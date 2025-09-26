Βάλια Χατζηθεοδώρου: «Έχω βρεθεί σε σχέση χειραγώγησης, η κακοποίηση έχει πολλά πόδια»

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου ήταν η σημερινή καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», του MEGA.

Η παρουσιάστρια μίλησε για την συμμετοχή της στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου «Χαμογελά και Πάλι» αλλά και για την ζωή της.

Βάλια Χατζηθεοδώρου: Η συνεργασία με την Σισσυ Χρηστίδου

«Είναι η 3η μου χρονιά φέτος και την απολαμβάνω περισσότερο από όλες.

Είμαι πού πιο χαλαρή. Ανυπομονούσαμε να ξεκινήσουμε. Μεγάλωσα στον Κορυδαλλό. Ήταν ωραία χρόνια, όμως χώρισαν οι γονείς μου στα 6 μου, και μετακομίσαμε στο Χαϊδάρι.

Έχω έναν μικρότερο αδερφό από τον 2ο γάμο του μπαμπά μου. έχουμε ιδιαίτερο δέσιμο. Ήμουν χαρούμενη όταν έμαθα ότι θα αποκτήσω αδερφό», είπε αρχικά η Βάλια Χατζηθεοδώρου.

Τα παιδικά χρόνια και ο χωρισμός με τα παιδιά

«Την συνθήκη του χωρισμού των γονιών μου την πέρασα πολύ ομαλά.

Ο μπαμπάς μου δούλευε στην Θεσσαλονίκη και είχα την συνθήκη ότι ο μπαμπάς δεν έμενε στο σπίτι. πηγαινοερχόταν από τη Θεσσαλονίκη. εν ήταν ότι είχα άσχημες εικόνες ή τους έβλεπα να τσακώνονται ήταν πιο ομαλή η μετάβαση λόγω της απουσίας του για δουλειά.

Μεγαλώνοντας συνειδητοποίησα ότι δεν ήμουν πολύ εντάξει με την συνθήκη αυτή. Στο σχολείο μέχρι 5η δημοτικού έγραφα ότι είμαστε μαζί όλοι ως οικογένεια. Δεν το επικοινωνούσα.

Όταν κατάλαβα ότι και άλλα παιδάκια είναι έτσι, τους συστηνόμουν ως η Βάλια που έχω χωρισμένους γονείς. Έχουν καλές σχέσεις οι γονείς μου. με την μαμά μου έχω ένα ιδιαίτερο δέσιμο είμαστε από τα 6 μου οι δυο μας. Και το ότι μετακόμισα από το σπίτι ήταν δύσκολο», υπογράμμισε η παρουσιάστρια.

«Είναι ένα «όπλο» η ομορφιά»

Στην πραγματικότητα είναι και μια μεγάλη παγίδα, γιατί είναι δύσκολο να μην μείνει ο άλλος μόνο εκεί.

Πλέον και στις μέρες μας δεν σημαίνει και τίποτα, έχουμε πολλά πράγματα να διαχειριστούμε.

Δεν σημαίνει τίποτα η ομορφιά αν μέσα σου δεν είσαι ένας ωραίος, δουλεμένος άνθρωπος, οπότε θεωρώ ότι πρέπει να παλέψεις περισσότερο για να φύγει ο άλλος από το «ένα ωραίο κορίτσι, μας κάνεις» και να πει «έχεις και κάτι να δώσεις, να μας πεις, με ενδιαφέρει να σε ακούσω».

Η τηλεόραση

«Πριν από το «Χαμογέλα και πάλι» συμμετείχα σε πρότζεκτ και δεν έδειχνα στοιχεία της προσωπικότητάς μου. άρα ήθελα να κάνω κάτι τηλεοπτικό που να μπορέσει να με αφήσει να ξεδιπλωθώ και να με μάθει ο κόσμος. με φόβιζε η έκθεση.

Έτσι ήρθε η Σίσσυ και τα παιδιά, και μου έδωσαν χώρο και ελευθερία και χρόνο με τον χρόνο δείχνω και ποια είμαι. Η πρώτη μου δουλειά ήταν ως μοντέλο της Υβόννης Μπόσνιακ. Δεν έψαχνε μοντέλο.

Κάναμε την φωτογράφιση και με κατηύθυνε πώς να συνεχίσω. Με είχαν καλέσει στο GNTM αλλά δεν ήθελα να πάω, δεν μου αρέσει. Δεν λειτουργώ με αυτόν τον τόσο σκληρό ανταγωνισμό».

Η συνεργασία της με την Έλενα Χριστοπούλου

Η συνεργασία μας ήρθε τον δεύτερο χρόνο του Τροχού της Τύχης. Έτυχε να μιλήσουμε και της είπα ότι θέλω να με αναλάβει. Είναι πολύ σημαντικός άνθρωπος για μένα. Πιστεύει πιο πολύ σε σένα παρά εσύ ο ίδιος στον εαυτό σου. Δεν θα μπορούσα να διεκδικήσω για τον εαυτό μου αυτά που διεκδικεί για μένα η Έλενα Χριστοπούλου. Νιώθω ότι είμαι μαζεμένη και δεν έχω αυτόν τον δυναμισμό», τόνισε η Βάλια Χατζηθεοδώρου.

Η προσωπική ζωή

«Έχω περισσότερο δυναμισμό στα προσωπικά μου παρά στα επαγγελματικά μου. όχι όμως πάντα έχω βρεθεί και σε καταστάσεις που έχω «χάσει» τον εαυτό μου. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι στη ζωή μας που μας βάζουν σε διαδικασία να «χάσεις» τον εαυτό σου.

Μας βάζουν σε μία συνθήκη να αμφισβητούμε τον εαυτό μας.

Έχω βρεθεί σε τέτοια σχέση και είναι δύσκολο να βρεις τον εαυτό σου και να μπορέσεις να βρεις τον εαυτό σου. Το καταλαβαίνεις όταν συμβαίνει. Ξεκινά από το «δεν είσαι ικανή» και μέσα σε αυτό μπαίνουν και τα άλλα πχ «δεν είσαι όμορφη» κτλ. η κακοποίηση έχει πολλά πόδια.

Όταν σε έναν άνθρωπο φέρεσαι με αυτόν τον τρόπο είναι κακοποιητικό και χειριστικό. Θέλει δύναμη να βρεις τον εαυτό σου και τα πατήματά σου και να πεις «ως εδώ». Το άντεξα έναν χρόνο. Με βοήθησαν οι δικοί μου άνθρωποι.

Τα λέω όλα στους φίλους μου και όταν δένε είμαι καλά το λέω. Τώρα είμαι μόνη μου εδώ και έναν χρόνο, νομίζω συνειδητά. Δεν ξέρω αν θέλω να δώσω χρόνο για να γνωρίσω κάποιον, θέλω να τα βρω με τον εαυτό μου. Συμβουλεύομαι ψυχολόγο για να ξεκαθαρίσω πράγματα μέσα μου».