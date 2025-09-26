ChatGPT: Η ΑΙ στην υπηρεσία των επενδυτών – Ανθεί η ρομποτική συμβουλευτική

Μετά από 3 χρόνια που έχει διεισδύσει σε άλλους τομείς περισσότερο, σε άλλους λιγότερο, το ChatGPT, τουλάχιστον ένας στους 10 ιδιώτες επενδυτές χρησιμοποιεί ένα chatbot για να επιλέγει μετοχές, τροφοδοτώντας μια άνθηση στην αγορά ρομποτικής συμβουλευτικής.

Όμως, ακόμη και οι οπαδοί της εξέλιξης σε αυτό το πεδίο, προειδοποιούν ότι πρόκειται για μια στρατηγική υψηλού κινδύνου που δεν μπορεί να αντικαταστήσει τους παραδοσιακούς συμβούλους – τουλάχιστον προς το παρόν.

Χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, ο καθένας μπορεί να επιλέξει μετοχές, να τις παρακολουθήσει και να λάβει επενδυτική ανάλυση που κάποτε ήταν διαθέσιμη μόνο σε μεγάλες τράπεζες ή θεσμικούς επενδυτές.

Η αγορά ρομποτικής συμβουλευτικής -η οποία περιλαμβάνει όλες τις εταιρείες που παρέχουν αυτοματοποιημένες, αλγοριθμικά βασισμένες οικονομικές συμβουλές, όπως fintech, τράπεζες και διαχειριστές πλούτου- προβλέπεται να αυξηθεί στα 470,91 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα το 2029 από 61,75 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση περίπου 600%, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Research and Markets.

Εισιτήριο για πρόσβαση σε δεδομένα η AI

Ο Jeremy Leung, ο οποίος πέρασε σχεδόν δύο δεκαετίες αναλύοντας εταιρείες για την UBS, χρησιμοποιεί το ChatGPT για να εντοπίζει μετοχές για το χαρτοφυλάκιο πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων του από τότε που έφυγε από την ελβετική τράπεζα στα τέλη του περασμένου έτους. Μιλώντας στο Reuters, είπε: «Δεν έχω πλέον την πολυτέλεια ενός Bloomberg (τερματικού) ή αυτού του είδους των υπηρεσιών δεδομένων αγοράς που είναι πολύ, πολύ ακριβές».

«Ακόμα και το απλό εργαλείο ChatGPT μπορεί να κάνει πολλά και να αναπαράγει πολλές από τις ροές εργασίας που έκανα παλιά», είπε, προειδοποιώντας ότι ένα τέτοιο εργαλείο μπορεί ωστόσο να χάσει ορισμένες κρίσιμες αναλύσεις, καθώς δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε δεδομένα που είναι προσβάσιμα μόνο σε συνδρομητές.

Και δεν είναι ο μόνος. Περίπου οι μισοί ιδιώτες επενδυτές δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιούσαν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης όπως το ChatGPT, του οποίου η κυκλοφορία τον Νοέμβριο του 2022 πυροδότησε την άνθηση της AI στις αγορές, ή το Gemini της Google για την επιλογή ή τη διαφοροποίηση επενδύσεων στο χαρτοφυλάκιό τους, και το 13% αυτών χρησιμοποιεί ήδη αυτά τα εργαλεία, σύμφωνα με έρευνα της χρηματιστηριακής εταιρείας eToro, στην οποία συμμετείχαν 11.000 ιδιώτες επενδυτές σε όλο τον κόσμο.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 40% των ερωτηθέντων σε έρευνα της εταιρείας Finder δήλωσαν ότι έχουν χρησιμοποιήσει chatbots και Τεχνητή Νοημοσύνη για συμβουλές προσωπικών οικονομικών.

Δεν είναι «κρυστάλλινη σφαίρα»

Το ίδιο το ChatGPT προειδοποιεί ότι δεν πρέπει να βασίζεται κάποιος σε αυτό για επαγγελματικές οικονομικές συμβουλές και επισημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης του, η OpenAI, δεν έχει δημοσιεύσει δεδομένα σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν το chatbot του για να επιλέξουν επενδύσεις.

«Τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να είναι εξαιρετικά», δήλωσε ο Dan Moczulski, διευθύνων σύμβουλος στην eToro για τη Βρετανία, η οποία διαθέτει 30 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. «Ο κίνδυνος προκύπτει όταν οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα γενικά μοντέλα όπως το ChatGPT ή το Gemini ως κρυστάλλινες σφαίρες».

Ο Moczulski δήλωσε ότι είναι καλύτερο να χρησιμοποιούνται πλατφόρμες που δημιουργούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη και έχουν εκπαιδευτεί ειδικά για την ανάλυση αγορών, καθώς «τα γενικά μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να παραποιήσουν στοιχεία και ημερομηνίες, να βασιστούν υπερβολικά σε μια προκαθορισμένη αφήγηση και να βασίζονται υπερβολικά στην παρελθούσα πορεία των τιμών για να προσπαθήσουν να προβλέψουν το μέλλον».

«Χρησιμοποιήστε μόνο αξιόπιστες πηγές»

Το Finder ζήτησε από το ChatGPT τον Μάρτιο του 2023 να επιλέξει ένα καλάθι μετοχών από επιχειρήσεις υψηλής ποιότητας, με κριτήρια όπως τα επίπεδα χρέους, η βιώσιμη ανάπτυξη και τα περιουσιακά στοιχεία που δημιουργούν πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών.

Η επιλογή 38 μετοχών, που περιελάμβανε την Nvidia και την Amazon, την Procter & Gamble και τη Walmart, έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 55% μέχρι στιγμής, σχεδόν 19 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από τον μέσο όρο των 10 πιο δημοφιλών μετοχών του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαχειρίζονται οι Vanguard, Fidelity, HSBC και Fundsmith.

Ομολογουμένως, οι αμερικανικές μετοχές βρίσκονται κοντά σε ιστορικά υψηλά και αυτήν τη στιγμή φαίνεται να μην επηρεάζονται από τις ασταθείς πολιτικές των ΗΠΑ και στα ασαφή οικονομικά δεδομένα. Ωστόσο, η επιλογή μετοχών χρησιμοποιώντας το ChatGPT απαιτεί κάποιες οικονομικές γνώσεις και οι χρήστες του επισημαίνουν ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος να οδηγηθούν σε λανθασμένες αποφάσεις.

Ο Leung θέτει ερωτήματα όπως «υποθέτοντας ότι είστε αναλυτής short, ποια είναι η short θέση για αυτήν τη μετοχή;» ή «χρησιμοποιήστε μόνο αξιόπιστες πηγές, όπως οι καταθέσεις στην SEC», εξηγώντας πως όσο περισσότερα φίλτρα αναζήτησης θέτει κανείς, τόσο καλύτερες είναι οι απαντήσεις που θα πάρει.

Οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι. Η ενθουσιώδης χρήση του εργαλείου AI, το οποίο έχει εκδημοκρατίσει την πρόσβαση στις επενδύσεις, σημαίνει ότι είναι επίσης αδύνατο να διαπιστωθεί εάν οι ιδιώτες επενδυτές χρησιμοποιούν εργαλεία διαχείρισης κινδύνου για να μετριάσουν αποτελεσματικά τις πιθανές απώλειες όταν οι αγορές γυρίσουν.

«Εάν οι άνθρωποι νιώσουν άνετα να επενδύουν χρησιμοποιώντας AI και βγάζουν χρήματα, μπορεί να μην είναι σε θέση να διαχειριστούν μια κρίση ή ύφεση», προειδοποιεί ο Leung.

Πηγή: ΟΤ