Loewe: Οι νέοι σχεδιαστές του οίκου επιλέγουν τη φωτογράφο Τάλια Σέτριτ για την πρώτη τους καμπάνια
Η φωτογράφος Τάλια Σέτριτ υπογράφει το νέο κεφάλαιο του Loewe, αποτυπώνοντας νεανικά πρόσωπα με ένταση, φυσικότητα και μια αισθησιακή, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα
Ο οίκος Loewe υποδέχεται ένα νέο κεφάλαιο. Στις 3 Οκτωβρίου, στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, οι Τζακ Μακόλαφ και Λάζαρο Ερνάντεζ θα παρουσιάσουν την πρώτη τους γυναικεία συλλογή. Λίγες μέρες πριν, λανσάρουν μια teaser καμπάνια που αποπνέει καλοκαιρινή ανεμελιά: νεανικά πρόσωπα, βρεγμένα μαλλιά, στεγνά βλέμματα, ριγέ πετσέτες και φως.
Η φωτογράφος Τάλια Σέτριτ απαθανατίζει μια νέα γενιά δημιουργών και ηθοποιών. Ανάμεσά τους η Ίλα Τζόνστον, που θα ενσαρκώσει τη Ζαν ντ’ Αρκ στην ταινία του Μπαζ Λούρμαν και ο Λιούις Γκρίμπεν, που ετοιμάζεται να εμφανιστεί στο «Blade Runner 2099» του Ρίντλεϊ Σκοτ στο Prime Video. Οι εικόνες θα δημοσιευθούν στα ψηφιακά κανάλια του Loewe την Τρίτη.
«Αυτό είναι το πρώτο μας σήμα, η αρχή ενός διαλόγου», δηλώνουν οι σχεδιαστές του οίκου. «Μια καμπάνια που αποτυπώνει τον ήλιο, την αφή, την αισιοδοξία. Μια ενέργεια δεμένη με την ισπανική κληρονομιά του οίκου και ταυτόχρονα βαθιά προσωπική για εμάς»
Το καστ επιλέχθηκε με κριτήριο τη φρεσκάδα, την αυθεντικότητα και την αίσθηση νέας αρχής. Όλοι είναι κάτω των 35 ετών. Ανάμεσά τους: η Έριν Κέλιμαν (στο σκηνοθετικό ντεμπούτο της Σκάρλετ Γιόχανσον «Eleanor the Great»), η Έβα Βικτόρ (Sundance – «Sorry, Baby»), η Μέγκαν Νόρθαμ (υποψήφια για César με το «Rabia»), ο Ορλάντο Νόρμαν (σειρά «Silo», Apple TV+) και ο Τεοντόρ Πέλεριν (πρωταγωνιστής στο «It’s Only the End of the World» του Ξαβιέ Ντολάν).
