαιωμάτων στη Μεσόγειο, απορρίπτοντας κάθε συνακόλουθο μέτρο, ενέργεια ή έννομο αποτέλεσμα. Ομοίως, απορρίπτει το Μνημόνιο Συναντίληψης της 3ης Οκτωβρίου 2022 μεταξύ της Κυβέρνησης της Τουρκικής Δημοκρατίας και της απερχόμενης Λιβυκής Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας για συνεργασία στον τομέα των υδρογονανθράκων, το οποίο θεωρεί άκυρο και στερούμενο παντελώς νομικής ισχύος.

Η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου επιθυμεί να επαναβεβαιώσει την ετοιμότητα και τη δέσμευσή της να συνεργαστεί, να διαβουλευθεί και να διαπραγματευθεί καλόπιστα με τα γειτονικά κράτη, προκειμένου να επιτευχθούν συμφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων συνόρων στη βάση των αρχών του διεθνούς δικαίου και δίκαιων λύσεων που εξυπηρετούν τα κοινά συμφέροντα.

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη ευγενώς ζητεί όπως η παρούσα ρηματική διακοίνωση κυκλοφορήσει ως έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης, υπό το θέμα 75 της ημερήσιας διάταξης, και δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Ωκεάνιων Υποθέσεων και Δικαίου της Θάλασσας, καθώς και στην επόμενη έκδοση του Δελτίου για το Δίκαιο της Θάλασσας».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς φλερτάρει κάθε γενιά; Από τους Boomers μέχρι τη Generation X

Πώς φλερτάρει κάθε γενιά; Από τους Boomers μέχρι τη Generation X

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα καθυστέρηση από Λευκωσία στη χρηματοδότηση

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα καθυστέρηση από Λευκωσία στη χρηματοδότηση

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Συρίας–Ισραήλ: Η Τελ Αβίβ ζητά την δημιουργία «ανθρωπιστικού διαδρόμου»
Δρούζοι 26.09.25

Νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Συρίας–Ισραήλ: Η Τελ Αβίβ ζητά την δημιουργία «ανθρωπιστικού διαδρόμου»

Ενώ Δαμασκός και Τελ Αβίβ έδειχναν έτοιμοι να συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο ασφάλειας, η απαίτηση του Ισραήλ για άνοιγμα διαδρόμου προς τη Σουέιντα άναψε νέες εντάσεις και πάγωσε τις συνομιλίες

Σύνταξη
Ασάτα Σακούρ: Πέθανε το μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, το οποίο το FBI επικήρυξε για 2 εκατομμύρια
«Καθήκον» 26.09.25

Ασάτα Σακούρ: Πέθανε το μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, το οποίο το FBI επικήρυξε για 2 εκατομμύρια

Η Ασάτα Σακούρ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 χρόνων, προκάλεσε πυρετό στο FBI - Απέδρασε από φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ και αναζήτησε άσυλο στην Κούβα, το οποίο της δόθηκε από τον Φιντέλ Κάστρο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γαλλία: Ο Λεκορνί αποκλείει την φορολόγηση των πλουσίων – Αρχές Οκτώβρη ανακοινώνεται το νέο κυβερνητικό σχήμα
Φόρος Ζουκμάν 26.09.25

Γαλλία: Ο Λεκορνί αποκλείει την φορολόγηση των πλουσίων – Αρχές Οκτώβρη ανακοινώνεται το νέο κυβερνητικό σχήμα

Η φορολόγηση των πλουσίων επιστρέφει στον δημόσιο διάλογο, καθώς ο Σεμπαστιάν Λεκορνί προσπαθεί να εξασφαλίσει υποστήριξη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για έναν προϋπολογισμό που θα μειώσει το έλλειμμα

Σύνταξη
Οι μισοί Αμερικανοί ενημερώνονται από τα social media – Σε ποιες πλατφόρμες δείχνουν προτίμηση
Κόσμος 26.09.25

Οι μισοί Αμερικανοί ενημερώνονται από τα social media – Σε ποιες πλατφόρμες δείχνουν προτίμηση

Σε μεγάλο ποσοστό οι Αμερικανοί επιλέγουν να ενημερώνονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις προτιμήσεις να μεταβάλλονται ανάλογα με τα ατομικά χαρακτηριστικά

Σύνταξη
Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»
«Ψυχολογικός πόλεμος» 26.09.25

Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»

Στο πλαίσιο μιας τακτικής «ψυχολογικού πολέμου», ο ισραηλινός στρατός μετέδωσε την ομιλία του Νετανιάχου στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας μέσω μεγαφώνων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ζελένκσι: Ζήτησε πυραύλους Tomahawk από τον Τραμπ – Τα χαρακτηριστικά του παντός καιρού όπλου των ΗΠΑ
Ουκρανία 26.09.25

Ο Ζελένσκι ζήτησε πυραύλους Tomahawk από τον Τραμπ - Τα χαρακτηριστικά του παντός καιρού όπλου των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σλούκας: «Το τέλος πλησιάζει, έχει μείνει λίγο ακόμα – Πίστευα πολύ στο μετάλλιο με την Εθνική»
Μπάσκετ 26.09.25

Σλούκας: «Το τέλος πλησιάζει, έχει μείνει λίγο ακόμα – Πίστευα πολύ στο μετάλλιο με την Εθνική»

Ο Κώστας Σλούκας, σε συνέντευξή του επανέλαβε ότι το τέλος της καριέρας του είναι κοντά, μίλησε για το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε με την Εθνική, αλλά και τους στόχους του με τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Συρίας–Ισραήλ: Η Τελ Αβίβ ζητά την δημιουργία «ανθρωπιστικού διαδρόμου»
Δρούζοι 26.09.25

Νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Συρίας–Ισραήλ: Η Τελ Αβίβ ζητά την δημιουργία «ανθρωπιστικού διαδρόμου»

Ενώ Δαμασκός και Τελ Αβίβ έδειχναν έτοιμοι να συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο ασφάλειας, η απαίτηση του Ισραήλ για άνοιγμα διαδρόμου προς τη Σουέιντα άναψε νέες εντάσεις και πάγωσε τις συνομιλίες

Σύνταξη
Ασάτα Σακούρ: Πέθανε το μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, το οποίο το FBI επικήρυξε για 2 εκατομμύρια
«Καθήκον» 26.09.25

Ασάτα Σακούρ: Πέθανε το μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, το οποίο το FBI επικήρυξε για 2 εκατομμύρια

Η Ασάτα Σακούρ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 χρόνων, προκάλεσε πυρετό στο FBI - Απέδρασε από φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ και αναζήτησε άσυλο στην Κούβα, το οποίο της δόθηκε από τον Φιντέλ Κάστρο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης
Ποδόσφαιρο 26.09.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης, για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Λεκορνί αποκλείει την φορολόγηση των πλουσίων – Αρχές Οκτώβρη ανακοινώνεται το νέο κυβερνητικό σχήμα
Φόρος Ζουκμάν 26.09.25

Γαλλία: Ο Λεκορνί αποκλείει την φορολόγηση των πλουσίων – Αρχές Οκτώβρη ανακοινώνεται το νέο κυβερνητικό σχήμα

Η φορολόγηση των πλουσίων επιστρέφει στον δημόσιο διάλογο, καθώς ο Σεμπαστιάν Λεκορνί προσπαθεί να εξασφαλίσει υποστήριξη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για έναν προϋπολογισμό που θα μειώσει το έλλειμμα

Σύνταξη
Η ιδιοκτησία της Τότεναμ απέρριψε «αποφασιστικά» πρόταση πώλησης για ποσό-μαμούθ
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Η ιδιοκτησία της Τότεναμ απέρριψε «αποφασιστικά» πρόταση πώλησης για ποσό-μαμούθ

Κονσόρτσιουμ υπό την ηγεσία Αμερικανού επιχειρηματία τεχνολογίας πρόσφερε 5,27 δις ευρώ για την αγορά της Τότεναμ. χρήματα που θα ξεπερνούσαν το ρεκόρ της Τσέλσι

Βάιος Μπαλάφας
Οι μισοί Αμερικανοί ενημερώνονται από τα social media – Σε ποιες πλατφόρμες δείχνουν προτίμηση
Κόσμος 26.09.25

Οι μισοί Αμερικανοί ενημερώνονται από τα social media – Σε ποιες πλατφόρμες δείχνουν προτίμηση

Σε μεγάλο ποσοστό οι Αμερικανοί επιλέγουν να ενημερώνονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις προτιμήσεις να μεταβάλλονται ανάλογα με τα ατομικά χαρακτηριστικά

Σύνταξη
Μητσοτάκης στο Bloomberg: Εξακολουθεί να μην αποκλείει κυβερνήσεις συνεργασίας
Πολιτική 26.09.25

Μητσοτάκης στο Bloomberg: Εξακολουθεί να μην αποκλείει κυβερνήσεις συνεργασίας

«Στόχος μας» η «απόλυτη πλειοψηφία» αλλά «αν ο ελληνικός λαός λάβει μία διαφορετική απόφαση, θα πρέπει να σεβαστούμε την απόφασή του», δήλωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης στο Bloomberg. Τι είπε για οικονομία, ευρωπαϊκή άμυνα και Γαλλία.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»
Ελλάδα 26.09.25

Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»

Να δοθεί έγκριση για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων των Τεμπών ζήτησαν ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Νατάσα Μποφίλιου.

Σύνταξη
Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν
«Τεράστιο λάθος» 26.09.25

Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν

Η Νάταλι Ντόρμερ, η οποία υποδύεται την Σάρα Φέργκιουσον στην επερχόμενη σειρά «The Lady», δήλωσε ότι δώρισε τον μισθό της, μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση των Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»
«Ψυχολογικός πόλεμος» 26.09.25

Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»

Στο πλαίσιο μιας τακτικής «ψυχολογικού πολέμου», ο ισραηλινός στρατός μετέδωσε την ομιλία του Νετανιάχου στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας μέσω μεγαφώνων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ζελένκσι: Ζήτησε πυραύλους Tomahawk από τον Τραμπ – Τα χαρακτηριστικά του παντός καιρού όπλου των ΗΠΑ
Ουκρανία 26.09.25

Ο Ζελένσκι ζήτησε πυραύλους Tomahawk από τον Τραμπ - Τα χαρακτηριστικά του παντός καιρού όπλου των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο