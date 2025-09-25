Merrill (BofA): Τα «τρία Α» στις επενδύσεις… άμυνα, αεροναυπηγική και αλγόριθμοι

Αρχίζοντας την ανάλυσή της με μια φράση του στρατηγού Ronald Clark, ότι «οι εξαιρετικές εποχές απαιτούν ευέλικτες στρατιωτικές δυνάμεις, νέα συστήματα πυραύλων και διαφορετικό τρόπο σκέψης», η Lauren J. Sanfilippo, επικεφαλής επενδύσεων στη Merrill, του Bank of America Group, διαπιστώνει ότι οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, η επιτάχυνση του στρατιωτικού εξοπλισμού και εκσυγχρονισμού, καθώς και οι αλλαγές στις προτεραιότητες ασφαλείας οδηγούν σε έναν κύκλο «υπερασφάλειας», ο οποίος είναι παγκόσμιος και θα έχει διάρκεια αρκετών ετών.

Καλεί μάλιστα τους επενδυτές να αναλογιστούν τις δυνάμεις της νέας εποχής, ενώ δίνει ως παράδειγμα τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ο οποίος συνεχίζεται για πάνω από 3,5 χρόνια. Η Ουκρανία καταναλώνει περισσότερα πυρομαχικά κάθε δύο μήνες από όσα παράγει η ΗΠΑ σε ένα χρόνο.

Παράλληλα, ο πόλεμος στην Κεντρική Ευρώπη έχει αναγκάσει όλα τα κράτη της Ευρώπης να επανεξετάσουν και να αναδιαρθρώσουν τη στρατιωτική τους ετοιμότητα, με αποτέλεσμα την εκτίναξη των δαπανών για την άμυνα. Η ανακατανομή του γεωπολιτικού τοπίου στη Μέση Ανατολή έχει προσθέσει περαιτέρω ζήτηση για όπλα και πυρομαχικά.

Τέλος, η σταθερή ανάπτυξη της άμυνας στην Κίνα έχει προκαλέσει έναν ασιατικό εξοπλιστικό ανταγωνισμό, καθώς η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία, οι Φιλιππίνες και άλλες χώρες αυξάνουν τις δαπάνες τους για άμυνα ως μέτρο προστασίας απέναντι στην αυξανόμενη στρατιωτική δύναμη της Κίνας. Επιπλέον, έχει ενισχυθεί η ζήτηση για περισσότερες αμυντικές δαπάνες στις ΗΠΑ, καθώς ο «Μεγάλος Ανταγωνισμός Δυνάμεων» κλιμακώνεται.

Ανακεφαλαιώνοντας… οι επενδυτές πρέπει να πουν «αντίο» στο «μέρισμα ειρήνης» και να καλωσορίσουν τον «φόρο ασφάλειας» λόγω της ασταθούς γεωπολιτικής κατάστασης. Ουσιαστικά έχει αρχίσει ένας υπερκύκλος άμυνας, ο οποίος περιλαμβάνει τη δυνατότητα για περισσότερα έσοδα και ανάπτυξη κερδών για τις παραδοσιακές ηγεσίες της αεροναυπηγικής και της άμυνας, καθώς και αυξανόμενη ζήτηση για ικανότητες κυβερνοασφάλειας και εξελισσόμενες τεχνολογικές λύσεις (σκεφτείτε drones χωρίς πιλότο, αμυντικά συστήματα με τεχνητή νοημοσύνη, υπερηχητικούς πυραύλους και δορυφορικά δίκτυα).

Άμυνα και Αεροναυπηγική

Οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες δεν ήταν ποτέ υψηλότερες, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό των 2,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, με τη Sanfilippo να υπενθυμίζει ότι οι δαπάνες για άμυνα αυξάνονται κάθε χρόνο από το 2021, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Στοκχόλμης για την Έρευνα της Ειρήνης.

Ωστόσο, παρά την ανοδική τάση, οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες αντιπροσωπεύουν μόνο το 2,5% του παγκόσμιου ΑΕΠ, σε σύγκριση με τον υψηλότερο μέσο όρο 3,4% από το 1960 έως το 2024.

Ακόμα και η μεγαλύτερη χώρα δαπανών, οι ΗΠΑ, αφού καλύψουν υποχρεωτικές και προαιρετικές δαπάνες για υγειονομική περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση και άλλα, το Πεντάγωνο κατανέμει μόλις το 3,4% του ΑΕΠ.

Ιστορικά, δεν ήταν πάντα έτσι, καθώς το 1952, κατά τη διάρκεια του Κορεατικού Πολέμου, οι ΗΠΑ δαπάνησαν το 16,9% της οικονομίας τους για άμυνα και το 8% κατά τον πόλεμο του Βιετνάμ.

Ο ρόλος του ΝΑΤΟ

Εν μέσω αυτής της διαρκούς υποεπένδυσης, τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ έχουν θέσει στόχους για υψηλότερες δαπάνες. Το 2014, μόλις τρία μέλη του ΝΑΤΟ πληρούσαν το τότε στόχο του 2%. Δέκα χρόνια αργότερα, 23 από τα 32 κράτη μέλη του ΝΑΤΟ έχουν φτάσει αυτόν τον στόχο, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά του ΝΑΤΟ.

Από την σύνοδο του ΝΑΤΟ το καλοκαίρι, τα μέλη στοχεύουν να αυξήσουν τις δαπάνες τους για άμυνα στο 5% του ΑΕΠ μέχρι το 2035. Αν αυτό υλοποιηθεί, οι νέες δεσμεύσεις δαπανών στην Ευρώπη θα είναι σημαντικές, με τη Γερμανία να ηγείται της αύξησης των δαπανών.

Ο αμυντικός προϋπολογισμός της Γερμανίας για το 2025 θα την κατατάξει τέταρτη στον κόσμο, πίσω από τη Ρωσία, με περίπου 190 δισ. δολάρια.

Αλγόριθμοι και αναβαθμίσεις

Μια τεχνολογία που κάποτε ανήκε στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, οι τεχνολογίες drones είναι πλέον στο πεδίο της μάχης για μεγάλο μέρος του τελευταίου έτους.

Τα σμήνη drones ενσωματώνουν τεχνητή νοημοσύνη, ενώ όλη η σύγχρονη πολεμική τακτική χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, υπερηχητικά όπλα και κβαντικούς υπολογιστές. Δεν είναι τυχαία η διάθεση περίπου 55 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ το 2025 για την ανάπτυξη αναδυόμενων τεχνολογιών στο διάστημα και στα συστήματα επικοινωνίας και πληροφοριών, ή η επένδυση 3,6 δισ. δολαρίων από την Ιαπωνία για την άμυνα κατά υπερηχητικών και βαλλιστικών πυραύλων.

Ο πόλεμος πλέον διεξάγεται τόσο φυσικά όσο και ψηφιακά, με τις παγκόσμιες δαπάνες για κυβερνοασφάλεια να αναμένεται να αυξηθούν κατά πάνω από 12% φέτος, σύμφωνα με την International Data Corporation (IDC). Μέχρι το 2028, η IDC αναμένει ότι οι δαπάνες θα ξεπεράσουν τα 377 δισ. δολάρια, λόγω των αυξανόμενων κινδύνων από τις κυβερνοεπιθέσεις τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, είτε σε περιβάλλοντα cloud είτε ως εργαλείο γεωπολιτικών συγκρούσεων.

Επενδύσεις

Η απόδοση των εταιρειών αεροναυπηγικής και άμυνας έχει φυσικά ακολουθήσει αυτές τις τάσεις, με εντυπωσιακές αποδόσεις έως σήμερα. Οι μετοχές που παρακολουθούνται από τον δείκτη STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index έχουν αυξηθεί πάνω από 80% φέτος, με μια γερμανική κατασκευάστρια όπλων να έχει διπλασιάσει την αξία του.

Πηγή: ΟΤ