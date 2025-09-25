Στο μικροσκόπιο και γνωστός δικηγόρος για τη μαφία της Κρήτης – Έκαναν έφοδο στο γραφείο του

Νέα στοιχεία για την έρευνα των αστυνομικών αρχών σχετικά με τη δράση της μαφίας στην Κρήτη και τα πρόσωπα που εμπλέκονται σ’ αυτήν έρχονται στη δημοσιότητα.

Ειδικότερα, πέρα από τους δύο αδελφούς που θεωρούνται από τις Αρχές οι εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης, νέα πρόσωπα μπαίνουν στο μικροσκόπιο προκειμένου να ερευνηθεί η δράση τους και η εμπλοκή τους στην υπόθεση που αφορά μεταξύ άλλων και την υφαρπαγή της εκκλησιαστικής περιουσίας της ιεράς μονής Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων.

Στο μικροσκόπιο ένας δικηγόρος

Πέρα από τη δέσμευση της περιουσίας των τριών εμπλεκομένων στην υπόθεση των 175 στρεμμάτων στο Σταυρό, δηλαδή των δύο αδελφών και του επισκόπου που διευκολύνει τα δύο αδέλφια να υφαρπάξουν την περιουσία της μονής, οι Αρχές ερευνούν και τον δικηγόρο που είχε ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Πριν λίγες ημέρες, αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο δικηγορικό γραφείο που διατηρεί 49χρονος στα Χανιά και κατέσχεσαν ψηφιακά αρχεία, πλήθος πειστηρίων και εγγράφων σχετικά με την επίμαχη έκταση των 175 στρεμμάτων –που περιλαμβάνει και την περίφημη «παραλία του Αλέξη Ζορμπά»- στον Σταυρό Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος δικηγόρος -ο οποίος αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κατηγορίες για εκβίαση- είναι εκείνος που μεσολάβησε τόσο στην εκχώρηση εκκλησιαστικής περιουσίας στα δύο αδέλφια, όσο και στην πώλησή της στη συνέχεια σε εταιρία ισραηλινών συμφερόντων.

Έφοδος και στο σπίτι του επισκόπου

Ακολούθως, οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση της μαφίας στην Κρήτη πραγματοποίησαν έφοδο και στο σπίτι του κληρικού που είχε υπογράψει τότε το έγγραφο που ανέφερε ότι τα 175 στρέμματα δεν ανήκαν στην περιουσία της μονής Αγίας Τριάδας και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε εκβίαση και σωματικές βλάβες, καθώς και για απιστία σε βάρος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με ζημία που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί συνέλεξαν και από εκεί ψηφιακά αρχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.