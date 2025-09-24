Βανδάλισαν τη φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη στο Μετρό «Ακρόπολη» – Τι λέει η ΣΤΑΣΥ
Σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑ.ΣΥ αναφέρει ότι θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου πρώτη παρέμβαση αποκατάστασης της φωτογραφίας της Μελίνας Μερκούρη
Αγνωστοι προκάλεσαν φθορές στη φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη στην αποβάθρα του σταθμού του Mετρό «Ακρόπολη».
Πρόκειται για την περίφημη φωτογραφία που απεικονίζει την τότε υπουργό Πολιτισμού να χαιρετά χαμογελαστή πάνω στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, κρατώντας ένα μπουκέτο λουλούδια.
Τις ζημιές στην εμβληματική φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη διαπίστωσαν οι εργαζόμενοι στο Μετρό «Ακρόπολη» το πρωί της Τετάρτης.
Σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑ.ΣΥ αναφέρει ότι σε συνεργασία με συντηρήτρια έργων τέχνης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου πρώτη παρέμβαση αποκατάστασης, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει ολική αντικατάσταση της φθαρμένης φωτογραφίας με νέα, ίδιου περιεχομένου.
Τι αναφέρει η ΣΤΑΣΥ
Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή τη η ΣΤΑΣΥ αναφέρει:
«Αναφορικά με τις ζημιές που υπέστη φωτογραφία μεγάλης κλίμακας, που απεικονίζει τη Μελίνα Μερκούρη στην αποβάθρα του σταθμού του Μετρό «Ακρόπολη», η ΣΤΑ.ΣΥ σε συνεργασία με συντηρήτρια έργων τέχνης προχωρά σε μια πρώτη παρέμβαση αποκατάστασης της ζημιάς, με τις εργασίες να ξεκινούν την ερχόμενη Κυριακή 28/09. Θα ακολουθήσει ολική αντικατάσταση της φθαρμένης φωτογραφίας με νέα, ίδιου περιεχομένου».
Δείτε φωτογραφίες
