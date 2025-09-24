Κ. Τσουκαλάς: Η στρατηγική των «ήρεμων νερών» και του κατευνασμού δεν φαίνεται να δικαιώνεται

«Προφανώς στέλνει αρνητικά μηνύματα. Η ακύρωση μιας προγραμματισμένης συνάντησης μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου, με πρωτοβουλία της Τουρκίας λίγες ώρες πριν, στέλνει ξεκάθαρα ένα μήνυμα και αποτελεί ασέβεια απέναντι στη χώρα μας και στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αυτό αποκαλύπτει και έναν ερασιτεχνισμό στον τρόπο που δρομολογήθηκε και ανακοινώθηκε η συνάντηση», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στην ΕΡΤNews.

Πρόσθεσε ότι «η Τουρκία ήθελε να δείξει ότι ακυρώνει το ραντεβού την τελευταία στιγμή, και η χώρα μας δεν έπρεπε να πέσει σε αυτή την παγίδα. Αυτό δείχνει ότι χρειάζεται καλύτερη προετοιμασία και σοβαρότερη εικόνα», όπως μετέφερε το ΑΠΕ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ότι «έχουμε έναν Πρωθυπουργό που, πέντε μέρες πριν, λέει «και εγώ και ο Ερντογάν θέλουμε να μιλήσουμε», και φτάνουμε χθες να αναβάλλεται η συνάντηση, ενώ λίγη ώρα πριν ο Ερντογάν μιλούσε για διχοτόμηση της Κύπρου και για σχέδια στην Ανατολική Μεσόγειο, λέγοντας ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς την Τουρκία».

Πρόσθεσε πως «είναι ξεκάθαρο ότι αναφερόταν και στη διασύνδεση με την τοποθέτηση καλωδίου και στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, όπου ήδη συμμετέχει μέσω τρίτων εταιρειών, ενώ η κυβέρνηση λέει ‘δεν θα μπει’». «Εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και η αναθεωρητική λογική της ‘Γαλάζιας Πατρίδας’ κλιμακώνεται σε επίπεδο ρητορικής» είπε.

Οι θεωρίες περί ήρεμων νερών δεν επιβεβαιώνονται

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι «οι θεωρίες περί ‘ήρεμων νερών’ και ‘κατευνασμού της κινητικότητας’ δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί ως ορθή στρατηγική. Η Τουρκία όχι μόνο δεν είναι απομονωμένη, αλλά σήμερα έχει ίσως περισσότερους συμμάχους απ’ ό,τι είχε εδώ και πολλά χρόνια».

Τόνισε ότι «αντίθετα, η χώρα μας δεν δείχνει να έχει τις ίδιες δυνατότητες. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά. Πρέπει να αναπροσδιορίσουμε την εξωτερική μας πολιτική, γιατί έχουμε πλέον ένα νέο διεθνές περιβάλλον».

Ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε πώς «ενώ η κυβέρνηση είχε σωστή στάση στο θέμα της Ουκρανίας και ορθά βρεθήκαμε απέναντι στον ρωσικό αναθεωρητισμό, την ίδια στιγμή, δεν καταφέραμε να πείσουμε τους εταίρους ότι αναθεωρητισμός υπάρχει και από την πλευρά της Τουρκίας…».

«Πώς είναι δυνατόν», σχολίασε, «ενώ εμείς ως αντιπολίτευση κατηγορούμαστε ότι κάνουμε ζημιά στην εικόνα της χώρας, να βλέπουμε τον Αντιπρόεδρο της ΝΔ και Υπουργό Υγείας να κατηγορεί τον νυν Υπουργό Άμυνας και πρώην Υπουργό Εξωτερικών ότι ‘πιάστηκαν στον ύπνο’; Ποιος, λοιπόν, κάνει ζημιά;».

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να στέκεται αδρανής, λέει ο Κώστας Τσουκαλάς για τη Γάζα

Για την Παλαιστίνη επισήμανε το ρεύμα αναγνωρίσεων από μεγάλες χώρες, υπενθυμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ προ ημερών ζήτησε να επικαιροποιηθεί το ψήφισμα του 2015 στη Βουλή.

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να στέκεται αδρανής όταν όλη η Ευρώπη και οι πιο ανεπτυγμένες χώρες μπαίνουν μπροστά. Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι μια άνευ προηγουμένου αιματοχυσία. Η Ελλάδα, με τη δημοκρατική της παράδοση και τον ρόλο της στην ειρήνη, δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια», τόνισε μεταξύ άλλων.

Δεν υπάρχει καμία επαρκής αιτιολογία για την απόρριψη του αιτήματος Ρούτσι

Για την υπόθεση του κ. Ρούτσι, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ εξήγησε ότι «την τελική απόφαση την έχει η Δικαιοσύνη», προσθέτοντας ότι «όμως, όταν όλο το πολιτικό σύστημα λέει ότι πρόκειται για ένα δίκαιο και εύλογο αίτημα, όταν ένας πατέρας ζητά να γίνει εκταφή για να μάθει την αλήθεια για το παιδί του, είναι αναφαίρετο δικαίωμά του».

«Και εφόσον δεν διακυβεύεται η δίκη, ούτε άλλο έννομο αγαθό, δεν υπάρχει καμία επαρκής αιτιολογία για την απόρριψη» συμπλήρωσε.

«Η Δικαιοσύνη πρέπει να δείξει την αναγκαία ευαισθησία», σημείωσε.

Τσουκαλάς για ιδιωτικό χρέος, ΔΕΘ και κοστολογημένο πρόγραμμα

Ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε τι προβλέπει η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέους και τόνισε μεταξύ άλλων ότι με αυτά που εισηγείται το ΠΑΣΟΚ «η χώρα δεν θα είναι ξέφραγο αμπέλι για τα funds».

Υποστήριξε ότι «το ΠΑΣΟΚ έκανε μία πολύ καλή παρουσία στη ΔΕΘ» και ότι «αποτυπώσαμε το πολιτικό μας σχέδιο με καθαρότητα και συγκεκριμένες θέσεις». «Υπάρχει πια μια πραγματική εναλλακτική πρόταση, που συσπειρώνει ευρύτερες δυνάμεις – από τα λαϊκά στρώματα μέχρι τη μεσαία τάξη, από την αριστερά έως το κέντρο. Όσους θέλουν διαφάνεια, αξιοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι «πρέπει όλα τα στελέχη να βγουν μπροστά, να επικοινωνήσουν το πρόγραμμα σε όλη τη χώρα. Μόνο έτσι θα δούμε το ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνει». «Έχουμε πολιτικό σχέδιο, έχουμε το δίκιο με το μέρος μας και – σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία – έχουμε και κοστολογημένο πρόγραμμα. Η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει μια αποτυχημένη συνταγή αδράνειας. Εμείς έχουμε εναλλακτική», είπε.

Ανέφερε ότι «τα όργανα του κόμματος συνεδριάζουν, δουλεύουν από τον προηγούμενο χειμώνα και το καλοκαίρι. Το πρόγραμμα αυτό είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς, όχι ενός ανθρώπου. Και τώρα είναι η ώρα να βγει προς τα έξω».