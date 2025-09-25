«Εξέφρασα την οργή μου για το έγκλημα στα Τέμπη» – Τι υποστηρίζει ο 28χρονος για τα μηνύματα στον Π. Μαρινάκη

Από την Ρόδο είναι ο 28χρονος που ταυτοποιήθηκε και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή και εξύβριση δημόσια κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Όπως έγινε γνωστό ο νεαρός είχε στείλει τα μηνύματα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, στις 28 Φεβρουαρίου την ημέρα των μεγάλων συλλαλητηρίων για τα δύο χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη.

«Δικαιολογημένη αγανάκτηση»

Σύμφωνα με τη «Ροδιακή» ο 28χρονος στις εξηγήσεις που έχει δώσει στο πλαίσιο της προανάκρισης υποστηρίζει μεταξύ άλλων πως αρνείται τις κατηγορίες όπως αυτές του αποδίδονται, δηλώνει ότι πλέον καταδικάζει αυτού του είδους την λογική και δεν πρόκειται να την επαναλάβει, ενώ προσθέτει ότι όλα έγιναν «υπό το καθεστώς βρασμού και υποκινούμενος από την οργή που τον διακατείχε».

Ο 28χρονος αναφέρεται στην ημέρα της 28ης Φεβρουαρίου 2025, οπότε και όλη η Ελλάδα (1,5 εκατομμύριο κόσμου) βγήκε στους δρόμους και διαμαρτυρήθηκε για την τραγωδία στα Τέμπη.

Ο ίδιος κάνει λόγο για τη «δικαιολογημένη αγανάκτηση» που ένιωσε μπαίνοντας στη θέση αυτών των 57 ανθρώπων που χάθηκαν, «όχι τόσο για την τραγωδία η οποία διαδραματίστηκε μπροστά στα μάτια ολόκληρης της Ελλάδας, αλλά κυρίως για τον τρόπο αντιμετώπισής της από τους εκπροσώπους της Πολιτείας, τους οποίους και εκείνος με τη δική του ψήφο εξέλεξε και θεώρησε ικανούς να τον εκπροσωπήσουν και να πράξουν υπέρ του δημόσιου συμφέροντος με υπευθυνότητα.

«Εξέφρασα την οργή μου»

«Η οργή μου αυτή, η οποία εκφράστηκε με τα μηνύματα κατά του υφυπουργού, δεν είναι προσωπική ούτε πολιτική, αλλά συλλογική, γιατί κάθε χαμένη ζωή μας βαραίνει όλους. Είναι καθήκον της Πολιτείας να προστατεύει τη ζωή των πολιτών της. Οι 57 ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, χάθηκαν από παραλείψεις και όχι από το χτύπημα της μοίρας. Θα μπορούσα να ήμουν εγώ. Θα μπορούσε να ήταν και ο ίδιος ο υφυπουργός μέσα στο τρένο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο 28χρονος.

Σύμφωνα με όσα επίσημα ανακοινώθηκαν από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, για την υπόθεση έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία και πρόκειται να πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία, σε βάρος 28χρονου ημεδαπού, ο οποίος κατηγορείται για απειλή και εξύβριση δημόσια κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε έγκληση του ανωτέρω πολιτικού προσώπου, σύμφωνα με την οποία, άγνωστος χρήστης ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης, του απέστειλε τον περασμένο Φεβρουάριο πολυάριθμα μηνύματα με εξυβριστικό και απειλητικό περιεχόμενο στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί στην εν λόγω ιστοσελίδα.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στο πλαίσιο της οποίας, καθώς και ύστερα από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη ψηφιακή έρευνα, αλληλογραφία με τη διαχειρίστρια εταιρεία και εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του 28χρονου ως διαχειριστή του λογαριασμού.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.