Η Καναδή συγγραφέας Μάργκαρετ Άτγουντ τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Ποίησης Joan Margarit για το σύνολο της προσφοράς της, σύμφωνα με την El País.

Στην τρίτη διοργάνωση του θεσμού, η κριτική επιτροπή ξεχώρισε ανάμεσα σε περισσότερες από τριάντα διεθνείς υποψηφιότητες το έργο της, επισημαίνοντας την απαράμιλλη χρήση της γλώσσας και τη δύναμή της να αγγίζει ζητήματα όπως ο φεμινισμός, η οικολογία, ο έρωτας και η απογοήτευση.

«Η ποίηση είναι η καρδιά της γλώσσας», δήλωσε συγκινημένη η Άτγουντ μετά την ανακοίνωση.

Το ανήσυχο πνεύμα της Μάργκαρετ Άτγουντ

Η συγγραφέας έχει στο ενεργητικό της πάνω από πενήντα βιβλία πεζογραφίας, ποίησης και δοκιμίων. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα Cat’s Eye, The Robber Bride, Alias Grace, The Blind Assassin και η τριλογία MaddAddam. Το πασίγνωστο The Handmaid’s Tale (1985) απέκτησε το 2019 τη συνέχεια The Testaments, που έγινε παγκόσμιο εκδοτικό φαινόμενο και τιμήθηκε με το Booker. Το 2023 κυκλοφόρησε η συλλογή διηγημάτων Old Babes in the Wood, ενώ τον Οκτώβριο του 2024 εκδόθηκε η ποιητική ανθολογία Paper Boat, με έργα από το 1961 έως το 2023.

Η Άτγουντ έχει τιμηθεί με βραβεία όπως το Franz Kafka Prize, το Peace Prize of the German Book Trade, το PEN USA Lifetime Achievement Award και το Dayton Literary Peace Prize. Παράλληλα, έχει δραστηριοποιηθεί και ως εικονογράφος, λιμπρετίστα και θεατρική συγγραφέας. Ζει μόνιμα στο Τορόντο και τα έργα της έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από σαράντα γλώσσες, ενώ η επιρροή της εκτείνεται πέρα από τη λογοτεχνία, στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό ακτιβισμό.

Το βραβείο Joan Margarit, που απονέμεται κάθε χρόνο, επιδιώκει να αναδείξει ποιητές με διεθνώς αναγνωρισμένη πορεία. Ο ίδιος ο Καταλανός ποιητής ενδιαφερόταν ιδιαίτερα να παρουσιάζει στο κοινό του, τόσο στα καταλανικά όσο και στα ισπανικά, μεγάλες φωνές της παγκόσμιας ποίησης. Στις προηγούμενες απονομές βραβεύτηκαν η Σάρον Όλντς και ο Αντάνις.

Στη φετινή κριτική επιτροπή συμμετείχαν οι Χαβιέ Σαντίσο, Λουίς Γκαρθία Μοντέρο, Έκτορ Αμπάδ Φασιολίνσε, Άνα Σάντος και Μόνικα Μαργκαρίτ, κόρη του ποιητή.