Μυτιλήνη: Απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους δύο αδελφάκια με εντολή εισαγγελέα – Συνελήφθη ο πατέρας
Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στη Μυτιλήνη για να εξεταστούν από ειδικούς και να εκτιμηθεί αν οι συνθήκες διαβίωσής τους ήταν κατάλληλες, αλλά ο 28χρονος πατέρας πήγε και τα ξαναπήρε
Υπόθεση πιθανής κακοποίησης ανηλίκων διερευνάται από τις Αρχές στη Μυτιλήνη, στο πλαίσιο της οποίας δύο μικρά αδελφάκια απομακρύνθηκαν από την οικία τους κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Ο 28χρονος πατέρας τους προσπάθησε στη συνέχεια να τα ξαναπάρει από το νοσοκομείο όπου είχαν μεταφερθεί και συνελήφθη.
Την ώρα που τα παιδιά βρίσκονταν στον θάλαμο, ο πατέρας εισέβαλε και τα άρπαξε αψηφώντας τους υπεύθυνους ασφαλείας
Τα δύο μικρά παιδιά – αγόρι και κορίτσι, 6 και 7 ετών αντιστοίχως – διέμεναν στη Μυτιλήνη μαζί με τον πατέρα και τη γιαγιά τους, αλλά οι συνθήκες διαβίωσης φέρεται να ήταν εξαιρετικά δύσκολες. Έτσι, με εντολή εισαγγελέα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της περιοχής προκειμένου να εξεταστούν από τους ειδικούς και να εκτιμηθεί η κατάστασή τους.
Ο 28χρονος πατέρας δεν το δέχτηκε αυτό, πήγε στο Νοσοκομείο της Μυτιλήνης και τα πήρε. Όπως αναφέρει το nisi.gr, την ώρα που τα παιδιά βρίσκονταν στον θάλαμο, ο πατέρας εισέβαλε και αψηφώντας τους υπεύθυνους ασφαλείας του Βοστάνειου, τα άρπαξε και τα οδήγησε πίσω στο σπίτι.
Η αστυνομία, αφού ενημερώθηκε για το περιστατικό, μετέβη στην κατοικία της οικογένειας, συνέλαβε τον άνδρα και πήρε πίσω τα παιδιά, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκονται πλέον σε ασφαλές μέρος.
Καταγγελίες για προβληματικό περιβάλλον
Ο 28χρονος οδηγήθηκε στο αυτόφωρο με τις κατηγορίες της απείθειας και της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, ο νεαρός πατέρας έχει επιδείξει παραβατική συμπεριφορά και έχει απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές για υποθέσεις κλοπών και ναρκωτικών.
Τα δύο παιδάκια μεγάλωναν με τον πατέρα και τη γιαγιά τους σε ένα προβληματικό περιβάλλον – από το οποίο θεωρείται ζήτημα χρόνου να απομακρυνθούν οριστικά -, καθώς το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση. Για το θέμα των συνθηκών διαβίωσής τους είχαν προηγηθεί καταγγελίες.
Από τις αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζεται η δυνατότητα τα παιδιά να μεταφερθούν σε δομές ή σε ανάδοχες οικογένειες, ενώ θα επανεξεταστεί και το ζήτημα της επιμέλειά τους που έχει ο 28χρονος.
