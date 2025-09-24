Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του στην 4η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, 0 50χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 59χρονης αδελφής της, το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, στο διαμέρισμα της στη Θεσσαλονίκη.

Ο κατηγορούμενος, που ομολόγησε από την πρώτη στιγμή ότι έπνιξε με πλαστική σακούλα την αδελφή του, στην απολογία του επανέλαβε όσα ισχυρίστηκε προανακριτικά στους αστυνομικούς, επιμένοντας ότι τέλεσε το έγκλημα εν βρασμώ ψυχικής ορμής.

Όπως έγινε γνωστό, στάθηκε σε δύο παρατηρήσεις που του έκανε η παθούσα σε έντονο ύφος για ζητήματα καθαριότητας, όπως επίσης στον καβγά που είχε προηγηθεί διά τηλεφώνου με τη σύζυγό του.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να απολογήθηκε πως «θόλωσε» εν μέσω έντονης συναισθηματικής διαταραχής, ενώ – κατά πληροφορίες – δήλωσε συντετριμμένος και μετανιωμένος για την πράξη του.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση. Κατά τη διαδικασία της απολογίας, στο πλευρό του βρέθηκαν η σύζυγός, συγγενείς και φίλοι του.

Ειδικότερα, ο 50χρονος είχε μιλήσει στους αστυνομικούς για μια «σύγχρονη τραγωδία». Υποστήριξε πως η αδερφή του είχε μία συμπεριφορά που τους έφερνε διαρκώς σε σύγκρουση το τελευταίο διάστημα, κανείς ωστόσο δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι ο 50χρονος οικογενειάρχης, που είχε αναλάβει σχεδόν εξ ολοκλήρου την φροντίδα της, θα έφτανε στο σημείο να την σκοτώσει.

Ο καθομολογία δράστης μίλησε για ένα τηλεφώνημα που δέχθηκε από πολύ κοντινό πρόσωπο της οικογένειάς του και του προκάλεσε, όπως λέει ο ίδιος, θυμό. Ενώ περιγράφει και ένα περιστατικό που είχε με την αδελφή του μέσα στο σπίτι της 59χρονης.

Το τηλεφώνημα και ο καυγάς με τη σύζυγό του

«Στη διαδρομή από το νοσοκομείο για το σπίτι δέχτηκα τηλεφώνημα από τη σύζυγό μου και την ενημέρωσα ότι θα διανυκτερεύσω στο σπίτι της αδελφής μου. Αυτή αντέδρασε με θυμό λέγοντάς μου να πάρω τα πράγματα μου και να μείνω μόνιμα με την αδελφή μου. Αυτό με τάραξε.

»Όταν έφτασα στο σπίτι της αδελφής μου, η οποία είχε εμμονή με την καθαριότητα και φοβόταν τα μικρόβια, μου μίλησε και πάλι πολύ έντονα και με άσχημο τρόπο, γιατί πάτησα με τις κάλτσες μου εκεί που άφησα τα παπούτσια μου.

«Είχε εμμονή με την καθαριότητα – θόλωσα»

»Στη συνέχεια μου επιτέθηκε πολύ έντονα λεκτικά για ένα σχαράκι που βρισκόταν στην αποχέτευση της τουαλέτας. Εκείνη τη στιγμή θόλωσα εντελώς με όλα αυτά που μου έλεγε και σε συνδυασμό με τον καυγά που είχε προηγηθεί με τη σύζυγό μου ενήργησα, χωρίς να συνειδητοποιήσω την πράξη μου», ανέφερε ο 50χρονος.

«Της συμπαραστεκόταν μία ζωή. Τώρα τι έγινε και αυτός ο αδερφός που την υπεραγαπούσε την σκότωσε, τι να πω; Έχουμε μείνει και εμείς άναυδοι με αυτό που έγινε», είπε οικογενειακός φίλος.

Ο 50χρονος ανέφερε πως ένιωθε ασφυκτική πίεση. Υπήρχαν προστριβές με την αδελφή του που τον έφθειραν ψυχολογικά. Μάλιστα, φέρεται να δεχόταν πίεση κι από τη σύζυγό του αναφορικά με το θέμα της φροντίδας της αδελφής του.