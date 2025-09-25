newspaper
25.09.2025 | 14:26
Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Αναφορές για τραυματίες
Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:02
Ηγουμενίτσα: Νεκρός ο 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
«Κουτσουρεμένο» το υβριδικό μοντέλο εργασίας – Όλο και περισσότεροι εργοδότες λένε «όχι» στην τηλεργασία
Διεθνής Οικονομία 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:28

«Κουτσουρεμένο» το υβριδικό μοντέλο εργασίας – Όλο και περισσότεροι εργοδότες λένε «όχι» στην τηλεργασία

Αρκετά περιορισμένη φαίνεται ότι είναι πλέον η τηλεργασία, με τους εργοδότες να αυξάνουν σταδιακά τις μέρες της διά ζώσης εργασίας

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Spotlight

Απογοήτευση νιώθουν οι εργαζόμενοι που προτιμούν την τηλεργασία, καθώς το «υβριδικό μοντέλο» φαίνεται ότι έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος και να αυξάνει σταδιακά τις μέρες που οι εργαζόμενοι οφείλουν να εμφανίζονται στο γραφείο.

Για παράδειγμα, αυτό το μήνα η Intel άρχισε να απαιτεί από το προσωπικό να έρχεται τουλάχιστον τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, από τρεις που ήταν προηγουμένως. Η NBCUniversal, η Starbucks και η Bank of New York Mellon εφάρμοσαν πρόσφατα παρόμοιες απαιτήσεις και η λίστα δεν σταματά εκεί.

Μειωμένη η τηλεργασία

Μια νέα έρευνα σε 2.000 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης στις ΗΠΑ διαπίστωσε ότι σχεδόν το ένα τρίτο των εργοδοτών αναθεώρησε τις πολιτικές του για την εξ αποστάσεως ή υβριδική εργασία κατά το προηγούμενο έτος. Η εταιρεία τηλεδιασκέψεων Owl Labs, η οποία ανέθεσε τη διεξαγωγή της έρευνας και ισχυρίζεται ότι επινόησε τον όρο «υβριδική τάση», διαπίστωσε ότι το 34% των ερωτηθέντων υποχρεούται πλέον να προσέρχεται στο γραφείο τουλάχιστον τέσσερις ημέρες την εβδομάδα. Αυτό αποτελεί αύξηση από το 32% το 2024 και το 23% το 2023.

Αντί να απαιτήσουν ξαφνικά από τους εργαζόμενους να επιστρέψουν στο γραφείο με πλήρη απασχόληση μετά από αρκετά χρόνια υβριδικού — και πριν από αυτό, πλήρως εξ αποστάσεως — προγράμματος, προχωρούν αργά, δήλωσε ο Φρανκ Γουέισχαουπτ, διευθύνων σύμβουλος της Owl Labs με έδρα τη Βοστώνη, στο Business Insider.

«Κανείς δεν παραιτείται τώρα ούτως ή άλλως», είπε.

Είναι πιθανό ότι οι εργοδότες που ακολουθούν μια προσέγγιση μικρών βημάτων δεν χρησιμοποιούν αυστηρότερες εντολές επιστροφής στο γραφείο ως μέσο για να ωθήσουν τους εργαζομένους να παραιτηθούν, δήλωσε ο Πίτερ Καπέλι, καθηγητής διοίκησης στο Wharton School του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια.

Οι εργοδότες παρά τις αλλαγές που θέλουν να φέρουν, προσπαθούν να μην αυξηθεί η δυσαρέσκεια των εργαζομένων.

«Κανείς δεν παραιτείται τώρα ούτως ή άλλως», είπε.

Αντίθετα, οι εταιρείες ενδέχεται να διευκολύνουν σταδιακά την επιστροφή του προσωπικού στην καθημερινή μετακίνηση προς την εργασία, προκειμένου να αποφύγουν την πρόκληση δυσαρέσκειας, η οποία μπορεί να εμποδίσει την παραγωγικότητα. Το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι δεν υποβάλλουν παραιτήσεις τόσο συχνά όσο στο παρελθόν δεν σημαίνει ότι είναι ικανοποιημένοι με τη μειωμένη ευελιξία, τόνισε ο Καπέλι.

Τι επιδιώκουν οι εταιρείες που ζητάνε διά ζώσης εργασία

Οι εταιρείες γενικά επιθυμούν την επιστροφή των εργαζομένων στο γραφείο, ώστε να μπορούν να τους παρακολουθούν πιο στενά και να ενθαρρύνουν τη συνεργασία. Ωστόσο, οι υποχρεωτικές πενθήμερες επιστροφές στο γραφείο έχουν συνοδευτεί από ορισμένα προβλήματα.

Η αλλαγή της Amazon τον Ιανουάριο από τρεις σε πέντε υποχρεωτικές ημέρες στο γραφείο άφησε τους εργαζόμενους να αγωνίζονται για γραφεία και αίθουσες συσκέψεων, ενώ οι εντολές της Dell τον Μάρτιο προς τους υπαλλήλους που ζουν κοντά σε γραφείο να επιστρέψουν πλήρως οδήγησαν σε άνιση συμμόρφωση. Ορισμένοι εργαζόμενοι της εταιρείας τεχνολογίας συνέχισαν τις οκτάωρες ημέρες στο γραφείο, ενώ όσοι προτιμούσαν να δουλεύουν εκτός εργασιακού χώρου εμφανίστηκαν μόνο για λίγο.

Η επιστροφή σε πλήρως δια ζώσης προγράμματα «μπορεί να είναι ένα μεγάλο άλμα», είπε.

Ωστόσο, η επιστροφή σε μια πλήρως δια ζώσης εβδομάδα εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε παραιτήσεις ορισμένων υπαλλήλων, ακόμη και στην σημερινή οικονομία που δείχνει μείωση των ευκαιριών εργασίας, δήλωσε ο Άντριου Κόγκινς, καθηγητής διοίκησης στο Pace University.

Η επιστροφή σε πλήρως δια ζώσης προγράμματα «μπορεί να είναι ένα μεγάλο άλμα», είπε.

Ίσως η εργασιακή ευελιξία να πνέει τα λοίσθια.

Η έρευνα της Owl Labs δείχνει ότι όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι αρχίζουν να συνηθίζουν τη ζωή στο γραφείο. Περίπου το 21% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα ήθελαν να εργάζονται στο γραφείο έως και τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, μια αύξηση από το 17% της περσινής έκθεσης. Ωστόσο, σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες εργαζόμενους δήλωσαν ότι εξακολουθούν να μην έχουν την ευελιξία που επιθυμούν στην εργασία τους, ενώ το 37% δήλωσαν ότι θα αρνηθούν μια προσφορά εργασίας από μια εταιρεία που δεν επιτρέπει ευέλικτο ωράριο εργασίας.

Είναι πιθανό η υβριδική εργασία να αποτελεί ένδειξη ότι η εποχή της ευέλικτης εργασίας πλησιάζει στο τέλος της — τουλάχιστον σε ορισμένες εταιρείες. «Νομίζω ότι οι εργοδότες θα προτιμούσαν πέντε ημέρες», δήλωσε ο Κόγκινς. «Έχουν μεγαλύτερο έλεγχο».

Economy
Παγκόσμια οικονομία: Ανησυχία για χαμηλές πτήσεις – Η θέση της Ελλάδας 

Παγκόσμια οικονομία: Ανησυχία για χαμηλές πτήσεις – Η θέση της Ελλάδας 

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inWellness
inTown
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Stream newspaper
Κλιματική φτώχεια: Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100
Κλιματική φτώχεια 25.09.25

Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100

Το πραγματικό κόστος της κλιματικής αλλαγής: Η υπερθέρμανση του πλανήτη θα μπορούσε να κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100, προειδοποιούν οι επιστήμονες

Σύνταξη
Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν
«Συστημική ρεζέρβα» 25.09.25

Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν

Η μελέτη της ΕΚΤ δεν ορίζει ελάχιστο ποσό σε μετρητά που πρέπει να έχουν τα νοικοκυριά. Ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα ποσό ανά άτομο σε κάθε σπίτι, για ώρα ανάγκης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πού θα φτάσει ο κατήφορος της Lululemon
Προβλέψιμη ποικιλία... 25.09.25

Πού θα φτάσει ο κατήφορος της Lululemon

Τα ακριβά αθλητικά ρούχα δεν έχουν πεθάνει, μόνο τα βαρετά αθλητικά – Τι σημαίνει αυτό για τη Lululemon

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Wall Street: Το «άλογο» που τρέχει ανεξέλεγκτα και η απειλή μιας νέας φούσκας
Ο δείκτης Buffett «φουσκώνει» 25.09.25

Wall Street: Το «άλογο» που τρέχει ανεξέλεγκτα και η απειλή μιας νέας φούσκας

Η ξέφρενη άνοδος των αμερικανικών μετοχών τροφοδοτεί ανησυχίες για νέα χρηματιστηριακή φούσκα, με τα ιστορικά υψηλά σε Buffett και Shiller P/E να προμηνύουν κίνδυνο απότομης διόρθωσης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αγορά κατοικίας στην Ευρώπη – Καλώς ήρθατε στη μεγάλη φορολογική ρουλέτα
Ζήτημα πολιτικής 24.09.25

Αγορά κατοικίας στην Ευρώπη – Καλώς ήρθατε στη μεγάλη φορολογική ρουλέτα

Μεγάλες είναι οι διαφορές όσον αφορά τη φορολόγηση για την αγορά κατοικίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Το κόστος κυμαίνεται από 0 έως χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τη χώρα όπου βρίσκεται το ακίνητο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Όταν η εθνική ασφάλεια μπλέκει ιδιώτες και γίνεται… έσοδο
«Όλα έχουν μια τιμή» 24.09.25

ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Όταν η εθνική ασφάλεια μπλέκει ιδιώτες και γίνεται… έσοδο

Ορισμένες ενέργειες προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας, όπως η προώθηση εξαγωγών και η επιστημονική συνεργασία, μπορούν να υπονομεύσουν την εθνική ασφάλεια

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Δασμοί: Η Νότια Κορέα αναμένει πρόοδο στις διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ τον Οκτώβριο – Η προειδοποίηση Λι
Διεθνής Οικονομία 24.09.25

Δασμοί: Η Νότια Κορέα αναμένει πρόοδο στις διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ τον Οκτώβριο – Η προειδοποίηση Λι

Η Νότια Κορέα βρίσκεται σε συνομιλίες για την επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ στοχεύοντας στη μείωση των δασμών που επιβλήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
ΕΕ: Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι – Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα
Δείτε πίνακες 23.09.25

Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι στην ΕΕ - Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα

Πότε φεύγουν οι νέοι από το γονεϊκό σπίτι στην ΕΕ, τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, αρνητική πρωταθλήτρια η Ελλάδα - Ο παράγοντας του κόστους στέγασης

Σύνταξη
Ευρώπη: Πόσo περισσότερα κερδίζουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ανά χώρα – Τι ισχύει για την Ελλάδα
Οι πιο σημαντικές διαφορές 23.09.25

Πόσο περισσότερα κερδίζουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ανά χώρα στην Ευρώπη - Τι ισχύει για την Ελλάδα

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων στην Ευρώπη - Σε ποιες χώρες παρατηρούνται τα μεγαλύτερα μισθολογικά χάσματα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μετά τη Γαλλία, τώρα η Γερμανία: το κοινωνικό κράτος «τρίζει» – Αρκεί 1,35 τρισ ευρώ για να αντέξει;
«Βλακείες!» 23.09.25

Μετά τη Γαλλία, τώρα η Γερμανία: το κοινωνικό κράτος «τρίζει» - Αρκεί 1,35 τρισ ευρώ για να αντέξει;

Οι προσπάθειες στην Ευρώπη να μειωθούν οι κοινωνικές δαπάνες αποδείχθηκαν πολιτικά ολισθηρές. Η κρίση χτύπησε την πόρτα ακόμα και στη Γερμανία, το πιο εντυπωσιακό κοινωνικό κράτος της Ευρώπης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
