Παρεμβολές μέσω GPS δέχθηκε το αεροπλάνο της ισπανικής πολεμικής αεροπορίας το οποίο μετέφερε την ισπανίδα υπουργό Αμυνας, Μαργαρίτα Ρόμπλες στη Λιθουανία.

Όπως μεταδίδει, το Bloomberg, η «επίθεση στα συστήματα πλοήγησης σταμάτησε από το σύστημα άμυνας του αεροσκάφους», με τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου να επιβεβαιώνει το περιστατικό.

Το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από τη Βαλτική, μεταφέροντας την υπουργό Ρόμπλες στη Λιθουανία στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης στα ισπανικά στρατεύματα που έχουν τοποθετηθεί στη χώρα.

Η Ισπανία καταγγέλλει ότι αεροσκάφος της Ισπανικής Πολεμικής Αεροπορίας με επικεφαλής την υπουργό Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες χτυπήθηκε από ρωσικό ηλεκτρονικό πόλεμο και το GPS του μπλοκαρίστηκε κοντά στο Καλίνινγκραντ, ενώ πετούσε τον υπουργό προς τη Λιθουανία.