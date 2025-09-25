Ηρακλής – Ηλιόπουλη 1-0: Νικηφόρα αρχή στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson για τον «Γηραιό»

Με νίκη έκανε πρεμιέρα στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ο Ηρακλής, που επικράτησε με 1-0 της Ηλιούπολης στο «Καυτανζόγλειο», για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Το γκολ που έγραψε την ιστορία του παιχνιδιού κι έδωσε τους τρεις βαθμούς στον «Γηραιό» σημείωσε ο Αυστριακός μέσος Νίκολα Ντόβενταν στο 35ο λεπτό, με πέναλτι.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο αγώνας της οποίας με τον Ολυμπιακό την 1η αγωνιστική είχε αναβληθεί, μάζεψε τους πρώτους βαθμούς της στη διοργάνωση, ενώ το αθηναϊκό συγκρότημα παραμένει στο «μηδέν».

Ηρακλής: Γιαννίκογλου, Κάτσικας, Δημητρίου (46΄ Εραμούσπε), Σιδεράς, Βάις, Φοφανά, Παναγιωτίδης, Χάινριχ (66΄ Μαχαίρας), Ντόβενταν (46΄ Τσιντώνης, 88΄ Αναστασιάδης), Μωυσίδης, Κυνηγόπουλος (66΄ Μάναλης)

Ηλιούπολη: Χριστοδουλής, Καρανίκας, Μπουγαΐδης, Κωστούλας (60΄ Νόνης), Κεραμιδάς (71΄ Μαϊντανός), Θωμαΐδης, Σούντουρα (63΄ Νεοφυτίδης), Σάκα, Μίγια (60΄ Χριστόπουλος), Ζαφειράκης, Τσουμάνης (74΄ Σαμ)