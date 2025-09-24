Πειραιάς: Φρικτός θάνατος για τον 20χρονο ναυτικό – «Ήθελε πολύ να πάει, φοβόταν λίγο επειδή ήταν η πρώτη φορά»

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό δυστύχημα στο Blue Star Χίος με θύμα έναν 20χρονο ναύτη που έχασε τη ζωή του.

Ο 20χρονος είχε μόλις μπαρκάρει, ήταν τα πρώτα του ταξίδια και ήταν μόλις 10 ημέρες στη θάλασσα, νέος ναυτικός. Βρήκε τραγικό θάνατο σήμερα το πρωί, λίγο πριν από τις 8, όταν κατέβηκε στο γκαράζ του πλοίου προκειμένου να περάσει στο μηχανοστάσιο και να ξεκινήσει την βάρδιά του.

Παγιδεύτηκε στην πόρτα

Παγιδεύτηκε και βρήκε τραγικό θάνατο από την βαριά σιδερένια πόρτα συρόμενη υδατοστεγή που διαθέτει το πλοίο προκειμένου να διασφαλίσει τον πλου του, σε περίπτωση που το καράβι για κάποιο λόγο ξεκινήσει να βάζει νερά.

Ο 20χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

«Είδαν ένα παλικάρι να έχει συνθλιβεί. Ο θώρακας είχε συνθλιβεί και σε πολλά σημεία στα πόδια», είπε ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ.

Η εικόνα που περιγράφει τραγική, αλλά ακόμα πιο αδιανόητο είναι το παιχνίδι της, καθώς ο 20χρονος έχασε τη ζωή του την ημέρα των γενεθλίων του.

«Φοβόταν λίγο, λόγω του ότι ήταν η πρώτη φορά»

Ο ξάδελφος του 20χρονου ναυτικού μίλησε αποκλειστικά στο Live News:

«Τον έπιασε η πόρτα, η υδατοστεγής πόρτα. Δέκα ημέρες είχε πάει. Είχε πάει σε μία ιδιωτική σχολή, πήγε εκεί να δουλέψει, να ξεκινήσει από εκεί. Να ξεκινήσει να κάνει εκεί τη δουλειά του. Έχω πέσει από τα σύννεφα, δεν ξέρω τι γίνεται.

Πολύ καλό παιδί, είναι ένα κομμάτι μάλαμα. Tι να σας πω τώρα; Ότι πριν από δέκα ημέρες, πριν φύγει, ήμασταν μαζί και τρώγαμε και πίναμε. Τι να σας πω; Ότι δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό το πράγμα; Όλοι είμαστε χαμένοι, δεν ξέρουμε τι γίνεται, πραγματικά.

Ήθελε πολύ να πάει, φοβόταν λίγο, λόγω του ότι ήταν η πρώτη φορά που θα πήγαινε στο καράβι και όλα αυτά αλλά ήθελε πολύ να πάει. Είχε μιλήσει με ένα φιλαράκι μου πολύ καλό, μίλησε μαζί του βιντεοκλήση ”πώς είναι;” του λέει, λέει: ”φίλε είδες; Αντέχω”. Γιατί όταν ξεκίνησε να πηγαίνει έλεγε: ”μήπως δεν αντέξω;” αλλά τελικά είπε: ”είδες; Αντέχω, μπορώ, μου βγαίνουν ωραία εδώ”», είπε ο ξάδελφός του.

Μυστήριο με τους χρόνους

Μυστήριο αποτελεί το πώς δεν κατάλαβε τον επερχόμενο κίνδυνο, καθώς όπως φαίνεται και από τα πλάνα που εξασφάλισε το Live News, στην πόρτα υπάρχει και ηχητική ειδοποίηση.

Ωστόσο, τα ερωτήματα παραμένουν: υπήρχαν αυτά στην πόρτα του πλοίου; Και αν υπήρχαν λειτουργούσαν; Αν λειτουργούσαν πως δεν κατάφερε να απομακρυνθεί ο 20χρόνος τι συνέβη πριν ή κατά την διάρκεια του ατυχήματος;

Όλα αυτά τα ερωτήματα καλούνται να λύσουν οι Αρχές.