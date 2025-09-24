newspaper
24.09.2025 | 16:35
Φωτιά στον Μελιγαλά – Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
24.09.2025 | 16:36
Ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας - Ενας νεκρός
Βανδάλισαν τη φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη στο Μετρό «Ακρόπολη» – Τι λέει η ΣΤΑΣΥ
Ελλάδα 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:52

Βανδάλισαν τη φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη στο Μετρό «Ακρόπολη» – Τι λέει η ΣΤΑΣΥ

Σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑ.ΣΥ αναφέρει ότι θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου πρώτη παρέμβαση αποκατάστασης της φωτογραφίας της Μελίνας Μερκούρη

Σύνταξη
Spotlight

Αγνωστοι προκάλεσαν φθορές στη φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη στην αποβάθρα του σταθμού του Mετρό «Ακρόπολη».

Πρόκειται για την περίφημη φωτογραφία που απεικονίζει την τότε υπουργό Πολιτισμού να χαιρετά χαμογελαστή πάνω στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, κρατώντας ένα μπουκέτο λουλούδια.

Τις ζημιές στην εμβληματική φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη διαπίστωσαν οι εργαζόμενοι στο Μετρό «Ακρόπολη» το πρωί της Τετάρτης.

Σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑ.ΣΥ αναφέρει ότι σε συνεργασία με συντηρήτρια έργων τέχνης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου πρώτη παρέμβαση αποκατάστασης, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει ολική αντικατάσταση της φθαρμένης φωτογραφίας με νέα, ίδιου περιεχομένου.

Τι αναφέρει η ΣΤΑΣΥ

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή τη η ΣΤΑΣΥ αναφέρει:

«Αναφορικά με τις ζημιές που υπέστη φωτογραφία μεγάλης κλίμακας, που απεικονίζει τη Μελίνα Μερκούρη στην αποβάθρα του σταθμού του Μετρό «Ακρόπολη», η ΣΤΑ.ΣΥ σε συνεργασία με συντηρήτρια έργων τέχνης προχωρά σε μια πρώτη παρέμβαση αποκατάστασης της ζημιάς, με τις εργασίες να ξεκινούν την ερχόμενη Κυριακή 28/09. Θα ακολουθήσει ολική αντικατάσταση της φθαρμένης φωτογραφίας με νέα, ίδιου περιεχομένου».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο φίνις κατάφερε το θετικό πρόσημο – Μεγάλα πακέτα στην Alpha Bank

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο φίνις κατάφερε το θετικό πρόσημο – Μεγάλα πακέτα στην Alpha Bank

Φυσικό αέριο
Σταύρος Παπασταύρου: Αμερικανικό LNG και Chevron στη συνάντηση με Chris Wright

Σταύρος Παπασταύρου: Αμερικανικό LNG και Chevron στη συνάντηση με Chris Wright

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά – 24ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα για τον θάνατο του 20χρονου ναύτη
Ελλάδα 24.09.25

Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά – 24ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα για τον θάνατο του 20χρονου ναύτη

Τα δύο ναυτεργατικά σωματεία, νωρίτερα είχαν προκηρύξει για σήμερα 24ωρη απεργία στο συγκεκριμένο πλοίο, δηλώνοντας ότι «έως την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος το πλοίο δεν θα φύγει από το λιμάνι του Πειραιά».

Σύνταξη
Πειραιάς: Φρικτός θάνατος για τον 20χρονο ναυτικό – «Ήθελε πολύ να πάει, φοβόταν λίγο επειδή ήταν η πρώτη φορά»
Ελλάδα 24.09.25

Πειραιάς: Φρικτός θάνατος για τον 20χρονο ναυτικό – «Ήθελε πολύ να πάει, φοβόταν λίγο επειδή ήταν η πρώτη φορά»

Ο 20χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του - Ήταν μόλις 10 ημέρες στη θάλασσα

Σύνταξη
Υπ. Μετανάστευσης: Εξετάζει ανάκληση του καθεστώτος ασύλου για τον 24χρονο που έσπειρε τον τρόμο στην Αθήνα
Διαδοχικές επιθέσεις 24.09.25

Ανάκληση του καθεστώτος ασύλου για τον 24χρονο που έσπειρε τον τρόμο στην Αθήνα εξετάζει το υπ. Μετανάστευσης

Ο 24χρονος Παλαιστίνιος δηλώνει άστεγος, ενώ έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές - Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σοβαρά αδικήματα που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία στο Κέντρο

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός
Κύπελλο Ελλάδος Betsson 24.09.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 5.

Σύνταξη
Κ. Μητσοτάκης: Σκέψεις για απαγόρευση των social media σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών
Τι είπε ο πρωθυπουργός 24.09.25

Σκέψεις για απαγόρευση των social media σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών

Την πιθανότητα να τεθεί όριο ηλικίας για τη χρήση των social media ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Νέα Υόρκη, σε εκδήλωση με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός
Κύπελλο Ελλάδος Betsson 24.09.25

LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός

LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Παναιτωλικός, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
Ζελένσκι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει» – Αναγκαία η συλλογική δράση
Κόσμος 24.09.25

Ζελένσκι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει» – Αναγκαία η συλλογική δράση

Στο βήμα βρέθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για κοινή δράση με στόχο την αντιμετώπιση των πολεμικών συγκρούσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά – 24ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα για τον θάνατο του 20χρονου ναύτη
Ελλάδα 24.09.25

Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά – 24ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα για τον θάνατο του 20χρονου ναύτη

Τα δύο ναυτεργατικά σωματεία, νωρίτερα είχαν προκηρύξει για σήμερα 24ωρη απεργία στο συγκεκριμένο πλοίο, δηλώνοντας ότι «έως την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος το πλοίο δεν θα φύγει από το λιμάνι του Πειραιά».

Σύνταξη
Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια
Η ζωή της ντίβας 24.09.25

Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια

Από το top three των μεγάλων θρύλων του ιταλικού κινηματογράφου, μόνο η Σοφία Λόρεν αντιστέκεται, η οποία μόλις συμπλήρωσε τα 91 χρόνια της. Η Τζίνα Λολομπρίτζιτα απεβίωσε πριν από δύο χρόνια στα 96 της και η Κλαούντια Καρντινάλε έφυγε στις 23 Σεπτεμβρίου από τη ζωή, στα 87 της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΚΕΔ: Τα κρυφά της διαιτησίας
Ποδόσφαιρο 24.09.25

ΚΕΔ: Τα κρυφά της διαιτησίας

Είναι πολλά τα θέματα που υπάρχουν για να γίνουν βήματα από την ΚΕΔ προς τη διαφάνεια της διαιτησίας

Βάιος Μπαλάφας
Πειραιάς: Φρικτός θάνατος για τον 20χρονο ναυτικό – «Ήθελε πολύ να πάει, φοβόταν λίγο επειδή ήταν η πρώτη φορά»
Ελλάδα 24.09.25

Πειραιάς: Φρικτός θάνατος για τον 20χρονο ναυτικό – «Ήθελε πολύ να πάει, φοβόταν λίγο επειδή ήταν η πρώτη φορά»

Ο 20χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του - Ήταν μόλις 10 ημέρες στη θάλασσα

Σύνταξη
Γαλλία: Τα συνδικάτα ανακοίνωσαν νέα απεργία στις 2 Οκτωβρίου – Άκαρπη η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Λεκορνί
Χαμένη ευκαιρία 24.09.25

Γαλλία: Τα συνδικάτα ανακοίνωσαν νέα απεργία στις 2 Οκτωβρίου – Άκαρπη η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Λεκορνί

Τα συνδικάτα στη Γαλλία, την Παρασκευή, είχαν δώσει τελεσίγραφο στον πρωθυπουργό διάρκειας 5 ημερών, για να απαντήσει στα αιτήματά τους. Διαφορετικά, είχαν προαναγγείλει νέα απεργιακή κινητοποίηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αγορά κατοικίας στην Ευρώπη – Καλώς ήρθατε στη μεγάλη φορολογική ρουλέτα
Ζήτημα πολιτικής 24.09.25

Αγορά κατοικίας στην Ευρώπη – Καλώς ήρθατε στη μεγάλη φορολογική ρουλέτα

Μεγάλες είναι οι διαφορές όσον αφορά τη φορολόγηση για την αγορά κατοικίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Το κόστος κυμαίνεται από 0 έως χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τη χώρα όπου βρίσκεται το ακίνητο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποκάλυψη Ν. Σαλάτα στην εξεταστική: Ο Μυλωνάκης με καρατόμησε από τον Οργανισμό
Πολιτική 24.09.25

Αποκάλυψη Σαλάτα (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Ο Μυλωνάκης με καρατόμησε από τον Οργανισμό

Στην κρίσιμη φάση της εξέτασης μαρτύρων περνά η εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με την πρώτη «βόμβα» να «σκάει» από τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού, Νίκο Σαλάτα.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Νέα Αριστερά: «Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εγγυάται πληρωμές επιδοτήσεων τον Οκτώβριο»
«Αβεβαιότητα και ανησυχία» 24.09.25

Νέα Αριστερά: «Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εγγυάται πληρωμές επιδοτήσεων τον Οκτώβριο»

Κριτική στην κατάθεση του προσωρινού προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καββαδά, από τη Νέα Αριστερά. Επισημαίνει επίσης ότι η τακτική της κυβερνητικής πλειοψηφίας επιβεβαιώνει την προσπάθεια συγκάλυψης.

Σύνταξη
Ρωσία και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών στο Ιράν
«Στρατηγικό έργο» 24.09.25

Ρωσία και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών στο Ιράν

Σύμφωνα με το Ιράν, το σχέδιο προβλέπει κατασκευή οκτώ πυρηνικών σταθμών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος της Τεχεράνης είναι να εξασφαλίσει έως το 2040 ισχύ πυρηνικής ενέργειας 20 γιγαβάτ.

Σύνταξη
