Συνελήφθησαν ο Πλοίαρχος και ο Α΄ Μηχανικός του «Blue Star Χίος» μετά τον θάνατο 20χρονου ναυτικού

Στη σύλληψη του Πλοιάρχου και του Α΄ Μηχανικού του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Blue Star Χίος» Ν.Π. 10883 προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, μετά τον θανάσιμο τραυματισμό 20χρονου μέλους του πληρώματος.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα («Ανθρωποκτονία από αμέλεια») και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Το τραγικό δυστύχημα

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες, όταν ο νεαρός ναυτικός, ειδικότητας καθαριστή, εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα του πλοίου κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς με ενδιάμεσες στάσεις σε Χάλκη, Διαφάνι, Κάρπαθο, Κάσο, Ανάφη και Θήρα.

Με τον κατάπλου στο λιμάνι του Πειραιά, ο άτυχος ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση διενεργεί το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.